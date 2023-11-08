В 1812 году в России появилась сенсация: был опубликован документ, якобы являющийся завещанием Петра Великого. Этот документ содержал план постепенного и безостановочного завоевания Россией всего мира.

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Точный источник происхождения «Завещания» неизвестен. Однако большинство историков считают, что оно является фальшивкой, созданной французскими политиками в целях пропаганды.

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По одной из версий, автором «Завещания» является французский политик и публицист Шарль-Луи Лезюр. Он опубликовал его в 1812 году, вскоре после разгрома французской армии под Москвой. Лезюр надеялся, что этот документ усилит антироссийские настроения в Европе и затруднит восстановление России после войны.

По другой версии, «Завещание» было создано усилиями нескольких человек, в том числе польского генерала Михаила Сокольницкого и запорожского гетмана Филиппа Орлика. Они были заинтересованы в ослаблении России и видели в «Завещании» удобный инструмент для достижения этой цели.

Содержание

«Завещание» состоит из 14 пунктов. В нем Петр I якобы дает своим преемникам следующие указания:

Всегда держать Россию в состоянии войны, чтобы поддерживать боевой дух солдат.

Использовать любые методы для расширения границ государства, в том числе силой и обманом.

Активно вмешиваться в межгосударственные конфликты, чтобы получить выгоду для России.

Стравливать между собой сильные европейские державы.

Поддерживать видимость мира с теми странами, которые могут представлять угрозу для России.

Завоевать восточные регионы, богатые золотом.

Опровержение

В 1877 году историк Сергей Шубинский опубликовал исследование, в котором доказал, что «Завещание» является фальшивкой. Он показал, что документ содержит ряд исторических неточностей, а также противоречат характеру и мировоззрению Петра Великого.

Тем не менее, «Завещание» продолжало использоваться в пропагандистских целях. Во время Крымской войны его использовали для обоснования обвинения России в агрессивной экспансионистской политике. В Первую мировую войну «Завещание» было использовано для разжигания антироссийских настроений в Европе.