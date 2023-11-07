Цветная палитра революции: какие силы действовали в стране в то время?

Революция 1917 года – одна из самых значимых страниц в истории России. Империя рухнула, самодержавие свергнуто, и все это на фоне Первой мировой войны. А впереди – бурные волнения в Петрограде, борьба большевиков за власть, создание Красной армии и надежда огромной страны на светлое будущее. Какие тайны хранит история революции?

О том, какие силы действовали в стране в то время, почему Гражданская война, начавшаяся вслед за революцией, была такой «разноцветной» и почему на стороне большевиков воевали китайцы, корейцы и многие другие интернационалисты, читайте в нашем материале.

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«Красные, зеленые, золотопогонные»: какие силы участвовали в Гражданской войне?

В массовом сознании Гражданская война упрощенно сводится к борьбе «красных» против «белых», которым помогали иностранные интервенты. Этот взгляд сформировался благодаря советскому кинематографу и советской литературе. В действительности все было гораздо сложнее. В остром военно-политическом противостоянии участвовало куда больше сил, а его участники зачастую меняли цвета и убеждения, переходя из одного лагеря в другой.

Российский военачальник, общественный деятель, один из лидеров белого движения Антон Деникин писал: «На огромном пространстве страны возник десяток правительств и десяток армий, отмеченных всеми цветами политического спектра. Все они проводили мобилизации на занятых ими территориях. Во все шел народ – с превеликим нежеланием, оказывая пассивное, очень редко активное сопротивление, но все же шел и воевал, проявляя то высокую доблесть, то постыдное малодушие, бросал «побежденных» и переходил к «победителям», менял красную кокарду на трехцветный угол и наоборот, как будто это были украшения форменной одежды».

Вот только некоторые силы, участвовавшие в противостоянии.

Красные. Этот цвет стал символом большевистского лагеря. Еще до октября 1917 года сформировались отряды Красной гвардии. 28 января 1918 года появился Декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), затем был создан Рабоче-Крестьянский Красный Флот. Части молодой Красной армии награждались почетными Красными Знаменами, появился орден Красного Знамени. Лихих кавалеристов награждали красными революционными шароварами, а женщины носили красные косынки.

Белые. Белыми большевики прозвали своих политических противников. Сами участники антибольшевистской борьбы не очень любили называть себя так. И лишь среди эмигрантов прижилось словосочетание «Белое движение». Белая армия выступала чаще всего под трехцветным российским триколором, но у отдельных полков были и другие знамена. В униформе также можно было найти самые разные цвета, в зависимости от подразделения: были красные, черные, малиновые, голубые фуражки и погоны. Вот только некоторые варианты, встречавшиеся в белых войсках.

Корниловцы – по имени первого командира полка (позднее дивизии) Лавра Корнилова – выступали под черно-красными знаменами с белым черепом и костями, что означало «свобода или смерть». В том же сочетании цветов с серебряной «мертвой головой» были исполнены их фуражки и погоны.

Дроздовцы – по имени первого командира бригады (позднее дивизии) Михаила Дроздовского – носили фуражку с малиновой тульей и белым околышем, малиновые погоны с черными просветами и золотой литерой «Д». Малиновый цвет символизировал отблеск боев их славного прошлого.

Марковцы – по имени первого командира полка (позднее дивизии) Сергея Маркова – носили черно-белые фуражки и черные погоны с белым кантом и белой литерой «М». Черный цвет символизировал траур по России, а белый – надежду на ее воскрешение.

Анархисты

Анархисты, выступавшие во время Гражданской войны под черными знаменами, изначально базировались на идеях Михаила Бакунина. Эти идеи были распространены революционными народническими молодежными кружками задолго до революции – в 1860-е-1870-е годы. Из числа анархистов вышло множество знаменитых революционеров. На каком-то этапе к анархистам примыкали и Григорий Котовский, и Дмитрий Фурманов, и Василий Чапаев, и знаменитый матрос Железняк, который разгонял Учредительное собрание.

Анархисты были значительной политической силой. Накануне октября 1917 года организации анархистов имелись в 40 городах страны, а во время Октябрьской революции анархисты участвовали в вооруженных столкновениях в Петрограде и Москве.

Весной 1918 года анархисты создали вооруженные отряды так называемой «Черной гвардии», которая представляла серьезную угрозу для большевиков. Они требовали третьей революции и были против формирования той жесткой политической системы, которую навязали стране большевики. Вооруженные отряды московских анархистов к апрелю 1918 года самовольно заняли около 25 особняков. Они требовали всеобщей и немедленной анархии.

Впрочем, деятельность анархистов временами была на руку большевикам. Так, отряды Нестора Махно разоружали казачьи эшелоны, возвращавшиеся с фронта на Дон. А позже участвовали в военных действиях против белых. Анархисты вместе с частями РККА воевали против деникинцев в 1919 году, освобождали Екатеринослав, а осенью 1920 года участвовали в разгроме Врангеля в Крыму.

Зеленые

Зелеными во времена Гражданской войны называли участников крестьянского движения, которые организовывали партизанские отряды, боровшиеся против любой официальной власти. Считается, что первые отряды зеленых возникли на Кубани. Сперва они ушли в леса от белых, а после захвата Кубани большевиками, продолжили борьбу против них.

Зеленые не хотели возвращения к порядкам времен императорской России. Они хотели получить землю и строить народный социализм, избавленный от большевиков и репрессий. Зеленые требовали уважения к труду и нажитой трудом собственности. Их лозунг был «За Советы без коммунистов!».

К слову, движение зеленых как крестьянской демократической стихии распространилось очень широко и представляло значительную опасность для большевиков. Поэтому вооруженные выступления крестьян были подавлены частями РККА очень жестко.

Голубые

Голубая национальная армия (не путать с польской Голубой армией) была создана в 1920 году и действовала в основном на южном Урале.

Инициатором создания Голубой национальной армии стал бывший колчаковец, казак Евгений Мировицкий, бежавший из заключения у большевиков. Основой его армии стали оренбургские казаки и дезертиры, убегавшие в лес. Причин для недовольства было много: голод, лишение прав казачества, продразверстка, злоупотребление полномочиями, мобилизация мужского населения и то, что местные власти фактически не помогали семьям мобилизованных в Красную Армию.

Численность Голубой армии достигала, по оценкам историков, 50 тыс. человек. А ударной силой служили отряды по 40-50 человек, проживавшие на местных хуторах. Голубые совершали рейды, нападая на значимые объекты большевиков, такие как отделы милиции и ревкомы. Подразделения голубых были мобильными, и в случае, если грянет опасность, могли легко скрыться по хуторам и станицам.

Голубая армия выступала за разгром большевиков и созыв Учредительного собрания с последующим установлением абсолютной монархии.

Разномастные

Помимо всех перечисленных вооруженных формирований, сложившихся во время Гражданской войны, было множество отдельных отрядов и банд, которые действовали на своих локальных территориях и иногда оказывались там весьма значимой силой. Например, особой жестокостью отличались крестьянские отряды Тюменской губернии, которые действовали зимой и весной 1921 года. Они не относили себя ни к какому политическому лагерю, но боролись против советской власти: совершали карательные вылазки, расправляясь с милиционерами, коммунистами и красноармейцами. А заодно – с мирными представителями интеллигенции, такими, как школьные учителя или врачи.

ЧОН против белых, зеленых и голубых

Для поддержания внутреннего порядка в условиях, когда в стране действовало столько разномастных вооруженных сил, советская власть вынуждена была создать специальные подразделения – Части особого назначения (ЧОН). С 1919 года они создавались при городских партийных структурах и парторганизациях предприятий, а бойцы таких отрядов назывались коммунарами.

Первые подобные боевые отряды, именовавшиеся отрядами особого назначения, появились в Петрограде и Москве, а затем и в удаленных губернских городах. К сентябрю 1919 года ЧОН были созданы в 33 губерниях РСФСР, а также на Украине, в Беларуси, Казахстане, республиках Средней Азии и Закавказье.

Отряды ЧОН проходили военную подготовку в рамках Всевобуча – всеобщего военного обучения, введенного Совнаркомом весной 1918 года. «Чоновцы», как еще называли бойцов-коммунаров, действовали в тесном контакте с отрядами ЧК и регулярными войсками. Как правило, они не воевали на фронтах, а выполняли задачи внутри страны: занимались охраной революционных завоеваний и обеспечением правопорядка.

Части особого назначения широко использовались во время Гражданской войны и потом в 1920-х годах для борьбы с антисоветскими и подпольными организациями, а также для борьбы с бандформированиями. ЧОН сыграли важную роль в разгроме банд Антонова и Махно, а также в борьбе с басмачами. Они активно участвовали и в усмирении крестьянских восстаний, и в подавлении мятежных выступлений в РККА. Историки сходятся во мнении, что именно ЧОН стали основным инструментом, с помощью которого большевики сумели не только сохранить свою власть, но и значительно упрочить ее.

Изначально задачей ЧОН было также создание условий для продвижения идеи мировой революции. Может быть, поэтому в этих частях было множество бойцов из других стран. Как, впрочем, и в РККА.

С 1917 по 1922 годы в советской России было создано около 370 интернациональных формирований (не только ЧОН, но и частей РККА). В них воевали представители многих иностранных государств. Больше всего было китайцев и корейцев, которые активно заселяли Дальний Восток и использовались в России начала века как дешевая рабочая сила. Большевикам легко было привлечь их на свою сторону, как классово близких.

Среди интернационалистов, воевавших на стороне большевиков, было много венгров, румын, чехословаков, поляков, немцев – в основном бывших военнопленных. Согласно одному из большевистских декретов, военнопленные после революции объявлялись свободными и равными в правах со всеми остальными жителями страны. А на территориях, которые контролировались белыми, их, наоборот, старались вернуть в лагеря и тюрьмы. Поэтому тысячи военнопленных решительно встали под красные знамена.