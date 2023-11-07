На что шли женщины, чтобы соответствовать стандартам красоты в эпоху Возрождения
В эпоху Возрождения человек наконец-то перестает стесняться своей природы. Тонкие и худощавые фигуры остались в прошлом, в моду вошли пышные фигуры, дышащие здоровьем.
Красоту в эпоху Возрождения перестали считать искушением, она стала божьим даром. “Рамблер” рассказывает о идеалах красоты того времени и на что пришлось идти женщинам, чтобы им соответствовать.
Полнота и здоровье
В эпоху Возрождения люди предаются страстям разного рода, в том числе и гастрономическим удовольствиям. Поэтому пышное тело начинает особенно цениться. В то время считали, что люди с формами обладают хорошим здоровьем.
Вне зависимости от пола стали цениться высокий рост, широкие плечи и большие бедра, а также массивные ноги и руки. Идеалом красоты считался человек, который вызывает сексуальное влечение.
Особой популярностью стали пользоваться платья с открытой грудью. Исследователи предполагают, что мода на такой фасон появилась благодаря любовнице французского короля Карла Агнесса Сорель. Платья с открытой грудью не теряли актуальности вплоть до девятнадцатого века. Обнаженную грудь в то время показывать было приличнее, чем ноги или плечи.
Высокий лоб и светлые волосы
В эпоху Возрождения особо привлекательными считались женщины с длинной шеей и высоким лбом, также в особом почете была бледная кожа. Чтобы добиться правильного овала лица, девушки выбривали себе волосы на лбу и на затылке. В то время появилось великое множество разнообразных причесок, которыми девушки украшали себя.
Общественность того времени считала наиболее привлекательными рыжие и светлые волосы. Поэтому брюнетки прибегали к разным хитростям, чтобы осветлить волосы. Они сбрызгивали пряди лимонным соком, а еще использовали смесь из мочи, цедры апельсина, серы и золы. С таким составом на волосах они садились на балкон и подставляли голову солнечным лучам, чтобы пряди выгорели. Впоследствии волосы окрашивали с помощью различных трав. Нередко такое осветление приводило к выпадению волос.