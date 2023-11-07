Многовековой дуб и цепные мосты: памятники истории Псковщины

Псковская область может похвастаться настоящим достоянием. Среди памятных мест и достопримечательностей есть, например, более чем 600-летний дуб, один из старейших в России, место погребения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, а также единственные в мире цепные мосты, возведенные по повелению Николая I.

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Для сохранения этих древностей потребовались труд десятков реставраторов, компьютерное моделирование и годы работы

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Спасение "Печорского старожила"

Знакомьтесь: старейший "житель" Псковской области — дуб черешчатый. Старичку в этом году 601 год. Место жительства — Святая горка в Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре — одном из древнейших и самых крупных в России. По данным Национального реестра старовозрастных деревьев России, этот дуб — самый старый среди профессионально обследованных английских дубов в нашей стране. За свои шесть веков он пережил все возможные войны, включая Великую Отечественную, в которой был ранен. В его коре спустя десятилетия реставраторы находили множество осколков и пуль. Да и время берет свое, и вот уже "Печорскому старожилу", как называют его местные жители, потребовалась помощь специалистов.

ТАСС

Чтобы дерево не рухнуло, эксперты предложили несколько вариантов: хотели даже одеть ствол и ветви в металлический каркас. Но от этой идеи пришлось отказаться: из-за большого объема сварочных работ дуб мог просто сгореть. В итоге спасать растение доверили местным мастерам из АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)". Главный инженер организации Алексей Гамзин лично перенес дуб в виртуальную среду: благодаря компьютерной модели эксперты спрогнозировали, как поведет себя могучее растение при сильном ветре, и предложили сделать так называемое раскрепление — зафиксировать части дерева при помощи системы цепей.

"Дерево внутри полое, в него неоднократно били молнии. В основании — довольно слабый ствол, и у него еще большая южная скелетная ветка, под ней стоит опора. Чтобы исключить крутящий момент, который может быстро сломать дерево, мы спрогнозировали ветровые нагрузки, создали расчетную модель. В компьютере смотрели, как дерево колеблется, какие нагрузки на фундаменте возникают, какая действует выдергивающая и сдвигающая сила. И уже исходя из этого выбрали свайный тип фундамента. Дерево теперь защищено: фундаменты, как якоря, удерживают его и не дают колебаться под ветром", — объясняет Алексей Гамзин.

Чтобы установить фундаменты, специалисты провели почти ювелирную работу. Дело в том, что под дубом располагаются карстовые пещеры, которые называют Богом Зданными. Это комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Одно неосторожное движение при бурении свай — и защита пещер от влаги могла быть нарушена. Но строители все сделали четко — вымеряли расстояния с точностью до сантиметра.

"Самое опасное было то, что под слоем насыпных грунтов располагаются грунты, которые являются водоупором и защищают пещеры. В них сильно внедряться нельзя: ведь если водоупор "пробить", то в пещеры может пойти влага. Поэтому мы искали тонкую грань: когда велись земляные работы, на месте присутствовали специалисты по инженерным геологическим изысканиям. Они корректировали прохождение насыпных грунтов и прохождение коренных грунтов", — пояснил Алексей Гамзин.

Помочь дереву дышать

Чтобы фундаменты с упорами выглядели интереснее на Святой горке, на них установили бронзовые фигурки: под дубом поселились кит, грифон и лев — все эти образы имеют особое значение. Например, лев — один из символов Иисуса Христа, а грифон — мифическое существо, которое олицетворяет две природные стихии — землю и небо.

ТАСС

"В летописи о месте на Святой горке говорится так: часто охотники и звероловы, приходившие в эти места задолго до основания обители и до открытия пещер, встречали молящихся монахов на Святой горке у трех камней и под тремя дубами. То есть уже тогда это дерево было настолько высоким, что под ним можно было укрыться. Это подтверждают и современные исследования", — рассказывает иеромонах Лазарь, который последние пять лет ухаживает за печорским старожилом.

Он также помогает дубу дышать — важно, чтобы почва у дерева была постоянно рыхлая и корни получали питательный кислород. Для этого на лужайке под деревом демонтировали бетонные пешеходные дорожки и следят, чтобы грунт был всегда рыхлым. А чтобы группы паломников не утрамбовывали почву во время осмотра дуба, рядом с ним возвели легкий деревянный мост.

"Мы выполнили освобождение приствольного диаметра дерева от лишнего грунта, подпитали воздухом корни, подкормили их. В стволе дерева есть дупло, которое образовалось достаточно давно. Говорят, что кто-то из монахов раньше постоянно приходил к дубу и в течение продолжительного времени в этом дупле молился. Я сам тоже забирался в это дупло, еще будучи послушником. Помню, была осень, ветер и дождь. Решил пройтись по Святой горке, подзамерз, забрался в дупло, а там — тишина и дождя нет", — рассказывает отец Лазарь.

ТАСС

По его словам, дубы этого вида могут прожить до двух тысяч лет. Но пока непонятно, сможет ли отпраздновать такой юбилей печорский долгожитель. Пока дерево живет и даже приносит плоды — в этом году на Святой горке можно было собирать желуди.

"Часто приходилось замечать, что белки с бельчатами в дереве живут. Однажды даже древесная утка вывела утят на кроне дерева в гнезде. Неоднократно слышал отзывы людей о том, что так здорово здесь, на Святой горке, на лавочке посидеть, полюбоваться куполами Успенского храма, поразмышлять под дубом. Сядешь на лавочку рядом с дубом, и уходить не хочется", — делится наблюдениями иеромонах Лазарь.

Саркофаг для Пушкина

Еще одна жемчужина всероссийского масштаба, которую реставраторы спасли от разрушения, — могила поэта Александра Сергеевича Пушкина в Святогорском монастыре. Обитель была основана по указу Ивана Грозного. Здесь, у древних стен церкви Успения Богородицы, в феврале 1837 года тело поэта было предано земле. За без малого два века памятник, что называется, изрядно потрепало: монастырь пострадал в годы Великой Отечественной войны. Оккупанты дважды пытались взорвать собор и минировали могилу Пушкина. Сейчас монумент выглядит как новенький, почти как в XIX веке — шутят реставраторы.

ТАСС

"Несмотря на то что памятник маленький, проходил большой комплекс работ по его изучению. Интересно было, когда проводились шурфы (специально вырытые для осмотра фундамента и проведения исследовательских работ скважины — прим. ТАСС), чтобы посмотреть основание памятника. Некоторые в шутку задавались вопросом — увидим ли мы Пушкина? Но мы не стали настолько глубоко копать: ограничились малым шурфлением, посмотрели фундаменты. Они оказались в хорошем состоянии. Не стали тревожить Александра Сергеевича. Ведь много легенд ходит, и некоторые эксперты спорят — а там ли он? Мы не стали разрушителями легенд", — рассказывает Алексей Гамзин.

Главный враг монумента — влага. Из-за того, что он расположен вблизи церковной стены, сюда с кровли постоянно стекает дождевая вода, подтачивая гранит и мрамор. Чтобы уберечь памятник от сырости, сотрудники Пушкинского музея-заповедника прикрывали его защитным чехлом.

"Они попросили нас сделать что-то более стойкое и аккуратное. Наши проектировщики разработали эскиз и реализовали его. Получился саркофаг, причем полностью прозрачный, довольно тяжелый и массивный. Его теперь устанавливают на весь период неблагоприятной погоды. Нам осталось создать систему отвода дождевых и ливневых вод с кровли, эти работы закончим в следующем году вместе с завершением реставрации храма", — пояснил Алексей Гамзин.

Реставраторы смогли привести памятник в порядок, ни на день не закрыв его для туристов и паломников, причем не только успевали работать на глазах любопытной публики, но и проводили небольшие лекции и мастер-классы.

"Строители отвечали на вопросы, рассказывали о том, что они делают. Это интересно, когда люди просвещаются. Ведь любая реставрация — это познавательный процесс, потому что никогда не знаешь, что найдешь под слоем пыли, штукатурки, грязи или груды камней. Иногда копить в себе этот опыт тяжело, и реставраторы охотно делятся своими знаниями", — пояснил Алексей Гамзин.

Зачастую реставраторам приходилось в прямом смысле отсекать все ненужное. В первую очередь — очищали от грязи мраморные поверхности памятника. Сделать это старались бережно, применяя специальный пар. Кованая ограда совершила "экскурсию" в Санкт-Петербург. Там ее полностью зачистили, утраченные элементы воссоздали по образцам XIX века, часть их них покрыли сусальным золотом. Вся работа заняла порядка четырех месяцев — монумент получил обновленный вид осенью прошлого года.

"Мы восстановили внешний вид памятника, каким он был изначально, но за исключением некоторых утрат, которые видны. Мы не должны подменять старое новым. Правильная реставрация — когда мы видим, что это была утрата, но она не подменена новоделом. В основном это сколы в мраморе и в граните. Обыватели, возможно, их никогда не заметят. Но профессионалы, безусловно, смогут найти эти отзвуки прошлого", — добавил Алексей Гамзин.

По эскизам XIX века, или Вторая жизнь цепного подвесного моста

Соединить два берега и три века удалось реставраторам в городе Острове под Псковом, где через реку Великую раскинулся единственный в России двухпролетный цепной подвесной мост, построенный по приказу Николая I.

"Существует легенда о том, как однажды император Николай I переправлялся на пароме через Великую. Вода подмочила вещи, находящиеся в карете. Царь был вне себя от злости и приказал соорудить мост. Доля правды в этом предании есть. Николай I действительно несколько раз проезжал через уездный городок и не единожды говорил: "Когда я дождусь, что в Острове будет постоянный мост?" Когда мост был построен, император приезжал в Остров, прошелся по мосту, остался очень доволен и пожаловал строителю моста инженеру Краснопольскому орден Святой Анны второй степени", — рассказывает главный хранитель Военно-исторического музея Псковской области Светлана Иванова.

ТАСС

На реставрацию специалистам понадобилось чуть больше года: металл очистили от ржавчины, часть конструкций, поврежденных в годы Великой Отечественной войны, заменили новыми, изготовленными по эскизам XIX века, а с гранитных опор сняли несколько слоев вековой грязи. В подарок от XXI века мост получил эксклюзивную подсветку. Здесь каждый вечер зажигается больше 360 фонарей, они были созданы по особому проекту, на основе исторических документов. Теперь этот федеральный памятник — одно из самых романтичных мест Псковской области. Стало почти как в Лондоне, в шутку говорят местные жители.

"Особо удивительна цепная конструкция моста — каждое звено цепи в момент строительства в XIX веке получило свой порядковый номер. Реставраторы также привели в порядок фрагменты литых чугунных оград на смотровых площадках по краям моста, их восстановили в Петербурге по чертежам позапрошлого века. А еще во время реставрации были найдены несколько фрагментов стальных рельсов с маркировкой немецкого завода Hutte, их использовали как элементы противовеса. Один такой рельс сейчас хранится в нашем Военно-историческом музее, остальные находятся в петербургском музее железнодорожного транспорта", — рассказала Светлана Иванова.

Современная система отвода воды с очистными сооружениями — еще одно новшество, которое появилось у моста в процессе реставрации. Не забыли и про прогнивший деревянный настил — он уступил место современной ортотропной плите. Это особая металлическая конструкция из пересекающихся продольных ребер и поперечных балок. Благодаря этой инженерной находке мост стал легче и устойчивее. Но строем и в ногу по нему лучше не ходить — как и любые подвесные мосты, сооружение чувствительно к колебаниям. Правила передвижения по этой переправе были разработаны в 1853 году, но до сих пор рекомендуются к использованию.

"В особом положении о движении по цепному мосту говорилось, что во избежание скопления экипажей и народа воспрещается останавливаться на мостах, что "езда экипажей по мостам допускается только шагом". Есть пункт, который гласит, что "лошади, быки и коровы проводятся через мосты шагом, не более 50 голов в одно время", а "если бы случились крестные ходы, то переход по мостам допускается не иначе как рядами, и на это время проезд экипажей по мостам прекращается", — цитирует Светлана Иванова.