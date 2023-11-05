Так таты или не таты? Горские евреи и их история

Татами в России называют народы, перекочевавшие из Ирана и осевшие на территории Дагестана и Азербайджана. К ним относятся и горские евреи. Последних еще называют джугуры. Историю этого народа изучала корреспондент «МИР 24» Анна Деркач.

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Великолепные горные пейзажи, бурная река и шпили синагог в жилой застройке. Азербайджанская Красная слобода – один из самых необычных поселков на планете. В гайдах для туристов его часто называют «Кавказским Иерусалимом». Это единственное место компактного проживания горских евреев во всем Содружестве.

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3,5 тысячи жителей на одном квадратном километре. У них чемь синагог, кладбище с древними надгробиями и свой собственный музей. Там славная история о том, как евреи Земли Обетованной однажды стали горскими.

«Берут свою родословную от пленников ассирийского правителя, который в 722 году до нашей эры напал на Святую Землю. Он вывел оттуда в плен около 30 тысяч пленников. На своем пути они основывали многочисленные еврейские поселения», – сказал заместитель директора музея горских евреев Кубинского района Азербайджанской Республики Песах Исаков.

Странствующих купцов из еврейских поселений называли раданитами, «знающими путь». Именно им человечество обязано появлением Великого шелкового пути – первой в истории постоянной торговой артерии континентального масштаба. Раданиты принесли арабские цифры, китайскую бумагу и восточные пряности в Европу и обратили в иудаизм тюркское государство Хазарский каганат, а с его упадком в X веке отправились искать лучшей жизни.

«Часть уехала в сторону Средней Азии, это бухарские евреи, часть остались в разных городах Персии, и часть ушла на север, в сторону Кавказа. Жить спокойно не давали. И Кавказские войны, и Персия пыталась захватить Кавказ, и Османская империя. Но были более благоприятные шахи, как из всех аулов переселили в Красную слободу в Азербайджане, это Гусейн Хан. Дал евреем территорию возле своего Кубинского ханства, сказал: «Вы здесь будете жить, мы вас будем здесь охранять», – сказал заместитель президента Фонда поддержки горских евреев Давид Мордехаев. Как отдельное поселение Красная Слобода сложилась в 20-х годах XVIII века. Гусейнали хан, а потом и его сын – Фатали хан пригласили туда всех евреев прилегающих земель. Об этом и по сей день говорят названия кварталов. Карчаг – переселенцы из Дербентского района в Дагестане. Гиляки – выходцы из Персии. О происхождении жителей говорил и род занятий. Горцы-крестьяне продолжали заниматься земледелием, евреи из Ирана – торговлей.

В начале XIX века Северный Кавказ вошел в состав России. Горских евреев приравняли к коренному населению. На них распространили те же нормы, что и на евреев черты оседлости. Правда, суровость законов компенсировалась, как бы сегодня сказали, необязательностью их исполнения: местные начальники хорошо помнили, что в Кавказской войне горские евреи поддержали русских. В 1926 году горских евреев впервые посчитали как отдельный народ во Всесоюзной переписи населения. Тогда их было почти 26 тысяч человек. Жили в основном в Азербайджане, Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае. Разговаривали на джуури – одном из диалектов татского языка иранской группы. В те времена евреев даже называли татами. Хотя в официальной этнографии это один из мусульманских народов Кавказа. Просто предки и тех, и других так долго жили рядом в Персии, что современные потомки говорят на диалектах одного и того же языка. Впрочем, во время Великой Отечественной эта путаница сыграла евреям только на руку.

«С приходом фашистов на юг России на территории Северного Кавказа было уничтожено 67,5 тысячи евреев. В Кабардино-Балкарии – всего 10 человек из пяти тысяч По разным данным было уничтожено. Десять человек из пяти тысяч. В чем же причина? Почему сохранилась нальчинская община? Помешала, скажем так, особая человечность кабардинского народа», – рассказал историк Виктор Котляров. В составленных кабардинцами списках местных жителей нацисты не обнаружили евреев. Зато там числились несколько тысяч так называемых татов. К расовому вопросу нацисты относились настолько щепетильно, что вызвали из Германии специальную комиссию. «Немецкий специалист интересовался историей, религией, жизнью и бытом горских евреев. Показали жилища, из которых заранее были убраны кровати, столы и стулья. Постельные принадлежности, потому что кабардинцы не спали на подушках, были лежанки. Народ единодушно пытался доказать, что эти живущие с ними рядом евреи не евреи как таковые», – рассказал историк Виктор Котляров.

В такой формулировке все же была доля истины. В советской стране для всех были одинаковые правила. Если запрещали молиться, то всем без исключения. Если сажали за парты, то тоже всех. «Если раньше наше образование было традиционное, то есть мы учились в хедерах, то уже после прихода советской власти уже все шли в обычные школы. Массовость образования, которые получили наши уже современники, довольно успешные в России люди», – сказал Давид Мордехаев.

Кавказ – родина миллиардеров. Теперь про это тоже рассказывают туристам в Красной Слободе. Там в многодетной семье родился Зарах Илиев самый богатый горский еврей. Торговал на рынке. А сейчас в активе несколько торговых центров, флотилия речных судов и Московский океанариум. Состояние – 2,9 миллиарда долларов – 43 место в списке Forbes.

Давний партнер Илиева Год Нисанов тоже из Красной слободы. Сын директора консервного завода заработал первый капитал на продаже бакинской нефти. Соучредитель и совладелец самых амбициозных проектов Москвы – бизнес-центра «Москва-Сити», международного вокзала «Южные ворота», гостиниц Рэддисон. Состояние – 3,4 миллиарда долларов. 44-е место Forbes.

Гавриил Юшваев родился в Махачкале. В 1980-м осужден за разбой. Отсидел девять лет. Затем основал автосалон и казино, стал совладельцем Лианозовского молочного комбината. Состояние – 1,9 миллиарда долларов, это 67 место.

Игорь Юсуфов из Дербента. В советское время работал инженером. Строил электростанции на Кубе. В 2000м стал министром энергетики. Затем работал в руководстве «Газпрома» и «Роснефти». Состояние 1,1 миллиард, 86-е место в списке Forbes.

Знаменитый бизнесмен Тельман Исмаилов родился в азербайджанском городе Гейчай. Десятый из 12 детей. Самый известный его актив – Черкизовский рынок – позволял приглашать на день рождения Дженифер Лопес и, по данным некоторых СМИ, крутить роман с Моникой Белуччи. В 2015 его признали банкротом. Ранее Forbes оценивал его состояние в $600 млн долларов. 144-е место по России. «Это лук тут должен жариться до золотистого цвета. Потом мы будем добавить мясо. Все по этапам. Потом зелень, а сами в конце яйцо». На Кавказе иудеи и мусульмане считают друг друга одной семьей. Да и культуры народов за столетия добрососедства тесно переплелись. «Еврейские блюда, кроме азербайджанских поваров, никто не может так жарить, парить. Так получилось. И у нас все почти совместно. Наш вкус одинаковый. Мы всю жизнь поддерживали друг друга и будем поддерживать», –рассказал повар ресторана горско-еврейской кухни Бахтияр Исмаилов.

Суконная черкеска, высокие сапоги и длинные кинжалы. Национальная одежда кавказских народов. И только кипа выдает этническую принадлежность исполнителей лезгинки. Музыка, театральное искусство, танцы – в этом горские евреи оказались особенно талантливы.