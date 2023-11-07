13 необычных фактов о яблоках

Яблоко – фрукт, который получил всемирную популярность благодаря своей доступности и полезным свойствам.

© Unsplash

По одной из распространенных теорий считается, что яблоко появилось в диком виде в Казахстане и постепенно распространилось по всему миру, став важной частью экономики. Считается, что яблоки попали в Европу во времена Александра Македонского, а первый яблоневый сад появился в Киево-Печерской лавре.

Видео дня

История яблока тесно связана с путешествиями по Шелковому пути. Животные поедали фрукты и распространяли семена. Плоды, чтобы привлечь внимание становились крупнее и вкуснее.

Происхождение слова «яблоко» нельзя точно установить. Ученые полагают, что слово было заимствовано из кельтских языков. В древнерусском имело другое значение – шар, которое на сегодняшний день утрачено.

Фрукт часто упоминается в легендах и сказках. Миф о яблоке, погубившем город, известен всем. Считается, что Парис преподнес плод Афродите, посчитав ее самой красивой из богинь. Но на самом деле в мифе говорится об айве.

Кроме того, яблоко ассоциируется с грехопадением – легенда о запретном плоде, сорванным Евой со священного дерева. Однако, в Библии плод не назван. В тексте говорится об абстрактном фрукте, которым мог быть и гранат, и инжир, например.

Яблоки имеют множество полезных свойств, они богаты витаминами и минералами. Положительно влияют на уровень гемоглобина, мозг и сердечно-сосудистую систему. Кроме того, улучшают пищеварение.

Однако яблоки противопоказаны при гастритах и язве двенадцатиперстной кишки.

Бытует мнение, что яблоко темнеет на воздухе из-за окисления соединений железа. На самом же деле это окисляются содержащиеся в яблоке антиоксиданты - полифенолы под действием ферментов.

На данный момент насчитывается более 7500 видов яблонь. Яблони занимают первое место по площади среди всех фруктовых деревьев в мире. Сорта бывают разнообразными: летние, осенние и зимние. В России яблоки выращивают от Карелии до Дальнего Востока.

В мире каждый год вырабатывается более 89 миллионов тонн яблок. Сегодня основным производителем является Китай - примерно 44 миллиона тонн ежегодно. На втором месте находятся Соединенные Штаты Америки (4,6 млн тонн в год), а затем Польша (3,6 млн тонн в год). Россия занимает восьмую позицию в этом списке (1 843 544 тонны).

Самый дорогой сорт яблок - Секайичи, который выращивается в Японии. Выведен был в 1974 году путем скрещивания двух самых вкусных сортов - Ред Делишес и Голден Делишес. Цветкам этих яблонь требуется ручное опыление, а деревья поливаются водой с медом. Средний вес яблок составляет до одного килограмма. Одно такое яблоко стоит 21 доллар.

Яблочные семечки содержат смертельный яд - цианид. Однако, отравиться яблочными семечками довольно трудно - для этого нужно съесть около двухсот штук.

Русский биолог и селекционер Иван Владимирович Мичурин занимался выведением новых сортов яблок с целью создать новые, улучшенные, стойкие к различным условиям сорта для каждой отдельной местности в России. И он это сделал!