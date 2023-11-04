Как понять язык кошки

Часто хозяевам бывает сложно понять своих питомцев. Общественная служба новостей разобралась, как правильно интерпретировать повадки и движения вашей кошки.

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Так, если питомец поворачивается к вам спиной, вероятнее всего, он потерял к вам интерес. Если ночью кошка начинает облизывать ваши нос и рот, она демонстрирует свою любовь и привязанность.

Если кошка лежит на руках и перебирает лапами, она показывает крайнюю степень комфорта и удовлетворения. Если питомец кусается и бросается на ноги, значит, он хочет поиграть.

Мяуканье всегда является хорошим знаком. Мама-кошка так говорит своим котятам, что она рядом. Молодые животные мурлыканьем приглашают своих сородичей поиграть, а взрослые особи показывают, что они в хорошем настроении.