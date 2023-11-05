День в истории, знаменательные события: 5 ноября

В хрониках человечества увековечено множество знаменательных событий. Многие из них повлияли на ход мировой истории.

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"Рамблер" расскажет, что примечательного случалось в истории 5 ноября.

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Пороховой заговор в Англии, 1605 год

Пороховой заговор, организованный группой английских католиков, был попыткой взорвать здание парламента и, тем самым, устранить короля Якова I, который поддерживал протестантов и проводил жесткие репрессии в отношении католиков. Предполагалось взорвать во время тронной речи монарха, когда в Палате Лордов находились не только король, но и члены обеих палат парламента, а также верховные представители судебной власти страны.

Для реализации этой амбициозной задачи заговорщики решили спрятать 36 бочек пороха в подвале Палаты Лордов. Запланированный взрыв должен был быть настолько мощным, что разрушил бы не только здание парламента, но и прилегающие постройки. Заговорщики надеялись, что этот акт терроризма пробудит общественное негодование и соберет поддержку народа. По их плану, таким образом, могло быть положено конец правлению протестантов.

Инкерманское сражение во время Крымской войны, 1854 год

Во времена Крымской войны в районе Инкермана состоялось одно из самых драматичных сражений для русской армии. Русские войска потерпели поражение на реке Альма, и союзники закрепились в Балаклаве и на подходах к Севастополю.

Примечательно, что за две недели до этого сражения, 25 октября 1854 года, произошла одна из самых крупных трагедий для британской армии - гибель бригады лорда Кардигана во время Балаклавского сражения.

Открытие первого в СССР планетария, 1929 год

5 ноября 1929 года в Москве открылся первый в СССР планетарий. Это было знаковое событие для советской науки и культуры. Московский планетарий стал тринадцатым в мире. Десять из них находились в Германии, а всего два за ее пределами.

С первых дней своей работы планетарий привлек внимание общественности. В прессе появились восторженные отзывы.

В этот день в нем была проведена первая лекция с демонстрацией искусственного звездного неба. Это стало началом уникального образовательного проекта, который позволил советским гражданам погрузиться в мир астрономии и космоса.

Рузвельт одержал победу в третьей президентской гонке в США, 1940 год

В этот день Франклин Делано Рузвельт, который уже дважды избирался президентом (в 1932 и 1936 годах), одержал победу в третьей президентской гонке. Это стало уникальным случаем, так как ранее в истории США президенты не избирались на третий срок подряд.