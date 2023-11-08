Как ВОВ повлияла на религиозную политику большевиков

Практически сразу с установлением советской власти в нашей стране началась масштабная антирелигиозная политика. Начались репрессии против духовенства, отбирались земли и культовые здания. Только с началом Великой Отечественной войны отношения между государством и религией изменились.

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Подробнее об этих переменах и их предпосылках в дзен-канале "Татарский Мир" продолжает рассказывать кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Виталий Бабюх.

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Великая Отечественная война изменила отношения между государством и религией

22 июня 1941 г. германские войска без объявления войны вторглись на территорию Советского Союза. С этого времени началась переоценка многих аспектов довоенной жизни общества и политики большевиков. Новые условия заставили государственный аппарат СССР по-другому взглянуть на практику работы, в том числе и в государственно-конфессиональных отношениях.

Война потребовала мобилизации не только политических, экономических и финансовых ресурсов страны, но и ресурсов общественных — моральных, духовных, патриотических. Для их формирования большевики использовали в первую очередь религию. Уже 3 июля 1941 г. к народу по радио обратился И.В. Сталин. Эту речь он обращал не к строителям коммунизма, а к простым людям, потому и начал ее со слов: "Товарищи! Граждане! Братья и сестры!..." Фактически это был призыв ко всем — и к атеистам, и к верующим — объединиться для борьбы с жестокими захватчиками.

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Чтоб показать серьезность намерений власти в смягчении отношения к религиям, Сталин порекомендовал председателю Центрального совета Союза воинствующих безбожников Е. Ярославскому написать статью о патриотизме религиозных деятелей всех вероисповеданий страны. Такая статья появилась под названием "Почему религиозные деятели против Гитлера".

Отношение к вере с 22 июня 1941 г. кардинально меняется. В течение первых двух военных лет почти перестают публиковаться антирелигиозные труды, с молчаливого согласия государственно-партийных органов разрешались общецерковные сборы средств, перестали препятствовать богослужениям, признавались и даже создавались новые религиозные центры, устанавливались связи с зарубежными религиозными организациями. Фактически большая угроза, которая нависла над СССР, заставила власть поменять характер государственно-конфессиональных отношений, а потому и сплотить общество.

Еще одной важной причиной изменения религиозной политики большевиков стала конфессиональная ситуация на оккупированных территориях. Руководство Третьего Рейха для борьбы против СССР с самого начала войны пыталось использовать национализм, тесно переплетенный с религией, в первую очередь с исламом. Поскольку верующие в Советском Союзе были ущемлены в правах, то такая ситуация шла на пользу захватчикам. Часто пропаганда нацистов преподносила поход на восток не как агрессию, а как поход во имя защиты веры. Очень часто на оккупированной части СССР и в странах мусульманского Востока можно было увидеть плакаты с использованием исламской символики, с призывами обратить оружие против безбожников — Советской власти. Кроме того, там открывали культовые заведения, разрешали вести богослужения и др. Такая политика частично имела свои результаты: известно и о формировании воинских подразделений вермахта из мусульман, и о лояльном отношении к захватчикам на определенных территориях.

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Пытаясь противодействовать такой политике, руководство СССР начало поддерживать все конфессиональные направления, в том числе и ислам. Результатом этого стало выражение повсеместной поддержки лидерами мусульманского мира бойцов Красной армии, осуждение захватнической политики немецко-фашистских войск, а также призыв к мусульманам защищать Отечество от врагов. С таким призывом одним из первых выступил председатель Центрального духовного управления мусульман муфтий Г. Расулев. Мусульманское духовенство Поволжья, Урала, Сибири, Средней Азии собирало средства для помощи фронту, для производства техники и боеприпасов. Так, в 1943 г. в Уфе было собрано около 10 млн рублей. Учитывая такую поддержку, власти в 1943—1944 гг. дали разрешение на открытие трех Духовных управлений, возвратили мусульманам более тысячи различных культовых зданий, разрешили совершать паломничество и др.

Немаловажной, хоть и не основной, причиной для смягчения религиозной политики в СССР стало отношение к этому на Западе. Западные союзники в войне в лице президента США Ф. Рузвельта, пытаясь помочь Советскому Союзу в борьбе против Германии, одним из условий предоставления материальной поддержки ставили вопрос расширения религиозной свободы. Американская общественность через своих представителей в Конгрессе не желала помогать "безбожному государству", и потому затруднялось принятие закона о ленд-лизе. Ситуация изменилась с подписанием СССР в конце декабря 1941 г. окончательного текста "Декларации Объединенных наций". Другие европейские страны, в том числе и Великобритания, отрицательно относились к религиозной политике фашистов, а в свете религиозной пропаганды, исходившей из Советского Союза в годы войны, всячески поддерживали последний в борьбе против "немецких варваров".