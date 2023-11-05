Ученые выяснили, что форму Большому Сфинксу придали ветра, а не человек

Ученые из Нью-Йоркского университета выяснили, что древние египтяне высекли Большого Сфинкса из скалы, изначальную форму которой придали ветра и пески.

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Исследование опубликовано в журнале Physical Review Fluids. Геолог Фарук Эль-Баз в статье 1981 года в журнале Smithsonian Magazine предположил, что в отличие от пирамид, Большой Сфинкс не был полностью построен древними египтянами.

Вместо этого, считал ученый, древние каменщики лишь придали форму мифического существа огромной скале, уже похожей на сфинкса.

В новом исследовании ученые из Нью-Йоркского университета сымитировали условия, существовавшие 4500 лет назад, когда был создан Сфинкс.

Работа была сосредоточена на воспроизведении ярдангов — необычных скальных образований, образовавшихся в пустынях из-за принесенных ветром пыли и песка,

Вероятно, древние египтяне наткнулись на крупный ярданг, похожий по форме на лежащее животное, который и вдохновил их на создание статуи Сфинкса. Для моделирования ученые взяли мягкую глину с заделанным внутри более твердым и менее поддающимся выветриванию материалом. Затем они промыли эти образования быстрым потоком воды, – чтобы сымитировать ветер.