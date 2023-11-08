День в истории, знаменательные события: 8 ноября

Каждый день мы завтракаем и отправляемся на работу, а где-то вершится история. Возможно, в этот день несколько веков назад случилось событие, повлиявшее на весь мир, развязавшее войну или начавшее технический прогресс.

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"Рамблер" расскажет о наиболее знаковых событиях, произошедших в разные года, но именно 8 ноября.

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Немецкий ученый открыл рентгеновские лучи

8 ноября 1895 года физик Вильгельм Конрад Рентген (1845–1923) становится первым человеком, наблюдавшим рентгеновские лучи. Это значительное научное достижение в конечном итоге принесет пользу различным областям, прежде всего медицине, поскольку сделает невидимое видимым.

Открытие Рентгена произошло случайно в его лаборатории в Вюрцбурге, Германия, где он проверял, могут ли катодные лучи проходить через стекло, когда он заметил свечение, исходящее от соседнего экрана с химическим покрытием. Лучи, вызвавшие это свечение, он назвал рентгеновскими лучами из-за их неизвестной природы.

Рентгеновские лучи — это волны электромагнитной энергии, которые действуют аналогично световым лучам, но с длиной волны примерно в 1000 раз короче, чем у света. Рентген заперся в своей лаборатории и провел серию экспериментов, чтобы лучше понять свое открытие. Он узнал, что рентгеновские лучи проникают в человеческую плоть, но не в вещества с более высокой плотностью, такие как кости или свинец, и что их можно сфотографировать.

Открытие Рентгена было названо медицинским чудом, и вскоре рентгеновские лучи стали важным диагностическим инструментом в медицине, позволив врачам впервые заглянуть внутрь человеческого тела без хирургического вмешательства. В 1897 году рентгеновские лучи впервые были использованы на поле боя во время Балканской войны для обнаружения пуль и сломанных костей внутри пациентов.

Ученые быстро осознали преимущества рентгеновских лучей, но медленнее осознали вредное воздействие радиации.

Джон Кеннеди избран президентом

В 1960 году Джон Кеннеди в 43 года становится самым молодым человеком, когда-либо избранным президентом Соединенных Штатов, с небольшим перевесом обойдя вице-президента-республиканца Ричарда Никсона. Он также был первым католиком, ставшим президентом.

Кампания была тяжелой и горькой. Впервые кандидаты в президенты приняли участие в теледебатах. Многие наблюдатели полагали, что уравновешенная и очаровательная игра Кеннеди во время четырех дебатов сыграла решающую роль в итоговом голосовании. Однако проблемы также сыграли свою роль на выборах, и внешняя политика страны стала главным яблоком раздора между Кеннеди и Никсоном. Никсон использовал любую возможность, чтобы охарактеризовать Кеннеди как слишком молодого и неопытного, чтобы справиться с огромной ответственностью американской дипломатии времен холодной войны.

Кеннеди заявил во время предвыборной кампании, что он с нетерпением ждет решения проблем, стоящих перед сильнейшей страной свободного мира. Ему не пришлось долго ждать, прежде чем эти испытания обрушились на него.

Интересно, что во время выборов 1960 года кандидату в президенты Джону Ф. Кеннеди пришлось преодолевать опасения общественности, что он может оказаться под чрезмерным влиянием своей католической веры и Папы Римского.

Начало Пивного путча — переворот Гитлера

Адольф Гитлер, президент крайне правой нацистской партии в Германии, начинает «Пивной путч» — свою первую попытку захватить контроль над немецким правительством.

После Первой мировой войны союзники-победители потребовали от Германии военных репараций на миллиарды долларов. Попытки демократического правительства Германии выполнить требования нанесли ущерб экономике страны и привели к сильной инфляции. Немецкая марка, которая в начале 1921 года оценивалась в пять марок за доллар, в 1923 году упала до катастрофических четырех миллиардов марок за доллар. Тем временем ряды националистической нацистской партии пополнялись обиженными немцами, которые сочувствовали горькой ненависти партии. демократического правительства, левой политики и немецких евреев. В начале ноября 1923 года правительство возобновило выплаты военных репараций, и нацисты решили нанести удар.

Гитлер планировал переворот против правительства земли Бавария, который, как он надеялся, распространится на недовольную немецкую армию, что, в свою очередь, свергнет центральное демократическое правительство в Берлине. Вечером 8 ноября нацистские войска под командованием Германа Геринга окружили мюнхенскую пивную, где представители правительства Баварии встречались с лидерами местного бизнеса. Мгновение спустя Гитлер ворвался с группой нацистских штурмовиков, выстрелил в воздух и заявил, что «национальная революция началась». Под угрозой применения оружия баварские лидеры неохотно согласились поддержать новый режим Гитлера.

Однако ранним утром 9 ноября баварские лидеры отказались от вынужденной поддержки Гитлера и приказали быстро подавить нацистов. На рассвете правительственные войска окружили основные силы нацистов, занимавшие здание военного министерства. Отчаявшийся Гитлер в ответ возглавил марш к центру Мюнхена в последней попытке заручиться поддержкой. Возле здания военного министерства 3000 нацистских участников марша столкнулись лицом к лицу со 100 вооруженными полицейскими. Произошла перестрелка, в результате которой 16 нацистов и трое полицейских были убиты. Герман Геринг был ранен в пах, а Гитлер получил вывих локтя, но сумел сбежать.