Этноблогер Афанасий Тэсида рассказал о традициях тундровиков по разделыванию рыбы
Крупную рыбу в тундре как правило разделывает глава семейства — хозяин чума. Об одной из традиций ненцев рассказал ямальский этноблогер Афанасий Тэсида.
По словам северянина, если говорить о мелкой рыбе, то ее может разделать женщина или дети.
— Как раз, чтобы научиться, — написал сотрудник компании «Меретояханефтегаза» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
О том, как правильно разделывать рыбу, Тэсида ранее рассказал тазовским школьникам в рамках занятий «Мир Тасу Ява». Там же дети узнали от тндровика о полезных растениях Тазовского района.
Открытые уроки проходят благодаря гранту, который он выиграл на конкурсе волонтерских инициатив «Газпром нефти». Афанасий Тэсида довольно часто делится интересными подробностями о жизни малочисленного народа Севера. Так, недавно стало известно, как холостые ненцы в тундре привлекают к себе внимание женского пола с помощью оленей. .