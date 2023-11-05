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Новый остров при извержении подводного вулкана сформировался в Тихом океане

В Японии в результате извержения подводного вулкана недалеко от острова Ио сформировался новый остров диаметром около 100 метров. Об этом сообщили сотрудники Института исследований землетрясений при Токийском университете.

Новый остров сформировался при извержении подводного вулкана
© Unsplash.com

Остров Ио расположен в цепочке островов Огасавара, которые находятся в тысячи километрах южнее Токио.

В конце октября специалисты провели наблюдение. В результате было подтверждено извержение подводного вулкана. По мнению экспертов, во время извержения при попадании магмы в океан случился так называемый фреатомагматический взрыв, при нем из-под поверхности воды начали выбрасываться гигантские камни.

Недалеко от места извержения был найден сформировавшийся новый остров. Его диаметр – около 100 метров. Поверхность новообразования покрыта вулканическими камнями, при этом приграничная водная область серо-бежевого цвета. Ученые считают, что по мере того, как извержение будет продолжаться, размер острова может увеличиться.