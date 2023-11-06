Президент Колумбии приказал достать со дна моря корабль с сокровищами на 20 млрд

Президент Колумбии Густаво Петро отдал приказ «как можно скорее» достать корабль с сокровищами, стоимость которых оценивается в 20 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра культуры Хуана Давида Корреа.

© Мир24

62-пушечный испанский галеон «Сан-Хосе» находится на дне Карибского моря. Корабль затонул в июне 1708 года во время битвы с судном Великобритании.

На его борту находятся сундуки, наполненные золотом, серебром и изумрудами. Эксперты оценивают общую стоимость драгоценностей от четырех миллиардов до 20 миллиардов долларов.

Такое поспешное решение президента связано с тем, что срок его полномочий истекает в 2026 году. На находку также претендует и американская компания, которая утверждает, что первой обнаружила обломки корабля. Через суд она требует 10 миллиардов долларов. Это половина прибыли.