Почему Малоярославец носит звание города воинской славы

Малоярославец вошел в топ-5 лучших российских городов для военно-патриотического туризма. По мнению экспертов, этот небольшой город в Калужской области заслуживает особого внимания путешественников по местам важнейших исторических битв. Здесь в октябре 1812 года русские нанесли сокрушительный удар наполеоновской армии, а в октябре 1941-го на Ильинских рубежах захлебнулось фашистское наступление на Москву. Подробнее об истории города — в материале «Вечерней Москвы».

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Высоченные сосны вперемежку с уже позолоченными осенью липами и кленами, словно стражи, выстроились вдоль трассы. Крутой поворот — и на холме появляется Малый. С каких пор повелось так называть Малоярославец, одному Богу известно. В селе, что стоит на окраине, уверены: название города сократили москвичи, приезжающие в эти места на отдых.

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А спроси дачников, скажут: от местных услышали. Да, милый, провинциальный, окруженный садами деревянных домиков и современных коттеджей. Бескрайние просторы вокруг, леса, полные грибов и ягод, прозрачные реки.

Но если есть на Земле места силы, то одно из них точно здесь, в одном из старейших русских городов с совсем не малой, а великой историей ратных подвигов защитников Отечества.

Наследие храброго князя

Особая прелесть небольших городков для столичного жителя — отсутствие суеты. Нет ее и здесь. Даже в самом центре Малоярославца время словно застыло, сохранив очарование купеческих домов, окруживших Казанский собор, напротив которого установлен памятник основателю города. Воин, с поднятым вверх мечом, на котором сидит, раскинув крылья, орел — символ храбрости.

— Князя Владимира сначала называли самым маленьким русским витязем, — рассказывает историк Любовь Степанова. — Уже в восьмилетнем возрасте внук Ивана Калиты и праправнук Александра Невского отправился в свой первый поход, а в четырнадцать становится воеводой. Череда военных походов закрепила за князем прозвище Храбрый. Отличился Владимир и в Куликовской битве — именно он командовал засадным полком, который нанес решающий удар и обратил войско Мамая в бегство.

За этот подвиг, кстати, его стали величать, как и князя Дмитрия, Донским. После победы на Куликовом поле Владимир единственный из русских князей решился дать отпор Тохтамышу, а при правлении Василия Первого именно он заставил золотоордынского хана Едигея снять осаду с Москвы. В «Истории государства Российского» Карамзин называет Владимира Храброго «любившим пользу отечеству более власти». Так что Малоярославцу, основанному этим славным русским героем, словно было предначертано стать городом-щитом, верным стражем столичных рубежей.

Извилистые улочки выводят к точке отсчета. На крутых холмах теперь уже городской окраины археологами обнаружено городище поселения вятичей — отсюда шесть веков назад началась история Малоярославца. Остатки земляных валов, с которых открывается вид на широкую долину и разноцветный осенний лес. Где-то там, внизу, плещется река Лужа, непонятно за что получившая такое название: вода в ней чистая, рыбы, говорят, много. Легкий туман и потрясающей красоты закаты, смотреть на которые сюда приходят влюбленные. Не случайно Владимир Храбрый решил основать здесь город, дав ему имя в честь своего сына — Ярославль.

— Первое письменное упоминание о городе датируется 1380 годом, — рассказывает историк. — Позже московский князь Иван III назовет его Ярославцем Малым, чтобы не путал люд городок с Ярославлем, стоящим на Волге. В XVIII веке Малоярославец вошел в состав Московской губернии, затем получил статус уездного города Калужской губернии.

Ветер гуляет в травах, и звенящая тишина над полями, покрытыми седеющей пеленой осенней дымки. Много тайн глубокой старины знает это удивительное, сохранившее свою первозданность место. Колокола Свято-Никольского Черноостровского монастыря снимают оцепенение. Ровесник города, он основан в эпоху витязя-князя неподалеку от городища. Главная малоярославская святыня помнит множество нападений литовских захватчиков и крымских татар. А на белоснежных Святых воротах обители до сих пор чернеют следы от снарядов — ран, полученных во время легендарного сражения войны 1812 года. Император Николай I повелел оставить их неприкосновенными — в память о битве, переломившей ход военных действий и заставившей отступить «непобедимую» армию Наполеона.

Предел нападения

Историю битвы рассказывают улицы, дома и скверы города воинской славы. На центральной площади возвышается грандиозный монумент Героям Отечественной войны 1812 года. А возле него установлен памятник первому в истории России священнику — Георгиевскому кавалеру Василию Васильковскому. Вместе с Егерским полком участвовал он и в Бородинском, и Малоярославском сражениях. В бой шел так же, как изображен скульптором Салаватом Щербаковым, — держа перед собой крест. А у здания школы, что на Московской улице, замечаем памятный знак: здесь находилась огневая позиция русской артиллерии, которая успешно действовала в сражении, опрокидывая неприятельские колонны.

— Битва при Малоярославце стала второй по значению после Бородинского сражения, — объясняет историк Любовь Степанова. — Наполеон, захватив Москву, но так и не дождавшись капитуляции от Александра Первого, решил прорваться в южные плодородные губернии, чтобы восстановить армейские силы, перезимовать «на теплых квартирах», а потом начать новое наступление. Путь его шел через Малоярославец, и именно здесь русские войска не пустили французов, заставив их отступать по уже разоренной Старой Смоленской дороге.

По Московской улице доходим до часовни, построенной на средства помещика уезда, отставного майора, участника войны, Федора Максимова — в память о боях за город, где он был ранен и где геройски пали его товарищи. Сейчас это музей-диорама, созданная народным художником РСФСР Ефимом Дешалытом, она рассказывает об одном из самых драматических эпизодов сражения — того самого боя на монастырской площади.

В зале гаснет свет, и перед глазами разворачиваются события 24 октября далекого 1812 года. Первыми атаку начинает полк генерала Дохтурова, за ним в бой вступают части Раевского и Бороздина. Русские войска со всех сторон атакуют и теснят противника. Ожесточенная рукопашная схватка у монастырских ворот. По всему городу идут кровопролитные столкновения русской и наполеоновской армий. Всполохи дыма, звуки выстрелов. Город объят пожаром, в долине реки Лужа готовятся к штурму отборные дивизии «железного» маршала Даву. К монастырю прибывает главнокомандующий русской армии Кутузов, он лично руководит сражением, несмотря на тщетные попытки адъютантов уговорить его уйти из-под обстрела.

— Фельдмаршал понимал, что здесь решается судьба всей войны, — звучит голос за кадром.

В этом сражении город восемь раз переходил из рук в руки и был полностью уничтожен. Но французы не добились победы, и Наполеон дает приказ к отступлению. В Малоярославце русская армия остановила 20-летнее победное шествие французов.

«Сей день есть один из знаменитейших в сею кровопролитную войну. Малоярославец — предел нападения, начало бегства и гибели врага», — оценивал эту победу легендарный Михаил Кутузов, отмечая, что именно здесь началось контрнаступление русских, определившее не только судьбу России, но и всей Европы.

В битве за маленький уездный город сражались около 50 тысяч солдат, обе стороны понесли огромные потери. Тела русских воинов захоронены в трех братских могилах, две из них расположены в городском сквере 1812 года, возле памятника павшим воинам-героям работы скульптора Императорской академии художеств Василия Руссо. Фигура солдата Полоцкого пехотного полка возлагает бронзовый венок к подножию креста. Вокруг полевых орудий и пирамиды из ядер, установленных на постаменте, крутятся мальчишки. Заметив в моих руках фотоаппарат, тут же начинают позировать, а заодно наперебой рассказывать, что они — закадычные друзья: Никита — местный, Егор приехал в гости из Обнинска, а москвич Марк отдыхает здесь на даче. Историю ребята знают. «А вы еще один памятник не видели!» — говорит Никита, на правах коренного жителя Малоярославца он решает стать для нас гидом и ведет куда-то в глубь аллеи. В окружении могучих деревьев около братских могил находим еще один монумент: каменная скала с крестом на вершине и надпись — «Доблестным прадедам 5-й армейский корпус».

А пацаны, оседлав самокаты, уже показывают дорогу к военно-историческому музею 1812 года: «Там интересно, мы с классом часто туда ходим!» — кричит на всю Московскую Никита. Музей действительно увлекает: интерактивные залы, план сражения, экспонаты, в деталях показывающие жизнь русской и французской армий в походах. Живой урок истории — в биографии героев, картах и макетах битвы, предметах быта, снаряжении и ору- жии. Хранит Малоярославец память о подвигах своих предков бережно — помнит, чтит и детям о них рассказывает.

Последний рубеж

Село Ильинское, что в нескольких километрах от Малоярославца, нынешней осенью усыпано яблоками. И погода в октябре почти по-летнему теплая. Мемориальный комплекс «Ильинские рубежи» находим сразу — внизу стелется под мостом речка Выпрейка, шоссе шумит. Местность здесь тоже холмистая, с горы, на которой возвышается памятник подольским курсантам, весь героический рубеж как на ладони. Ландшафт укрепрайона здесь решено сохранить, чтобы увековечить место их подвига.

Две фигуры бойцов, один ранен, но крепко держит древко знамени. Другой — решительно устремляется в атаку. Монументальные фигуры курсантов окружают позолоченные слова: «Слава вам, шагнувшим в бессмертие».

О событиях, произошедших на Ильинских рубежах в октябре 1941 года, и подвиге молодых ребят, удержавших натиск элитных фашистских войск, рвавшихся к столице, расскажут в небольшом музее. Макеты поля военных действий, детали орудий, снарядов, гильзы, каски, чудом сохранившиеся письма к родным, документы и фотографии, с которых смотрят совсем молодые мальчишки, оказавшиеся в пекле.

— Поначалу на оборону Варшавской дороги в Малоярославецком районе были брошены немалые силы — враг рвался к столице, — рассказывает военный историк Антон Горлов. — Но когда началась немецкая операция «Тайфун», стрелковые дивизии, танковую бригаду и артиллерию советских войск срочно перебросили под Боровск, уже занятый немцами. Подольские пехотное и артиллерийское училища остались оборонять рубеж в одиночестве, Малоярославецкий укрепрайон состоял из множества ДОТов. Здесь насчитывается больше 80 таких фортификационных сооружений. Беда в том, что они были не достроены, не замаскированы и не оснащены. Орудия в них курсанты устанавливали сами.

Хроника боев — под открытым небом. У каждого из ДОТов своя, героическая судьба, о которой рассказывают памятные таблички. Возле музея — покореженный, разбитый взрывом артиллерийский — с 76-миллиметровой пушкой.

Фашисты называли его «заговоренным» — никак не получалось у них разбить орудие. «Когда по ДОТу начинали бить пушки, лейтенант Деремян с курсантами выкатывал орудие на запасную позицию. Стоило огню стихнуть, а немецкой пехоте перейти в атаку, как орудие возвращалось на прежнюю позицию и снова выкашивало ряды противника», — рассказали в музее.

Еще один легендарный ДОТ пулеметного расчета. Спрятанный в лесу, он был расположен ближе других к противнику и не давал ему переправиться через реку. 16 октября ДОТ атаковали «юнкерсы». Небо полыхало: немцы используют авиацию и артиллерию, после чего, не давая опомниться, переходят в атаку. Из взвода в живых остается только курсант Шатырко, в одиночку несколько часов удерживающий врага на том берегу. К утру 17 октября основные позиции Ильинских рубежей были захвачены немцами. Еще один легендарный ДОТ — Алешкинский. Когда противник прорвал основную линию обороны, гарнизон лейтенанта Алешкина по сути оказался единственной преградой на пути врага к столице.

Подольским курсантам было приказано удержать врага хотя бы пять дней. Это было практически невозможно, учитывая их снаряжение и отсутствие боевого опыта. Продержались почти две недели, уничтожив 100 танков противника и 5000 фашистских солдат. Из заключений оперативного отдела штаба Западного фронта о боях на Малоярославецком укрепрайоне: «Подольские курсанты ценой своих жизней выиграли время, необходимое для закрепления частей Красной Армии на новом рубеже обороны. Немецкое наступление захлебнулось.

Войти в Москву фашисты не сумели». Гвоздики, воткнутые в вывороченную арматуру, пробитые осколками каски. Возле обелиска с именами погибших ребят — детские рисунки.

Трогательные, искренние.

— Мимо проезжал десятки раз, — говорит подошедший к памятнику мужчина. — Знал, что здесь есть музей, памятник, а все было как-то не до этого. Потрясающе. Пацанов своих привезу сюда обязательно.

И люди приходят. Даже в будний день на Ильинских рубежах гоняет на просторах детвора, приезжают военные и, конечно, курсанты. Здесь удивительно спокойно, на этой высоте над просторами бескрайних равнин, за которую бились, шагнувшие в бессмертие.

КСТАТИ

Владислав Шапша, губернатор Калужской облати:

— Малоярославец — город воинской славы, который на протяжении многих веков громил врага. В истории России эта земля не раз становилась местом великих событий, а ее жители — показывали пример мужества, стойкости и массового героизма в борьбе за свободу и независимость Отечества.

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