Картину Пикассо «Женщина с часами» продали на аукционе за $139 млн

Картина испанского художника Пабло Пикассо «Женщина с часами» была продана на аукционе за $139,364 млн, сообщила пресс-служба аукционного дома Sotheby’s. Там отметили, что право распоряжаться полотном было получено после смерти предыдущей владелицы шедевра живописи — коллекционера Эмили Фишер Ландау, которая ушла из жизни в возрасте 102-х лет.

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Картина висела над каминной полкой в квартире Ландау более полувека. По данным Sotheby’s, на холсте изображена возлюбленная Пикассо — французская модель Мария-Тереза Вальтер, роман с которой художник завел будучи в браке с балериной Ольгой Хохловой. Предполагается, что часы в руках девушки имеют символическое значение и намекают, что любую любовь поглощает время.