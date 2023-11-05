Почему немецкие оккупанты в СССР наряжались в женские платья

В годы Великой Отечественной войны нацисты демонстрировали двойные стандарты. Они не приветствовали нетрадиционные сексуальные отношения, но к «трансгендерным шоу» относились спокойно и даже поощряли. Именно поэтому немецкие оккупанты в Восточной Европе любили наряжаться в женские платья.

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Все так делают

Фотографий, сделанных в военное время, на которых немецкие солдаты и офицеры запечатлены в образе переодетых женщин, сохранилось достаточно. При этом берлинский художник Мартин Дамман уверяет, что в женщин переодевались не только поборники «чистой арийской расы», но и военные многих государств. Правда, пришлось признать Дамману, немцы в этом отношении лидировали. Единственное, ему не удалось отыскать ни одного снимка с советскими красноармейцами в женском нижнем белье.

Дамман, кстати, не видит в таком увлечении ничего плохого. Он объясняет странную тенденцию тем, что военнослужащие находились далеко от своих жён и таким образом сублимировали сексуальную энергию.

Отступление и холод

Немецкие оккупанты, находясь на территории Советского Союза, могли переодеваться в женщин, пытаясь спастись при контрнаступлении. Якобы фашисты, наталкиваясь на серьёзное сопротивление, осознавали, что находятся на советской земле временно. Именно поэтому они и практиковали «тренировочные переодевания», надеясь в будущем использовать этот метод при бегстве. Чтобы не попасть в плен, достаточно прикинуться советской женщиной, наивно полагали завоеватели.