Руины посвященного змееподобному богу майя храма нашли ученые в Мексике

В Мексике археологи обнаружили руины храма, возведенного в честь бога майя Кукулькана. Сооружение было возведено в 1000 году до нашей эры, говорится в сообщении пресс-службы Национального института антропологии и истории страны.

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Остатки постройки находятся в археологической зоне Эль-Тигре, штат Кампече, который расположен на берегу Мексиканского залива. Храм Кукулькана был двухуровневым, при этом крыша на нем была плоской.

По мнению специалистов, обнаруженный храм мог упоминать один из предводителей майя Пабло Паксболон. В одном из документов конца XVI века сказано, что храм в Эль-Тигре посвящен Кукулькану. Данный бог изображался в виде пернатого змея с человеческой головой. Согласно поверьям, Кукулькан приносит дожди и ветра, а также следит за огнем и воздухом.

Майя верили, что этот бог изобрел письменность и календарь. Ученые полагают, что культ Кукулькана был культом знати. Этому богу в жертву приносили только знатных юношей.