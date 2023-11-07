На что шли женщины, чтобы соответствовать стандартам красоты в эпоху Возрождения

В эпоху Возрождения человек наконец-то перестает стесняться своей природы. Тонкие и худощавые фигуры остались в прошлом, в моду вошли пышные фигуры, дышащие здоровьем.

© Sandro Botticelli

Красоту в эпоху Возрождения перестали считать искушением, она стала божьим даром. “Рамблер” рассказывает о идеалах красоты того времени и на что пришлось идти женщинам, чтобы им соответствовать.

Полнота и здоровье

В эпоху Возрождения люди предаются страстям разного рода, в том числе и гастрономическим удовольствиям. Поэтому пышное тело начинает особенно цениться. В то время считали, что люди с формами обладают хорошим здоровьем.

Вне зависимости от пола стали цениться высокий рост, широкие плечи и большие бедра, а также массивные ноги и руки. Идеалом красоты считался человек, который вызывает сексуальное влечение.

Особой популярностью стали пользоваться платья с открытой грудью. Исследователи предполагают, что мода на такой фасон появилась благодаря любовнице французского короля Карла Агнесса Сорель. Платья с открытой грудью не теряли актуальности вплоть до девятнадцатого века. Обнаженную грудь в то время показывать было приличнее, чем ноги или плечи.

Высокий лоб и светлые волосы

В эпоху Возрождения особо привлекательными считались женщины с длинной шеей и высоким лбом, также в особом почете была бледная кожа. Чтобы добиться правильного овала лица, девушки выбривали себе волосы на лбу и на затылке. В то время появилось великое множество разнообразных причесок, которыми девушки украшали себя.

Raphael