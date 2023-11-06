Этноблогер Афанасий Тэсида рассказал о традициях тундровиков по разделыванию рыбы

Крупную рыбу в тундре как правило разделывает глава семейства — хозяин чума. Об одной из традиций ненцев рассказал ямальский этноблогер Афанасий Тэсида.

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По словам северянина, если говорить о мелкой рыбе, то ее может разделать женщина или дети.

— Как раз, чтобы научиться, — написал сотрудник компании «Меретояханефтегаза» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

О том, как правильно разделывать рыбу, Тэсида ранее рассказал тазовским школьникам в рамках занятий «Мир Тасу Ява». Там же дети узнали от тндровика о полезных растениях Тазовского района.