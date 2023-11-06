Как нашли отставшего от поезда той-терьера по кличке Лола

Необычная история со счастливым концом произошла в Красноярском крае. Отставшего от поезда той-терьера по кличке Лола вернули хозяйке. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как обезопасить своих питомцев от подобных случаев.

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Все произошло за четыре минуты — именно столько стоят поезда на станции Канск-Енисейский. Пассажирка Светлана Черкашина вышла из купе, оставив Лолу внутри. Как и когда она успела выбежать — непонятно, да и неважно. Оказавшись в тамбуре вагона, Лола испугалась резкого звука и спрыгнула на перрон. И в этот самый момент поезд поехал…

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— Я очень переживала, я очень ее люблю! — хозяйка до сих пор вспоминает о случившемся со слезами на глазах. С той-терьером она вместе уже восемь лет, и даже подумать не могла, что может однажды вот так ее потерять.

Когда Светлана обнаружила, что Лолы нигде нет, сразу пошла к проводникам, которые связались с дежурной по вокзалу. Узнав о случившемся, Евгения Пак тут же посмотрела видео с камер наблюдения. Сердце женщины чуть не разорвалось, когда она увидела метания Лолы по перрону. Евгения твердо решила найти потеряшку. Она исколесила Канск вдоль и поперек, бросила клич в соцсетях, и вот спустя неделю случилось чудо — собачку заметили в одном из дворов.

— Я ходила, искала Лолочку по кустам, — рассказала Евгения Пак. — И вдруг увидела ее: она была, конечно, в стрессе. Вся грязная, измученная. Спасибо неравнодушным прохожим, которые тут же сбегали в магазин и купили лакомства собаке. Благодаря этому я смогла все-таки взять ее на руки и отвезти к себе домой.

Счастливая новость пришла к Светлане, когда она уже была под Екатеринбургом. Ни секунды не сомневаясь, она поехала обратно. На видео, которое можно найти в соцсетях, попали трогательные кадры встречи хозяйки со своей любимицей.

— К сожалению, собаки часто теряются, — говорит координатор благотворительного фонда помощи бездомным животным «РЭЙ» Наталья Цветкова. — И от таких вот ситуаций, когда собака во время поездки выбегает из купе или салона автомобиля, не застрахован никто.

Проще всего питомца найти в первые сутки с момента пропажи. Именно поэтому важно скорее начать поиски и привлечь к ним как можно больше людей. Эксперт советует использовать все возможные каналы распространения информации.

— Любое домашнее животное не приспособлено к жизни на улице, — предупреждает Цветкова.

При этом, конечно, всегда надо верить в лучшее и искать четвероногого друга до последнего.

ФАКТ

В 1974 году овчарка по кличке Пальма два года прождала своего хозяина, который улетел из Москвы в Норильск, в аэропорту Внуково. Собаку многие пытались забрать домой, но она оставалась встречать и провожать самолеты

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина Елькина, основатель Музея собаки: