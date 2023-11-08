За кого воевали на Гражданской войне прототипы песни «Мурка»

«Мурка» — самая популярная песня в преступном мире России, написанная в годы Гражданской войны. В тексте песни упоминается банда, которая прибыла в Одессу «из Амура». Многие современные слушатели не понимают, почему банда именно из этого региона.

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До революции в области Амура, в городах Шилка, Нерчинск и Якутск, располагались каторги, куда ссылались преступники со всей Российской империи. После революции большинство из них были освобождены.

В Забайкалье и Сибири большевики насильно забирали в Красную Армию бывших заключенных. Однако многие из них не хотели воевать и предпочитали вернуться к преступной деятельности.

Идеальным местом для преступных гастролей уголовникам виделась Одесса. Именно там в начале 1920 года обосновалась банда, в число главарей которой действительно входила женщина по кличке Маруся.

Маруся, она же Нина Павловна Лебедева-Кияшко, была родной племянницей губернатора Забайкалья. Однако, увлекшись уголовной романтикой, она примкнула к преступникам.

В начале 1920 года после успешного наступления Красной Армии часть уголовников вышла из тайги и отправилась с Сергеем Лазо освобождать Владивосток. Другая часть преступников во главе с Марусей отправилась грабить население в низовьях Амура.

В феврале криминальная армия Маруси и Якова Тряпицына захватила Николаевск-на-Амуре. Ободренные успехом бандиты даже основали собственную независимую от властей «Дальневосточную Советскую республику».