Новый остров сформировался при извержении подводного вулкана

Новый остров при извержении подводного вулкана сформировался в Тихом океане
В Японии в результате извержения подводного вулкана недалеко от острова Ио сформировался новый остров диаметром около 100 метров. Об этом сообщили сотрудники Института исследований землетрясений при Токийском университете.
Остров Ио расположен в цепочке островов Огасавара, которые находятся в тысячи километрах южнее Токио.
В конце октября специалисты провели наблюдение. В результате было подтверждено извержение подводного вулкана. По мнению экспертов, во время извержения при попадании магмы в океан случился так называемый фреатомагматический взрыв, при нем из-под поверхности воды начали выбрасываться гигантские камни.
Недалеко от места извержения был найден сформировавшийся новый остров. Его диаметр – около 100 метров. Поверхность новообразования покрыта вулканическими камнями, при этом приграничная водная область серо-бежевого цвета. Ученые считают, что по мере того, как извержение будет продолжаться, размер острова может увеличиться.