Армия, которой якобы нет: чему можно поучиться у Швейцарии в военном деле

Что собой представляет армия Швейцарии и почему она одна из самых боеспособных в Европе?

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Почему-то до сих пор большинство людей уверены, что у Швейцарцев нет армии и она 200 лет не воюет ни в каких войнах. Страна действительно имеет необычный международный статус — нейтральной державы, но это не просто политика воздержания от конфликтов.

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Самое интересное — это то, что армия у Швейцарии всё же есть, и, что тоже может быть неожиданным — эта армия довольно большая, хорошо оснащённая, а комплектуется в основном с помощью призыва, одна из немногих призывных армий в Европе на сегодня.

Сегодня разбираемся, что такое армия Швейцарии, зачем она нужна вообще и как устроена.

Keystone / Peter Klaunzer

Нейтралитет — это ещё не значит, что армии нет

История страны на самом деле далеко не мирная, кровушка лилась на этих землях немногим меньше, чем где-либо ещё на континенте. Независимость страна получила в 1648, а статус нейтральной страны имеет с 1815 года.

Задолго до независимости швейцарцы вообще были одним из символов воинственности — знаменитые швейцарские наёмники были незаменимы в европейских разборках в 14-16 века. Позднее их заменили ландскнехты, немецкие наемники, использовавшие более современные тактики и огнестрельное оружие.

Однако наёмники (точнее выживавшая их часть) приносили в тогда ещё нищую страну какие-то деньги, стимулируя развитие ремесел. Потом Швейцария стала оплотом протестантов, в страну начали стекаться протестанты из других стран, где их притесняли католики, в основном из Франции (гугеноты). Те в основном были купцами и ремесленниками, а значит в страну потекли специалисты и капиталы.

Paul Ronga | Wikipedia

Богатая страна, удалённая от политических дрязг, стала удобна для хранения в ней и более крупных капиталов. И европейцы осознали, что вообще-то удобно иметь такую территорию. Мы договариваемся, что не лезем в неё, и можем даже в случае кризисов рассчитывать, что есть место, где капиталы не тронут ни революции, ни поражения в войнах — в общем, ничего.

Но Швейцария действительно долго не имела армии — это была конфедерация многих кантонов (община, или «государство» по типу штата в США), где субъекты вели самостоятельную политику, объединяясь в единое целое только как один международный субъект. Поэтому создать армию было практически невозможно — не было правительства с безусловными полномочиями, не было общей финансовой системы, чтобы её вооружать и кормить.

Каждый кантон собирал своё ополчение, сборы проходили редко и становились формальными, совершенствование вооружений и тактики проходили мимо. Поэтому французам почти ничего не стоило захватить страну в 1798 году, ведь после революции им было плевать на всякие европейские договорённости. В следующем году Швейцарию пришлось освобождать Суворову во главе итало-швейцарской военной экспедиции.

Patrice Courcelle | pinterest

По итогам наполеоновских войн на Венском конгрессе в 1815 году Швейцарию уже вполне формально признали нейтральным государством (оно со своей стороны отрекалось от любых союзов). Отсюда и идёт современная история Швейцарии, а с ней и история её армии.

Нейтральная армия Европы

С тех пор швейцарцы поняли: «да, мы имеем особый международный статус, но что, если кому-то взбредёт в голову его нарушить?». В общем, армия нужна даже если вы вообще, вот вообще и никогда не собираетесь ни с кем воевать.

Основными проблемами стало даже не вооружение, обмундирование и обучение (что заботит большинство стран), а комплектование. Это только кажется просто — ну введите рекрутскую повинность, или всеобщую, или контрактную армию. Помогла федерализация страны (более централизованная система), а с ней и пришёл способ комплектования — территориально-милиционный.

На административные единицы взвалили обязанность собирать пригодных для несения службы и полностью их обеспечивать. По типу это ближе к ополчению, но срок пребывания в войсках был регламентирован, а оружие и форма были казёнными (от кантона). На 19 век это была полноценная и не маленькая армия, выросшая с 32-х до 100 тысяч человек, с прекрасной артиллерией.

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Существовало три класса резервистов:

Аусцуг — молодые люди до 32 лет

Ландвер — зрелые мужчины до 42 лет

Ландштурм — пожилые до 50 лет

Так как после прохождения службы человек оставался действующим солдатом, оружие он забирал с собой, имея строгие обязательства вставать в строй при первой необходимости, а после достижения пределов возраста сдавал оружие обратно.

В годы Первой мировой система была испытана на прочность — страна поставила в строй 400 тысяч человек, серьёзную группировку. В основном задачи сводились к препятствованию маневров через территорию страны войск Франции и Германии на западе, и Австро-Венгрии и Италии на востоке. После этого швейцарцы озадачились собственными ВВС и ПВО.

Авиация и Время 2016-04 / А.Котлобовский - Крылатый альпиец

Последним даже пришлось повоевать во Вторую мировую — в воздушном пространстве Швейцарии война де-факто шла. Причем сбивать приходилось обе стороны — и немцев, и союзников. Только за 1940-й год швейцарцы сбили 11 немецких самолётов — шесть бомбардировщиков He-111 и пять тяжёлых истребителей Bf-110. Сами швейцарцы воевали на закупленных у немцев Bf-109, которые также производили по лицензии.

К концу войны пришлось сбивать уже американцев, которые с начала массированных бомбардировок Германии часто нарушали воздушное пространство Швейцарии и даже по ошибке бомбили ряд населённых пунктов. Кроме того, американские лётчики-истребители по ошибке атаковали швейцарцев с их «белыми крестами», принимая за немцев.

Точной статистики по уничтоженным швейцарцами самолётами противника нет, как и их собственных потерь. Но общий счёт варьируется между 20 и 30 сбитыми машинами и потерей менее 10 собственных машин. Многие факты столкновений не имеют четких подтверждений.

Сам Гитлер Швейцарию не любил, ну как он относился к международным договорённостям, вы и сами знаете. В какой-то момент вторжение в страну было делом времени, поле победы над Францией немцы смогли бы выделить несколько танковых, механизированных и горно-пехотных соединений на захват Швейцарии.

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Швейцарцы смогли на этот раз намобилизовать почти полмиллиона человек, но понимали, что в танках, авиации и артиллерии уступают немцам на порядок. Поэтому равнинные регионы даже не планировалось оборонять. Укреплять стали горные ущелья.

Немцы прикинули, что да, в открытой операции смогли бы раскатать Швейцарию за пару суток. Однако воевать в условиях, когда в горах полмиллиона хорошо обученных военному делу партизан, с хорошим вооружением и обеспечением… ну, такое. В итоге это было бы сложнее, чем РККА в Финляндии, особенно с наступлением холодов:

Контролировать можно только дороги и города, а большая часть страны горные массивы, там успешно воевать трудно Снабжать вторгнувшуюся группировку будет нереально, полупартизаны будут безнаказанно жечь всё Горнопехотных частей может просто не хватить, ведь они нужны в Югославии (которую вторгнутся в 1941-м и надолго завязнут), да и в СССР они пригодятся

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К тому же через Швейцарию проходили важные магистрали для связи с союзной Италией, поэтому в итоге от потенциальной операции, которая по мнению многих историков планировалась, пришлось отказаться.

Таким образом армия Швейцарии пригодилась, и пригодилась ещё как.

После Второй мировой и до наших дней

После войны общая численность вооружённых сил переваливала за 800 000. С 1960-х годов шла политика планомерного сокращения численности и параллельно наращивания боевых качеств.

Швейцарское стрелковое оружие и так всегда было одним из лучших в мире, но кроме того, страна производит собственные танки, авиацию, артиллерию, а кое-что разрабатывает и сама.

Rheinmetall Air Defence

Одними из крупнейших милитари-брендов стали Oerlikon Contraves, известная своими превосходными автоматическими пушками, и RUAG — аэрокосмическая промышленность. Компания MOWAG (входит в General Dynamic) производит одну из лучших платформ колёсной бронетехники Piranha (Пиранья).

Большая часть вооружений Швейцарии — иностранной разработки, но многое производится по лицензии внутри странны, часто полным циклом. Значительная часть иностранной техники проходит локализацию и модернизацию собственными компаниями.

С 2003 года стартовала программа «Армия XXI», предполагающая очередное сокращение вооруженных сил и оптимизацию расходов на них. На сегодня численность Швейцарской армии составляет порядка 140 тысяч человек.

Сухопутные силы

Основную ударную мощь составляют танки PZ-87, представляющих местную версию Leopard-2 A4, которую швейцарцы периодически модернизируют (сама платформа очень устарела). Они распределены на 2 танковые и 3 механизированные бригады и учебные части. Поддержку танков осуществляют 186 шведских тяжёлых БМП CV9030.

Sandstein | Wikipedia

Тяжёлая артиллерия представлена 348 САУ М-109 KAWEST, американская система, которой швейцарцы поставили ствол в 47 калибров длинной, вместо 39. Это позволяет достигать дальности стрельбы в 37 км снарядами с газогенератором.

Основа швейцарской пехоты — это, очевидно, горно-пехотные бригады: их три, а всего пехотных бригад шесть, то есть половина горные стрелки. Их батальоны в основном используют собственные колёсные машины (что важно в стране с дефицитом равнин и редкими дорогами) на базе Пираньи. Всего это 886 различных ББМ, включающие в себя разное вооружение и назначение.

Сама платформа послужила базой для канадских LAV и американских Страйкеров. Можно назвать их прародительницей большинства натовских колёсных бронетранспортёров. Произведено их за всё время более 10000, а стоят на вооружении у примерно 30 стран.

Irish Defence Forces

Это модульная платформа, в ударных версиях это 30мм автопушки, противотанковые комплексы Джавелин или Спайк, а также самоходные миномёты, носители ПЗРК, медицинские, иненерные, разведывательные и командно-штабные машины.

ВВС

Основные боевые самолёты представлены F-18 C/D, на сегодня это довольно старые машины и их у Швейцарии 30 единиц. Их дополняют 53 совсем уж устаревших F-5 Tiger II. Обновление авиационного парка — одна из приоритетных задач развития швейцарских ВВС на сегодня.

На тендере 2021 года уже победили F-35, правда, раннего поколения "А" его выбрали из альтернатив в лице основных истребителей поколения 4++. Так как Швейцария гарантировано не планирует воевать, а потенциальных угроз в мире для неё немного, тратиться на более оснащённые машины не планируют.

ПВО страны представлены лёгкими системами — спаренные 35мм зенитки GDF-005, британские портируемые ПЗРК и переносные американские Стингеры.

Swiss Armed Force

В чём суть и особенность швейцарской армии и чему у неё можно поучиться?

На поверку самая не воюющая страна предельно милитаризована и вооружена до зубов. Через армию проходят свыше 70% мужчин (и всё больше женщин), при этом в стране был референдум о сохранении или отмене всеобщей воинской обязанности, на котором 73% населения проголосовали за сохранение.

Служба в армии остаётся очень почётной в стране, а её общий реальный срок составляет 260 дней, из которых, в счёт которых не входит начальная военная подготовка (7 недель) и освоение военной специальности (6 недель). В основном срок службы растекается на 10 лет и в основном состоит из периодических военных сборов, после чего статус резервиста перестаёт быть «активным».

Есть и обычные «контрактники», которые представлены офицерами, унтер-офицерами, и сложными военными специальностями (пилоты, спецназ и т.п.).

Отчасти это похоже на систему Национальной Гвардии в США, но предполагает более существенную подготовку. В своё время схожая система была в СССР: после гражданской войны и до 1935 года, когда кадровый состав РККА сводился в основном к комсоставу. Позднее эта система перестала удовлетворять задачи увеличения численности армии и радикального переоснащения.

В современной России в задачах расширения профессионального состава ВС РФ существует схожий вид службы — контракт в мобилизационном резерве. Он предполагает контракт гражданина с воинской частью и обязанность являться на некоторые сборы и участвовать в некоторых учениях.

Такая система имеет много преимуществ:

Большинство военных специальностей не требует постоянной службы (номера расчётов, водители, некоторые специальности пехоты, инженерные и строительные специальности) Армия получает мотивированного солдата, который в армии тратит время исключительно на подготовку и переподготовку, в остальном же занят в гражданском секторе экономики Это позволяет разгрузить воинскую часть на предмет массы личного состава, с которым большую часть времени нечего делать, кроме «заправления коек» и подсобных работ

Есть и недостатки:

Такой тип военнослужащих поступает в войска только в случае мобилизации Принудить его к участию в локальных конфликтах или военных операциях невозможно

Armee Suisse

Наконец важно понимать, что территориально-милиционная система хорошо работает, если вам нужно много пехоты или других простых элементов сухопутных войск. В 19 – нач. 20 века эта система выглядела вполне рабочей. Но с появлением большого количества техники, транспорта и средств связи, а ещё с угрозами частых локальных конфликтов стала уже неудобной.