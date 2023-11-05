Новый остров сформировался при извержении подводного вулкана

В Японии в результате извержения подводного вулкана недалеко от острова Ио сформировался новый остров диаметром около 100 метров. Об этом сообщили сотрудники Института исследований землетрясений при Токийском университете.

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Остров Ио расположен в цепочке островов Огасавара, которые находятся в тысячи километрах южнее Токио.

В конце октября специалисты провели наблюдение. В результате было подтверждено извержение подводного вулкана. По мнению экспертов, во время извержения при попадании магмы в океан случился так называемый фреатомагматический взрыв, при нем из-под поверхности воды начали выбрасываться гигантские камни.