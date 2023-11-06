Смута закончилась госпереворотом и Гражданской войной

В маленьком монастыре на Монзе, притоке реки Костромы, жил-был монах Пафнутий. Рядом с обителью находились вотчина бояр Романовых и имение дворян Отрепьевых. Как-то Пафнутий отправился в Москву и там внезапно стал архимандритом придворного Чудова монастыря.

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Легко догадаться, что монах попал туда по протекции своих соседей Романовых. 1593-1594 годы – время тесного альянса Романовых и Годуновых. Кстати, и патриарх Иов благоволил тогда к Романовым. Ведь с 1575 по 1581 год он был архимандритом Новоспасского монастыря, который служил родовой усыпальницей Романовых.

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Юрий Отрепьев, которого все звали Юшкой, поступил на службу к боярам Романовым и поселился в их московской усадьбе на Варварке.

Воспользовавшись болезнью царя Бориса, Романовы устраивают заговор. Однако спецслужба Бориса не дремала. По приказу царя в ночь на 26 октября 1600 года несколько сот стрельцов начали штурм усадьбы на Варварке. Десятки сторонников заговорщиков были убиты при штурме, многие казнены без суда и следствия. Сами же Романовы были отправлены в ссылку, а глава клана Федор Никитич пострижен в монахи.

Юшке удалось бежать. Скрываясь от властей, он постригся в монахи под именем Григорий. Традиционное поведение опальных в Московской Руси – затихариться в отдалённом монастыре. Но инок Григорий вопреки логике едет в Москву, где его запросто могут узнать. Он поступает странным образом (второе чудо после инока Пафнутия) в придворный Чудов монастырь, куда и боярин, пожертвовавший церкви вотчину, не всегда мог попасть. Мало того, архимандрит Пафнутий поселяет инока у себя в келье. Зная монастырские обычаи, можно ли предположить, что архимандрит допустил влияние на своего подопечного другого чудовского «злого чернеца»? Узнав о вторжении поляков с самозванцем Отрепьевым, царь Борис отправил Пафнутия в дальний монастырь.

Любопытно, что до похода поляков монах Антониев-Сийского монастыря Филарет (в миру Фёдор Никитич Романов) ведёт себя тихо и богобоязненно, о чём еженедельно доносит царю Борису пристав Воейков.

Но вот до монастыря доходят слухи о походе Лжедмитрия на Москву, и смиренный инок Филарет начинает скакать от радости. Старцы приходят к Воейкову с жалобой на старца: бранит он их и бить хочет, и говорит им: «Увидите, каков я вперед буду!»

Откуда такая спесь взялась? Допустим, услышал об успехах самозванца, и что из того? Придёт Лжедмитрий, какой-нибудь Стенька или Емелька, и станет бояр вешать да топить, не вникая в их свары и обиды. Тут Филарет выдаёт себя с головой. Он прекрасно знает, что идёт на Москву не просто бывший холоп Юшка, а его «изделие».

Вступив на престол, Лжедмитрий I первым делом монахов Филарета и Пафнутия сделал митрополитами – Ростовским и Крутицким.

Младший брат Филарета Иван Романов получил боярство. Не был обойдён и единственный сын Филарета – девятилетний Миша Романов стал стольником. Замечу, что возведение даже 20-летнего князя Рюриковича в чин стольника на Руси было событием экстраординарным.

Лжедмитрий I был убит, и тогда Ростовский митрополит Филарет подался в патриархи к тушинскому царю Лжедмитрию II. Монархисты мямлят, что его принудили. Допускаю, что можно заставить мыть конюшню. Но чтобы насильно в патриархи?.. В Тушинской боярской думе заседала родня Романовых по женской линии – князья Сицкие и Черкасские.

Убили Лжедмитрия II, и тогда Филарет во главе делегации бояр едет в Речь Посполитую звать на русский престол королевича Владислава. А остальные Романовы вместе с другими боярами пускают в Москву польский гарнизон и дружно присягают царю Владиславу.

Вместе с ляхами в осаде в Кремле сидело всё семейство бояр Романовых, включая 16-летнего Михаила, его мать инокиню Марфу, дядю Александра Никитича и многочисленною родню по женской линии.

Защищали ли Кремль вместе с ляхами боярин (генерал-лейтенант) Иван Романов и стольник (полковник) Михаил Романов, достоверных сведений нет, но по долгу службы они обязаны были это делать, поскольку оба целовали крест царю Владиславу Сигизмундовичу и как верноподданные должны были насмерть драться за сюзерена.

4 ноября 1612 года польский гарнизон Кремля капитулировал. Романовых Пожарский отпустил, и те разъехались по вотчинам. Зато романовская клиентура начала агитировать своих тушинских коллег – бояр и казаков – выбрать царём Михаила Романова.

В России наступило двоевластие, как и в 1917-м. Только в 1612-1613 годах оно длилось четыре месяца, а в 1917-м – полгода с лишним. Вождям нижегородского ополчения противостояла романовская клика.

В период «избирательной кампании» Романовы и их родня Салтыковы направо и налево раздавали казакам деньги и землю. Так, к примеру, атаман Филипп Максимов получил большую сумму денег и поместье перед самым избранием Михаила.

Далее 500 вооруженных казаков, сломав ворота, врываются к крутицкому митрополиту Ионе, исполнявшему в то время обязанности местоблюстителя патриарха: «Дай нам царя, государя на Россию, кому нам поклонитися и служити и у ково жалованья просити, до чево нам гладною смертию измирати!»

Дом Пожарского был окружён сотнями казаков. Фактически в феврале 1613-го произошел госпереворот – воровские казаки силой поставили царем Михаила Романова.

Позже Февральскую революцию 1613 года у нас переименовали в Земской собор. А вслед за той революцией, как и за Октябрьской 1917-го, началась гражданская война.

В 1613-1617 годах Россия была в огне: от Соловков до Астрахани и от Смоленска до Казани. Где-то бои шли более активно, но волостей, где царил бы мир и порядок, не было. По числу участников вооруженной борьбы и регулярности столкновений, числу разоренных городов, убитых и раненых людей та Гражданская превосходит войны Болотникова, Разина и Пугачева, Гришки Отрепьева и Тушинского вора.

Однако поляки от выступления на чьей-либо стороне уклонились. И не потому, что гордые ляхи убоялись «единения всех сословий» в России, а потому, что паны в очередной раз учинили разборку с королем Сигизмундом.

Лишь в октябре 1617-го королевич Владислав (он же московский царь) заявился под Вязьмой. Полная аналогия с Пилсудским, который под занавес Гражданской войны, в мае 1920-го, захватил Киев!

Кто-то посетует, что Широкорад решил лишить Россию праздника 4 ноября. Ни в коем случае! Сдача поляков в Кремле 4 ноября 1612 года – это как капитуляция фельдмаршала Паулюса в феврале 1943-го в Сталинграде.