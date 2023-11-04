Самую красивую летучую мышь выбрали в США

В США выбрали самую красивую летучую мышь. Первое место досталось рукокрылому по прозвищу Уильям Шекспир.

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Снимок летучей мыши был сделан в штате Орегон. Автором фотографии выступила зоолог Эмма Баск. Жюри выбрало ее фото лучшим из множества других.

Конкурс красоты среди этих животных проходит каждый год, он совпадает с Международной неделей летучих мышей. Ее цель – повышение осведомленности о сохранении вида. Членами жюри выступают пользователи социальных сетей, они выбирают победителя простым большинством голосов, пишет агентство UPI.