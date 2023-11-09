Как законные супруги советских офицеров «воевали» с походно-полевыми жёнами

В годы Великой Отечественной войны была распространена аббревиатура ППЖ. Расшифровывалась она следующим образом: «походно-полевая жена». Ими становились девушки, сражающиеся на фронте. Воевать им приходилось не только с противником, но и законными супругами военнослужащих, которые готовы были жаловаться на разлучниц даже высокопоставленным чиновникам.

На три буквы

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Походно-полевая жена – далеко не самый почётный статус в военное время. Но некоторые девушки становились такими спутниками командиров в надежде избежать домогательств со стороны мужчин-сослуживцев. Солдатки предпочитали жить с одним, пускай и нелюбимым, нежели постоянно отбиваться от навязчивых фронтовых поклонников.

Понятно, что ППЖ могли быть только у комбатов. Рядовые солдаты прекрасно понимали, что фронтовых жён у них никогда не будет, а поэтому к таким дамам относились с пренебрежением. Не могли найти общего языка ППЖ и с другими представительницами прекрасного пола. Так, между походно-полевыми пассиями и законными супругами часто возникали конфликты. Известны случаи, когда ППЖ становились официальными жёнами командиров, но даже при таком раскладе советское общество их не принимало, делая изгоями.

Яркий пример – отец советского барда Владимира Высоцкого. Он ушёл из семьи после возвращения с фронта, где обзавёлся боевой подругой. Сам же музыкант называл новую пассию отца «мамой Женей».

После войны к фронтовой подруге собирался уйти и Леонид Брежнев. Он даже потребовал у жены развод, но та чётко дала ему понять – если данная тема ещё поднимется, то она тут же сообщит куда следует и экс-супруга исключат из партии.

Время действовать

Именно количество разрушенных семей и заставило законных супружениц действовать радикально. Никто из них из-за каких-то «вертихвосток» не хотел становиться «разведёнкой».