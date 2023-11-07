Со дня Октябрьской революции исполнилось 106 лет

Историческая смена власти: 106 лет исполнилось со дня Октябрьской революции. Во время вооруженного восстания в России было свергнуто Временное правительство и провозглашена власть Советов. О правде и вымыслах этого события – корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков.

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В 9 часов вечера 25 октября по старому стилю (сейчас 7 ноября) раздался знаменитый холостой выстрел с крейсера «Аврора». Он и стал сигналом к началу штурма Зимнего дворца.

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«Сразу же по городу пошли страшные слухи, что Зимний дворец разрушен и сгорел. Александровская колонна дала трещину и упала, и утром толпы обывателей бросились на Дворцовую площадь смотреть на это невиданное зрелище. И каково же было их разочарование, когда выяснилось, что все стоит на месте, никаких пожаров нет», – рассказал доктор исторических наук Кирилл Назаренко.

Знаменитые кадры из фильма «Октябрь» Сергея Эйзенштейна – это тоже творческий вымысел режиссера.

«Отряды матросов, вооруженных матросов, фактически без стрельбы взяли дворец, юнкера были разоружены и отпущены домой», – отметил кандидат исторических наук Евгений Гурьев.

А вот действия Льва Троцкого – историческая правда. В день октябрьского восстания он поднял гарнизон Петропавловской крепости и устроил переворот в Петербурге. Революционеры захватили вокзалы, мосты, телеграф, в итоге весь город, а в Смольном ждали новостей.

«Туда пришел не Ленин, как обычно показывают в кинофильмах, а в действительности Троцкий и объявил: Временное правительство арестовано, власть в наших руках, передаем ее вам, формируйте власть, то есть Совет военных комиссаров», – рассказал доктор исторических наук Юрий Жуков.

Его возглавил Владимир Ульянов-Ленин. Уже спустя два часа после прихода к власти большевики выполнили то, что не могло выполнить Временное правительство: издали декреты о мире и земле.