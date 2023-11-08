Экскурсия в бездны ада: рассказы переживших клиническую смерть

Обычно пережившие клиническую смерть люди вспоминают что-то непередаваемо благостное: божественный свет, теплую встречу с умершими родными, чувство абсолютного покоя... Но есть и пугающие свидетельства об ужасном пылающем месте, где страдают души грешников. Подобные рассказы поступают из разных мест планеты и от людей самых различных конфессий.

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Так, житель штата Орегон в США, работавший на строительстве лесопилки, упал с высоты и потерял сознание. Его реанимировали, и, придя в чувство, мужчина поделился страшными видениями, посетившими его во время нахождения в коме.

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Американец увидел себя на краю огромного огненного океана. Рядом, на его берегу, находились еще люди. Одного он узнал: это был парень, давно умерший от рака.

Американец в ужасе понял, что он находится в аду. Только одна мысль мелькала в его сознании: если бы он только знал, что ад – это реальность, то приложил бы все усилия при жизни, чтобы не попасть в это кошмарное место.

Затем бедняга увидел ангела, и в его душе зажглась надежда, что тот вытащит его отсюда. Но ангел прошел мимо, а умолять о помощи американец побоялся. Внезапно ангел оглянулся и посмотрел мужчине в глаза. Вслед за этим американец вновь оказался в своем теле и увидел склонившихся над ним медиков.

Подобных историй множество в книге Морица РОЛИНГСА, которая называется «За порогом смерти». Этот исследователь опросил сотни человек, переживших клиническую смерть. Другой пациент, впавший в кому, оказался в огромном тоннеле, как бы трубе, которая затягивала его в себя. Он слышал жуткие крики и ощущал запах тления.

Всего он не помнит, но в памяти задержались некие злые существа – наполовину люди, наполовину то ли звери, то ли монстры. Они разговаривали на непонятном наречии, ругались, дразнились.

Бедняга взмолился о спасении – и перед ним появилось другое существо, всё в белом. Диалог шел без слов, на телепатическом уровне. Для беседы было достаточно обмена взглядами. Надо изменить свою жизнь – вот что содержалось в безмолвном послании. Дальнейшее путешественник по безднам ада не помнит – возможно, его память заблокировала некоторые кошмарные картины, которым он стал свидетелем. В итоге мужчина вышел из комы. Как сложилась его дальнейшая жизнь, и внял ли он совету светлого существа – мы не знаем.

Некто Кеннет ХАГИН сделался пастором после того, как пережил посмертный опыт. То, что он увидел за гранью жизни, он описал в книге «Мое свидетельство». В 1933 году его сердце остановилось. Он почувствовал, как «выходит из тела» и спускается вниз, в самую глубь Земли. Свет полностью исчез, Кеннета поглотила абсолютная чернота. Было темно, жарко, душно, а затем во тьме стали проглядывать какие-то огоньки – это был адский огонь, уверен мужчина.

Все его естество отчаянно сопротивлялось продвижению в бездны ада – но его туда тянула, словно магнитом, некая непреодолимая сила. Потом Кеннет очутился на дне пылающей ямы и имел общение с некой чрезвычайно могущественной сущностью, которая пыталась затащить его в самую бездну. Вдруг хватка демона ослабла – и мужчину стремительно вознесло наверх. Дух его возвратился в тело тем же путем, что вышел: через рот. Он увидел себя лежащим в собственной комнате, вокруг – обеспокоенные лица родных. Они признались, что уже подумали, будто он умер.

Есть и более свежие случаи. Так, в 1992 году некто Мэтью БОТСФОРД из американского штата Джорджия схлопотал пулю в голову. За этим последовали 27 дней комы, во время которой мозг американца работал, генерируя поистине жуткие картины.

Он видел себя растянутым на цепях над гигантской ямой, в которой клокотала магма, словно в жерле вулкана. В ней плавали казавшиеся крошечными с высоты человеческие фигурки. Отчетливо доносились их крики.

Некие злобные сущности, в которых несложно распознать демонов, регулярно посещали мужчину. Они срезали с его тела куски мяса и с чавканьем пожирали. Вскоре рана зарастала – и нескончаемая пытка продолжалась вновь.

Спасла страдальца гигантская ладонь, которая мягко высвободила его из оков, в ушах Мэтью послышался голос: «Твой час ещё не настал». А затем он очнулся.

Некоторые утверждают, что видели врата ада. От них исходит непередаваемый ужас, а в самой близи кажется, будто всё тело вспыхивает горючим пламенем.

Говард СТОРМ из США сперва был атеистом, но потом сделался священнослужителем. Вот как это произошло. У него открылась язва желудка. Находясь в больничной палате, он попытался задать вопрос медикам, но люди просто не слышали его. Тогда Говард встал и направился в коридор. Там он попытался остановить санитара, но тот… прошёл сквозь его тело. Пришлось атеисту Говарду признать, что он мёртв, но после смерти существование не заканчивается.

Вскоре он набрел в больнице на группу людей, которые его видели. Они позвали его за собой. Это были другие умершие в этот день.

Там, куда они отвели Сторма, стоял густой туман. Вдруг место его спутников заняли некие звероподобные существа, которые начали пугать его, грызть и загонять вглубь тумана. Именно тогда в голове Говарда раздался голос, приказавший ему читать молитву. И американец сделал это – впервые в жизни. Помогла молитва или действия врачей – но вскоре Сторм очнулся на больничной койке.

Во время Второй мировой войны морского пехотинца Джорджа РИЧИ отправили с фронта в госпиталь с воспалением лёгких, где вскоре врачи ошибочно констатировали его смерть. Пока солдат пребывал без чувств, его покинувший тело дух блуждал по улицам, потом некая потустороння сущность вызвалась быть его проводником в мир иной. Солдату показали различные пугающие сцены. В одном месте люди и всякая нечисть предавались пьянству и разврату. В другом происходила смертельная битва двух гигантских демонов. Видения ужасных пыток проходили перед путешественником по глубинам ада.

Однако Ричи выжил и стал профессиональным психиатром. Тем интереснее его свидетельство – одно из немногих, принадлежащих настоящему ученому. Он написал несколько работ о загадочном феномене видений ада в момент клинической смерти. Люди рассказывали, что они молили демонов отпустить их, но в ответ подвергались лишь новым мучениям и закапыванию в огненную яму. Часто люди в момент клинической смерти видят как бы ретроспективу всей прожитой жизни – словно им показывают кино про них самих. Иногда вместо пылающих пространств люди оказываются на гигантских пустошах, по которым скитаются неприкаянные души.

Имеются описания ада и в православной литературе. Одно из них повествует о мужчине, измученном тяжелой болезнью. Он долго молился об избавлении от мук, и наконец ему явился ангел, который предложил бедняге провести три часа в аду для очищения от грехов. Это, мол, заменит год страданий на Земле. Болящий, недолго думая, согласился, о чем очень быстро пожалел. Ужаснее места он до этого не видывал. В страшном узилище, погруженном в непроглядный мрак, томились души грешников. Не смолкали вой, скрежет зубов и жалобные стоны.

Казалось, что пронеслась уже целая вечность с тех пор, как он находится в аду, как вдруг нашему путешественнику явился ангел и возвестил, что прошел всего лишь час из положенный трёх. Бедняга взмолился, чтобы его забрали оттуда тотчас же. И, когда это произошло, его болезнь уже не казалась ему такой непереносимой.

С течением времени несколько меняются и видения про ад. Так, бывший главный врач одной из российских больниц в интервью СМИ признался, что пациенты, пережившие клиническую смерть, не раз рассказывали ему о подобном опыте. Один из них близко видел врата ада. Причем он описывает их не как старинные ворота, а как вполне современные – нечто вроде КПП, где шлюз открывается с помощью электричества. За отъехавшими воротами виднелся сам ад. Он выглядел как огромный город, сверкающий огнями и неоном реклам. Правда, побывать в нём пациенту не пришлось: его вернул к жизни голос врача-реаниматолога, который приказывал ему дышать.