Октябрьская революция 1917 года: краткая история, причины

Великая Октябрьская социалистическая революция получила свое название не сразу, в 1917 году чаще звучало – пролетарская, рабоче-крестьянская или даже просто Октябрь. Официальное название у этого события появилось в 1938 году, когда вышел «Краткий курс истории ВКП (б)».

«Рамблер» рассказывает, что происходило в тот день в Петрограде и других городах страны.

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Причины Октябрьской революции

Такие масштабные события никогда не случаются внезапно, конечно, к ним готовились. А предпосылки сложились давно. На самом деле в 1917 году произошло две революции. В феврале – буржуазная, а в октябре – социалистическая. Но сейчас все чаще их объединяют в единый процесс, поскольку события октября неразрывно связаны с февралем.

Недовольство Временным правительством, созданным в феврале 1917 года, постепенно росло, уже в сентябре в местных органах власти – Советах – большинство мест было за большевиками и представителями других левых партий. Они не поддерживали политику временного правительства, особенно после выступления Корнилова, который поднял мятеж в августе 1917 года с целью военного переворота. Считалось, что Керенский – глава Временного правительства – тайно поддержал мятежного генерала. Кстати, в октябре он искал поддержки именно у военных и уехал на фронт.

В середине октября был создан Военно-революционный комитет, его участниками стали члены президиума Совета, солдатской секции, представители Балтийского флота, железнодорожников, предприятий, профсоюзов, в том числе Андрей Бубнов, Феликс Дзержинский, Яков Свердлов, Иосиф Сталин и Моисей Урицкий. Комиссары ВРК присутствовали на оружейных складах, вокзалах, электростанциях и других стратегических предприятиях.

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Правые социалисты и кадеты первоначально тоже планировали участвовать в восстании против Временного правительства. Но даты смещались – сначала это было 17 октября, потом 20 октября.

События 25 октября

Знаковым днем стало 25 октября 1917 года, когда был назначен II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Уже утром все стратегические объекты были под контролем повстанцев, за Временным правительством оставался только Зимний дворец. Сигналом к штурму стал холостой выстрел легендарного крейсера «Аврора». В Петрограде революция прошла бескровно. Керенский сбежал, министров арестовали. А съезд прошел 26 октября.

Но все же без жертв не обошлось. Например, в Москве были серьезные боевые столкновения с противниками Военно-революционного комитета. А на Дону, Кубани и в Оренбуржье противоречия были столь сильны, что подожгли гражданскую войну.

Что предложили большевики

Привлечь сторонников большевикам не составило труда, их программа, которую можно было легко уложить в лозунги: «Власть — Советам!», «Мир — народам!», «Земля — крестьянам!», «Фабрики — рабочим!» – отвечала чаяниям большинства людей.

Слова не разошлись с делом. Россия вышла из Первой мировой войны, позже этот мир назову похабным. Страна отказалась от продолжения боевых действий и заключила сепаратный мирный договор с Германией. Германии это не слишком помогло в дальнейшем, а Россия лишилась возможности участвовать в мировой политике. В стране разгоралась гражданская война. А с запада начали проникать войска бывших союзников, которые преследовали собственные интересы. Установить мир на территории всей страны получилось лишь в 1922 году.

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