В России отмечают День Сибири

Сегодня, 8 ноября, жители Сибири отмечают важный день в истории, именуемый Днем Сибири.

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После гражданской войны эта дата была забыта, но в последние годы — традиция отмечать праздник стала возрождаться.

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История и традиции праздника Дня Сибири

В прошлом Сибирское Ханство с центром в Кашлыке не было частью Московского княжества. Эта ситуация изменилась после похода Ермака, начавшегося в 1581 году. Казаки продвигались, отражая атаки и строили крепости на берегах рек. В результате, земли Сибири стали частью России. В 1882 году отметилось 300 лет с момента основания Сибири. Император Александр поздравил жителей с праздником, пожелал региону процветания. С этого дня, 8 ноября, стало традицией отмечать День Сибири.

В регионе три города с населением свыше 1 миллиона человек: Омск, Новосибирск, Красноярск. Также пять крупных городов с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек: Кемерово, Томск, Новокузнецк, Абакан и Иркутск, 76 малых городов с населением до 50 тысяч человек.

Как праздновался День Сибири

В День Сибири отмечалось мужество предков, их роль в освоении региона. Праздник был масштабным: гуляния, угощения, ужины, постановки, собрания. Награды и пожертвования также были частью традиции. День Сибири отмечали не только в регионе, но и в Москве и Санкт-Петербурге. Праздник способствовал объединению Сибири и России как территориально, так и идеологически.

Интересные факты о Сибири

Сибирь - это удивительный регион, который занимает более половины территории России. На этой огромной территории проживает всего 2,7 человека на квадратный километр, что делает ее одним из самых малонаселенных районов в мире. В XVII веке здесь жило всего 200 000 человек, а сейчас население составляет 37 млн. Сибирь славится своими природными достопримечательностями - здесь находится самое глубокое озеро на планете, Байкал, а также несколько из самых длинных рек в мире. Также здесь расположена самая большая болотная система в Северном полушарии - Васюганские болота, площадь которых составляет 53 тысячи квадратных километров.

Этот регион богат природными ресурсами - 85% всех природных запасов России находятся именно здесь. Протяжённость Транссибирской железнодорожной сети, соединяющей Москву и Владивосток, составляет 9 288,2 километра.