Когда принцесса Шарлотта наденет свою первую тиару

Фамильные драгоценности всегда играют большую роль в истории семьи, особенно когда речь идёт о британской монархии, где все ювелирные коллекции передаются по наследству, а некоторые украшения и вовсе являются главным атрибутом государственных мероприятий. Поэтому неудивительно, что поклонники семьи Уэльских уже больше года гадают, когда принцесса Шарлотта впервые появится на публике в королевской тиаре.

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Стоит отметить, что для многих женщин, которые являются частью британской монархии, их дебютный выход случился в день свадьбы. Яркий пример тому Кейт Миддлтон, которая блистала на торжественной церемонии в тиаре Елизаветы II Cartier Halo. К слову, этой традиции придерживались и женщины, которые по крови являются королевскими представителями. В их числе принцессы Беатрис и Евгения, а также Зара Тиндалл.

Однако некоторые эксперты уверены, что Шарлотта, которая является будущей королевской принцессой, может пойти по стопам своих коллег по статусу — принцессы Анны, дочери Елизаветы II, и принцессы Маргарет, покойной сестры монарха. К слову, принцесса Анна впервые надела диадему в возрасте 17 лет, а второй раз она появилась в тиаре на свой 21-й день рождения. Возможно, принцесса Шарлотта захочет ознаменовать дату своего совершеннолетия и также наденет тиару.