Москвич продает портрет Виктора Цоя из десяти тысяч крышек за миллион рублей

На продажу выставили портрет музыканта Виктора Цоя, сделанный из десяти тысяч крышек от пива и лимонада.

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На картину художник поместил цитату из песни «Красно-желтые дни» группы «Кино».

— Мне приснилось, миром правит любовь, — написано на панно.

Вес панно — более 20 кг. Оно впервые было представлено в экоцентре «Сборка» в Москве. Цоя «собрали» в рамках акции обнинского учреждения, куда каждый мог принести материалы для портрета. Размер арт-объекта впечатляет: 240 x 180 сантиметров. Панно продается за один миллион рублей, передает портал «msk1.ru».

Авито

В экоцентре рассказали, что пивные крышечки почти всегда собирают в творческих целях поскольку это очень мелкий образец металла. В коммерческом плане они не имеют ценности.