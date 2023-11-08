Как одна хрупкая женщина попыталась остановить мировую войну

Она хотела одним ударом закончить войну. Такая у нее была идея. Фрейлина Мария Васильчикова, вхожая в семью Романовых, 25 февраля 1915 г. (по старому стилю) написала личное письмо Николаю II из своего поместья в Австрии, где была под домашним арестом, будучи заподозренной в шпионаже.

© Российская Газета

Идея была проста - сепаратный мир с Германией и Австрией. Васильчиковой дали понять (визит в поместье трех лиц, двух немцев и одного австрийца, имеющих доступ к царствующим особам), что мир такой возможен и желателен.

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Письмо писалось из соображений большой любви. "Только беспредельная любовь к Вам, государь, и к моему отечеству побуждает меня это сделать" (здесь и ниже - письмо Николаю II, 25.02. 1915). Россию здесь любят, "ни в Австрии, ни в Германии нет никакой ненависти к России, к русским", никто еще никого не победил, "все воюющие стоят в одинаковом положении", а Вы, государь, "властитель величайшего царства в мире", будете не только "царем победоносной рати", но и "царем мира". "Одно ваше могучее слово, и потоки, реки крови остановят свое ужасное течение". Здесь есть "большая партия за мир, за прочный мир с Россией". А "Вы к Вашим многочисленным венцам прибавите венец бессмертия". Заодно она пообещала, со слов визитеров, "свободный проход через Дарданеллы". Один из самых болезненных вопросов! Константинополь! Никогда и никому не запереть Россию в Черном море!

Подумать только, Маша (так ее по-свойски звали Романовы), одинокая русская женщина, 56 лет, одна в поле воин, остановившая войну! Сумевшая протиснуться в колеса мировой истории! Могло быть так? Нет, конечно. Ответом на письмо было молчание (до царя оно дошло).

Тогда 14 мая 1915 г., почти через три месяца, возникает еще одно письмо, с отсылкой к божественному провидению. "Может воля всевышнего так решила, и далеко от родины я все же могу ей служить" (здесь и ниже - письмо Николаю II, 14.05.1915). И подпись: "Вашего императорского величества с чувством глубочайшей преданности верноподданная Мария Васильчикова". Написано из Берлина, куда ее временно пустили для встреч с интересантами.

Российская Газета

Идея все та же - сепаратный мир с Германией и Австрией.

А с какой стати мир? Доводы все те же. "Мир между Россией и Германией является вопросом жизни обеих стран". "Желание мира с Россией очень усилилось". Пока ни одна из стран не является побежденной, давайте заключим мир. В Германии "нет никакой ненависти к России". И, безусловно, - будут России Дарданеллы! Германия согласна. А коварная Англия - обманет и сама там закрепится! И Россию обведет вокруг пальца. А мы с вами по всем вопросам разделения влияния в Европе договоримся!

Новый аргумент: "продолжение войны рассматривается как опасность для династии" (через два года оправдался). Что еще? Приятные заверения: "В Германии нуждаются в сильной и монархической России, и два царствующих дома должны поддерживать прежние монархические и дружественные традиции". "Для безопасности Европы нужна сильная Россия". Произнеся "с высоты Вашего престола" "слово мир, Вы решите судьбу народов всего мира".

Все это - со слов министра иностранных дел фон Ягова. Он "был у меня несколько раз". Если нужно, приеду сама или представлю доверенное лицо, чтобы лично передать все слышанное, а в Германии "мне всячески облегчат путешествие".

В ответ опять - молчание. Тогда в декабре 1915 г. Мария Васильчикова лично отправилась в Россию - через Стокгольм, через русское посольство - с письмами и всяческими заверениями из Германии. Прежде всего, от брата императрицы, герцога Гессенского. Невозможно было найти "лучшего посредника, чем М.А. Васильчикова. Воображение ее мгновенно запылало: она уже видела себя, воссоздающей священный союз прошлых времен, спасающей, таким образом, царскую власть и одним ударом возвращающей мир человечеству" (Палеолог. "Царская Россия во время мировой войны").

И начался публичный скандал, ибо "в высшем обществе распространился слух о ее приезде и пошли сплетни о ее якобы измене, о том, что она шпионка" (Спиридович. "Великая Война и Февральская Революция 1914 - 1917"). Романовы наотрез отказались принять послания из Германии.

Как передает посол Франции Палеолог, читая письма "при каждой фразе Николай II гневно восклицал: "Делать мне такие предложения, не постыдно ли это! И как же эта интриганка, эта сумасшедшая, посмела мне их передать! Вся эта бумага соткана только из лжи и вероломства! Англия собирается изменить России! Что за нелепость!"

"Перед всеми лицами, которые видели его вчера, император высказывался о М.А. Васильчиковой так же гневно и строго:

- Принять подобное поручение от враждебного государя! Эта женщина - или негодяйка или сумасшедшая! Как она не поняла, что, принимая эти письма, она могла тяжело скомпрометировать императрицу и меня самого?" (Палеолог).

Между тем уже повсюду пошли слухи, что Васильчикову "очень ласково, но тайно, приняли в Царском Селе. Говорили о целом немецком комплоте, во главе которого стоит Императрица" (Спиридович).

...Но Николай II промолчал в ответ, хотя известно, что письмо Васильчиковой он получил.

Так что судьба Марии Александровны была предрешена. Обратно в австрийское поместье ее не отпустили. У нее отняли шифр фрейлины, ее обыскали (ничего не нашли), арестовали и выслали в имение сестры в Черниговской губернии, где она спокойно жила до революции (Семенников. "Романовы и германские влияния", 1929). Сопроводили с почетом - "в министерском вагоне, в сопровождении жандармского офицера, чиновника Министерства Двора и четырех чинов охраны" (Спиридович). Когда же в России началась смута, она вернулась в свое поместье в Австрии, где жила долго и спокойно, вспоминая, наверное, как чуть не спасла царскую династию.

Что скажешь? Мы все глядим в Наполеоны, когда сидим в своих квартирах. Мы судим политиков, мы мысленно двигаем армиями, непрерывно вынося суждения, кто прав, а кто виноват, и где здесь скрываются тайные пружины происходящего.

Мы - великие стратеги и не менее великие политики, действующие безошибочно. Мы всегда правы, а Они - нет. Мы, если бы могли, вмешались бы в Историю, в которую погружены, ибо наши малые семейные истории строго следуют за ней.