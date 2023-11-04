Почему Дмитрий Пожарский не стал царем

Праздник День народного единства у нижегородцев больше всего ассоциируется с Козьмой Мининым. Именно наш земляк собрал ополчение, которое спасло страну от захватчиков. О другом герое – Дмитрии Пожарском – мы знаем существенно меньше. Между тем фигура князя, 445-летний юбилей которого отмечался 1 ноября, не менее интересна. Представитель известной династии, он был то фаворитом у правителей, то находился в опале, а в итоге чуть не стал русским царём. Что же ему помешало?

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В своём роде

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В судьбе будущего спасителя Отечества многое предопределила его мать. Она принадлежала к знатному дворянскому роду Беклемишевых. При Иване Грозном они прославились как воеводы, участвовали в походах на Казань, Полоцк, Швецию. Именно воинские заслуги позволили одному из Беклемишевых выдать дочь Марию за князя Михаила Фёдоровича Пожарского.

Этот княжеский род вёл свою историю от легендарного князя Всеволода Большое Гнездо. Впрочем, среди представителей династии видных полководцев и политиков не было. Пожарские обладали обширными земельными угодьями и не стремились к государственной службе. Это качество и сыграло роковую роль в судьбе отца Дмитрия Пожарского – при Иване Грозном он попал в опалу, и большая часть земель была у него конфискована.

В итоге они жили в имении матери Пожарского в селе Берсеньево под Клином (Московская область), где и появился на свет будущий полководец. Отец Дмитрия Пожарского умер, когда мальчику не было и 10 лет. Мать перевезла его вместе с братом и сестрой в Москву, где занялась их воспитанием.

Сама она была женщиной весьма незаурядной. Мария Беклемишева получила отличное образование и смогла дать такое же своим детям, причём даже дочери, что по тем временам было очень смело. При этом Мария Фёдоровна обладала острым житейским умом, хитростью, умением плести интриги, что позволило ей закрепиться при дворе – она стала приятельницей жены сменившего Ивана Грозного правителя Бориса Годунова. Укрепив свои позиции при дворе, мать постепенно начала подтягивать к государственным делам своего старшего сына Дмитрия, которому на тот момент было 15 лет.

Борис Годунов был человеком подозрительным, он то приближал, то удалял своих подданных. Но Дмитрий Пожарский благодаря своим преданности, храбрости, чувству долга, а также мудрым наставлениям матери, смог удержаться при дворе. В 24 года он получил чин стольника. Однако вскоре Борис Годунов умер, и Пожарскому пришлось присягнуть на верность сначала Лжедмитрию I, а потом взошедшему на трон боярину Василию Шуйскому.

Именно при Шуйском начался взлёт его карьеры.

Дело чести

Василий Шуйский остро нуждался в поддержке. Мало того, что его притязания на трон имели достаточно спорные основания, так ещё и в стране творился настоящий бардак. К стенам Москвы подступала армия нового самозванца Лжедмитрия II, получившего прозвище Тушинский Вор. На западе России уже вовсю хозяйничали литовцы и поляки, устраивая грабежи и разоряя города.

Навести порядок можно было только силой, и Василию Шуйскому требовались умелые и верные воины. В 1608 году он назначил полковым воеводой 30-летнего Дмитрия Пожарского.

Новый военачальник сразу проявил себя, разбив отряд Тушинского Вора под Коломной. Ещё через год Пожарский разгромил банды мятежного атамана Салькова.

В награду Шуйский пожаловал храброму командиру в вотчину село Нижний Ландех и посадец Холуй в Суздальском уезде с обширными землями.

В отличие от многих других представителей знати Дмитрий Михайлович сохранил верность Шуйскому до конца. Когда бояре затеяли интригу, чтобы сместить правителя, подконтрольные Пожарскому земли остались верны присяге. Отказался полководец поддержать и Лжедмитрия II, а затем не стал признавать власть Семибоярщины, которая собиралась пригласить на трон польского королевича Владислава. Дмитрий Михайлович принципиально держался в стороне от политических интриг.

А вот на зов рязанского воеводы Прокопия Ляпунова организовать поход на Москву для изгнания поляков он откликнулся с готовностью. Хотя ещё недавно отказал ему в поддержке заговора против Шуйского. Но когда встал вопрос о защите Отечества, Пожарский оставил былые разногласия.

Ситуация и впрямь складывалась критическая. В Москву вошли польские войска, с которыми сотрудничали представители Семибоярщины. Россия как государство могла прекратить своё существование. Патриарх Гермоген призывал все города России защитить русскую землю и православную веру.

И воеводы откликнулись. Однако первое ополчение потерпело поражение. Руководившие им Прокопий Ляпунов, князь Дмитрия Трубецкой и атаман Иван Заруцкий слишком много времени и сил потратили на выяснение вопроса, кто главнее. В итоге Заруцкий и Ляпунов рассорились, и последний был убит. Ополчение распалось.

Князь Пожарский, отчаянно сражавшийся за освобождение Москвы, получил ранение и отправился залечивать раны в своё имение – в нашу Нижегородскую область, в село Юрино, что неподалёку от Балахны.

С нашей областью и связан судьбоносный поворот в его биографии.

Царская охота

Дальнейшая история уже стала хрестоматийной. Патриот и деятельный нижегородский земский староста Козьма Минин призвал к созданию нового ополчения для освобождения Москвы и России. Заручившись поддержкой народа и знати, он начал сбор средств и формирование войска. Памятуя неудачу первых ополченцев, Минин особенно тщательно подошёл к кандидатуре военачальника. Впрочем, к тому времени князь Пожарский оказался чуть ли не единственным воином, не запятнавшим себя в дрязгах и междусобицах.

Не случайно дьяк, писавший об утверждении Дмитрия Пожарского как вождя ополчения, зафиксировал: «Избран князь за Правду».

Новое ополчение не только двинулось освобождать Москву, но и заодно навело порядок в близлежащих областях, приводя всё к единовластию. Народ с готовностью откликался на эти перемены – все уже устали от Смуты.

Под руководством мужественного и талантливого полководца Дмитрия Пожарского 8000 ополченцев разбили 15-тысячное войско гетмана Ходкевича, а затем заставили капитулировать засевших в Москве оккупантов. Народное единство, которого не хватило первому ополчению, в итоге обеспечило победу во втором.

Оставался единственный вопрос: кто будет править возрождённой страной после Смуты? Решить это должен был Земский собор.

Среди кандидатур звучало и имя Дмитрия Пожарского. После победы он снискал такую славу, что многие в народе и не сомневались – лучшего правителя просто не найти.

Однако на волне успеха в кругах бояр у Пожарского появилось огромное количество завистников и противников, особенно среди интриганов и изменников. По одной из версий, они сделали всё, чтобы кандидатура Дмитрий Михайловича не оказалась на Земском соборе. По другой версии, Пожарский сам не решился претендовать на престол, потому что остался без поддержки войска: разбив интервентов, ополченцы просто отправились по домам. По третьей версии, князь не стал выставлять свою кандидатуру, поскольку его принципы не позволяли ему идти вопреки устоявшимся законам и обычаям, а возможное избрание могло вылиться в очередные распри.

И, скорее всего, эта версия не далека от истины. Так же, как и версия с интриганами. Царём в итоге стал Михаил Романов, а Пожарский служил ему верой и правдой до конца дней. Он отражал новые атаки поляков, занимал важные государственные должности. За свои подвиги Дмитрий Михайлович получил новые поместья и стал одним из самых богатых землевладельцев эпохи.

Скончался он в апреле 1642 года в возрасте 62 лет и был погребён рядом со своими родственниками в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.

Впрочем, в Балахнинском округе до сих пор живо предание, что князь похоронен где-то в районе Юрино. Там же по воле Дмитрия Пожарского после победы над интервентами была построена деревянная Казанская церковь, которая отреставрирована и сохранилась до сих пор. Живая связь с историей и легендой.