Завещание Петра Великого: что известно о «всемирном русском заговоре»
В 1812 году в России появилась сенсация: был опубликован документ, якобы являющийся завещанием Петра Великого. Этот документ содержал план постепенного и безостановочного завоевания Россией всего мира.
Точный источник происхождения «Завещания» неизвестен. Однако большинство историков считают, что оно является фальшивкой, созданной французскими политиками в целях пропаганды.
По одной из версий, автором «Завещания» является французский политик и публицист Шарль-Луи Лезюр. Он опубликовал его в 1812 году, вскоре после разгрома французской армии под Москвой. Лезюр надеялся, что этот документ усилит антироссийские настроения в Европе и затруднит восстановление России после войны.
По другой версии, «Завещание» было создано усилиями нескольких человек, в том числе польского генерала Михаила Сокольницкого и запорожского гетмана Филиппа Орлика. Они были заинтересованы в ослаблении России и видели в «Завещании» удобный инструмент для достижения этой цели.
Содержание
«Завещание» состоит из 14 пунктов. В нем Петр I якобы дает своим преемникам следующие указания:
- Всегда держать Россию в состоянии войны, чтобы поддерживать боевой дух солдат.
- Использовать любые методы для расширения границ государства, в том числе силой и обманом.
- Активно вмешиваться в межгосударственные конфликты, чтобы получить выгоду для России.
- Стравливать между собой сильные европейские державы.
- Поддерживать видимость мира с теми странами, которые могут представлять угрозу для России.
- Завоевать восточные регионы, богатые золотом.
Опровержение
В 1877 году историк Сергей Шубинский опубликовал исследование, в котором доказал, что «Завещание» является фальшивкой. Он показал, что документ содержит ряд исторических неточностей, а также противоречат характеру и мировоззрению Петра Великого.
Тем не менее, «Завещание» продолжало использоваться в пропагандистских целях. Во время Крымской войны его использовали для обоснования обвинения России в агрессивной экспансионистской политике. В Первую мировую войну «Завещание» было использовано для разжигания антироссийских настроений в Европе.
«Завещание Петра Великого» является ярким примером того, как фальшивые документы могут использоваться для достижения политических целей. Этот документ оказал значительное влияние на восприятие России в мире в течение XIX и XX веков.