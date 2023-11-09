Когда мир впервые узнал про Гитлера

Ровно 100 лет назад, 9 ноября 1923 года, в Германии впервые широко узнали имя одного ветерана Первой мировой войны. Его звали Адольф Гитлер, он бывший художник и отставной ефрейтор германской армии.

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Он и его спо­движники учинили в баварской столице, Мюнхене, вооружённое выступление, позже прозванное пивным путчем, которое, по сути, стало политическим дебютом будущего вождя Третьего рейха…

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В нашей газете мы не раз затрагивали тему германского нацизма. Писали о корнях этого учения, ставшего закономерным следствием развития западной философско-политической мысли, писали о тех, кто на Западе и даже в России стал идейным предтечей Гитлера.

На сей раз разговор пойдёт о роли германских либералов, проложивших вождю нацистов путь к власти. Роль этих либералов в данном процессе чрезвычайно велика. Униженные и озлобленные

В 1918 году Германская империя потерпела поражение в Первой мировой войне. В парижском предместье Версаль победившие страны Антанты – США, Англия, Франция и некоторые другие государства – продиктовали немцам унизительные условия мирного соглашения. Германия вынуждена была отдать часть своих территорий Франции, Чехословакии, Польше, Литве, потеряла все свои колонии. В итоге страна лишилась восьмой части прежних земель.

Кроме того, Германию объявили ответственной за развязывание мировой войны и возложили на неё тяжёлые репарационные платежи для возмещения всех потерь, понесённых Антантой. Кроме того, авиация победителей получила право свободных полётов над Германией, все морские порты объявлялись открытыми для иностранных держав, запрещалось любое ограничение ввоза в Германию товаров из стран-победительниц. А в качестве гаранта выполнения немцами договора войска союзников оккупировали территории к западу от Рейна на срок от 5 до 15 лет…

Версальский мир от имени Германии подписали тамошние демократы – представители Социал-демократической партии, партии Центра и Германской демократической партии, сменившие свергнутую в ноябре 1918 года германскую монархию. Однако не все немцы были согласны с таким политическим раскладом. С 1918 по 1923 годы в разных городах страны вспыхивали вооружённые мятежи коммунистов, националистов, рвались единые когда-то федеральные связи. Правительство порой никак не контролировало ситуацию. Всё это ещё наложилось на тяжёлый послевоенный экономический кризис.

Российский историк-германист Александр Галкин отмечал в этой связи: «Если в 1918 году один доллар равнялся 4,2 марки, то к концу 1922 года – 4 тысячи марок. Летом 1923 года типографии, работавшие с полной нагрузкой, оказались не в силах напечатать необходимого количества банкнот: их ежедневная потребность исчислялась в 15 млрд марок, а банки могли предоставить в семь раз меньше. Хозяйственный кризис дезорганизовал привычный уклад жизни народа. Труд, отдых, быт – всё было выбито из обычной колеи. Заработная плата обесценивалась раньше, чем рабочий её мог получить…».

Неудивительно, что многие немцы бросились искать альтернативу действующей власти в разного рода радикальных националистических группировках. На земле Баварии среди таковых особо выделялась Национал-социалистская рабочая партия Германии (НСДАП). Основана она была в 1919 году участником Первой мировой войны Гитлером. Надо сказать, что этот человек быстро уловил популярность двух идей в стране – жажды социальной справедливости и национального реванша.

Отсюда и такое название партии, а в партийном флаге проявился талант Гитлера как художника, где он смог соединить три традиционных имперских цвета: красный, чёрный и белый – то есть красное знамя с белым кругом и чёрной свастикой. Таким образом Гитлер подчёркивал не только приверженность национальной идее, но и революционность своей партии.

НСДАП быстро набирала популярность в Баварии, особенно среди молодёжи, и даже обзавелась своей газетой «Народный обозреватель» (Völkischer Beobachter). В это время Гитлер был вдохновлён событиями 1922 года в Италии, где лидеру Национальной фашистской партии Бенито Муссолини удалось через «чёрный марш» своих сторонников захватить верховную власть в Риме… Коричневая надежда Гитлер воспользовался тем, что в Баварии под шумок общенационального хаоса созрел сепаратистский заговор – местные консерваторы решили провозгласить независимость своей земли, где планировалось восстановить правление королевского дома Виттельсбахов (правили Баварией до её присоединения к Германской империи в XIX веке). Во главе заговора стояли комиссар Баварии Густав фон Кар и ещё ряд приближённых к нему деятелей.

Вечером 8 ноября 1923 года в огромном пивном зале в центре Мюнхена, бывшем своеобразным местным политическим клубом, собралось около 3000 человек для того, чтобы послушать речь фон Кара. Однако в разгар его выступления в пивной появился Адольф Гитлер со своими вооружёнными людьми, которые уже тогда именовались штурмовиками. Гитлер громко разбил пивную кружку об пол, запрыгнул на стол, выстрелил из пистолета в потолок и крикнул собравшимся: «Национальная революция началась!». После этого Гитлер сообщил присутствующим о том, что правительства и Баварии, и федеральной республики с данного момента считаются низложенными. Кроме того, он запретил всем присутствующим покидать пивную – для устрашения в проходе даже установили пулемёт.

Далее к нацистам присоединился генерал-полковник Эрих фон Людендорф, известный немецкий военачальник Первой мировой войны. Вместе с Гитлером он стал уговаривать баварских высокопоставленных сепаратистов присоединиться к предстоящему «национальному маршу» на Берлин – под таким давлением фон Кар и его сторонники дали своё согласие. После чего было громко объявлено, что сформировано новое «имперское правительство», в котором сам Гитлер «скромно» провозгласил себя имперским канцлером… Однако поздно ночью баварские сепаратисты, воспользовавшись царящим кругом бардаком, незаметно покинули пивную. Они сильно испугались происходящих событий, поэтому поспешили забыть о своих сепаратистских амбициях и по выходу из пивной связались с Берлином, откуда правительству Баварии последовал жёсткий приказ: мятеж подавить! Поэтому, когда на следующий день, 9 ноября, колонна национал-социалистов под знамёнами со свастикой тронулась к штаб-квартире сухопутных войск, которую нацисты хотели отбить у правительства, им преградил дорогу вооружённый отряд полицейских, выступивший по приказу баварского правительства. Адольф Гитлер попытался заставить полицейских сложить оружие, но в ответ получил отказ.

А потом загремели выстрелы. Доподлинно и сегодня неизвестно, кто тогда выстрелил первым – либо штурмовики, либо полицейские. Но в итоге отряд штурмовиков был полностью разгромлен. Шестнадцать нацистов были убиты, с противоположной стороны потери составили всего три человека, многие из полицейских в той стычке были ранены. Гитлеру удалось скрыться, но вскоре его задержали. А вот Людендорф проявил изрядное мужество – он в одиночку двинулся на ряды полицейских, которые расступились в знак глубокого уважения к прославленному генералу. Чуть позже генерала поместили под домашний арест…

Однако наказание для заговорщиков оказалось весьма мягким. По причине популярности идей мятежников – «Да здравствует национальная диктатура!», «Германия превыше всего!», «Долой позорный Версальский мир!» – суд над ними превратился в настоящий фарс.

И руководство Германии не решилось идти вопреки этому общественному мнению – Людендорфа полностью оправдали, а Гитлера, организатора вооружённого мятежа и попытки захвата власти в республике, приговорили… к пяти годам заключения! Да и в тюрьме к нему относились очень мягко – разрешали принимать гостей в любое время и обсуждать с ними политические вопросы. Мало того, Гитлер во время пребывания за решёткой написал свою известную книгу «Моя борьба» (Mein Kampf), в которой изложил основные принципы и идеи национал-социалистического движения, основанного на радикальном национализме, расизме, антисемитизме и дикой русофобии (Россию и её земли он считал колонией для новой Германской империи). По демократической дорожке Уже в январе 1925 года Гитлер вышел на свободу – к тому времени он уже имел общегерманскую известность. Этим своим «послепутчевым» популизмом он воспользовался очень умело: если в 1927 году в НСДАП было 100 тысяч человек, то к 1932-му её ряды пополнились до 850 тысяч, появилась в Рейхстаге и своя парламентская фракция…

Между тем на Западе, включая Германию, начался мощный кризис, прозванный Великой депрессией. Проблема была в том, что правящие либералы в своё время приняли план экономического развития, предложенный американским банкиром Дауэсом. Запад давал Германии антикризисный кредит в 16 миллиардов долларов, но при этом государственный бюджет, Рейхс-банк и транспортные артерии ставились под иностранный контроль. Да, в итоге либералам удалось приостановить спад в экономике и даже сбить инфляцию путём введения «валютного коридора» – в некоторых отраслях промышленности в середине 20 х годов даже начался рост. Однако страна прочно села на «долларовую иглу», то есть без иностранных кредитных подачек немецкая экономика уже не могла существовать.

Поэтому, когда в 1929 году рухнула Нью-Йоркская фондовая биржа, начавшаяся Великая депрессия буквально потрясла Германию. Рухнула вся кредитно-финансовая система страны, сильно зависимая от доллара, разорялись крупнейшие банки, производство сократилось к 1931 году до 50% от уровня 1928 года. Реальная заработная плата сократилась на 60% и составляла меньше половины прожиточного минимума. С особой силой кризис ударил по средним слоям населения. Сотни тысяч служащих и чиновников оказались без средств к существованию, десятки тысяч мелких предпринимателей попадали ежедневно в водоворот банкротства – безработица поразила не менее трети всего трудоспособного населения. Но самым разрушающим следствием кризиса стало морально-психологическое состояние людей.

Немецкий историк Иоахим Фест писал по этому поводу:«Люди, ещё не преодолевшие усталости от постоянных бедствий, с ослабленной сопротивляемостью вследствие войны, поражения и инфляции, люди, которым надоела уже и прекраснодушная болтовня демократов с их постоянными призывами к разуму и трезвости мышления, теперь отпустили все душевные тормоза и находились в состоянии аффекта… Чувство полного уныния и бессмысленности существования доминировало над всем».

Неудивительно, что народ сильно озлобился. В стране, как и в 1923 году, наступил хаос. Улицы превратились в арены стычек и схваток враждующих политических группировок, так как боевые отряды имели не только нацисты, но и коммунисты, и даже социал-демократы. Правительство утратило политический контроль над государством. Да и правительства-то толком не было. В одном 1932 году сменились три кабинета министров, дважды прошли выборы в парламент. Вот-вот всё должно было рухнуть…

Вот тогда на НСДАП и обратили внимание крупнейшие промышленные и финансовые магнаты, которые уже разуверились в либеральных средствах выхода из кризиса. К тому же их беспокоило усиление влияния коммунистов. На ряде закрытых встреч с боссами бизнеса Адольф Гитлер обещал навести порядок, установив в стране национальную диктатуру…

…В начале 1933 года 20 промышленных магнатов направили президенту Гинденбургу письмо, где потребовали назначить Гитлера рейхсканцлером, и 30 января того же года Гинденбург исполнил это требование. Вот так немецкие либералы своим нерешительным, благодушным отношением к нацизму и бездарной во всех отношениях политикой привели Гитлера к абсолютной власти…