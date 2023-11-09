Карачай: что не так с самым опасным озером в России

В XIX веке озеро Карачай было типичным для Уральского региона водоемом. В особо жаркие годы летом оно порой пересыхало, поэтому его не всегда даже наносили на карты.

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Сегодня о Карачае не знает только ленивый, а британское издание Daily Mail называет его самым опасным водоемом мира. И это несмотря на то, что с 2015 года водоем физически не существует.

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Челябинская ядерная

В СССР Челябинскую область нередко называли «ядерной» — так как именно здесь было сосредоточено огромное количество объектов, где проводились ядерные исследования. В том числе, так называемая «База-10» — засекреченный комплекс, над которым местные жители частенько наблюдали странное сияние. Здесь активными темпами шла работа и над мирным, и над военным атомом, а также испытания последнего.

Два с половиной Чернобыля

В начале 1950-х радиоактивные отходы сбрасывали в реку Течу. А чуть позже, осознав их опасность, стали использовать для этого изолированное озеро Карачай. И все бы ничего, если бы не вышеупомянутая особенность небольших уральских водоемов — летом они нередко пересыхают. Это приводило к тому, что ветер разносил радиоактивную пыль на десятки километров по окрестностям.

В конце 60-х годов прошлого века медики стали массово фиксировать симптомы лучевой болезни у жителей Челябинской области. Но эти случаи долгое время замалчивались. Об экологической катастрофе вслух заговорили лишь в XXI веке. Оказалось, что на дне водоема скопилось почти 200 кубов радиоактивных отходов, что по объему потенциальной опасности заражения соответствует двум с половиной Чернобылям.

Ликвидация водоема

Первые попытки засыпать озеро предпринимались еще в Советском Союзе. Но довести дело до конца не довелось — уровень водоема в середине 80-х вновь начал подниматься. А там — за перестройкой и развалом страны — проблема на долгое время забылась. Вернулись к ней лишь в 2015–м. Озеро целиком закрыли бетонными блоками, аналогичными тем, что используются при строительстве ядерных станций. Прибрежную же полосу засыпали скальными обломками.

Смертельная доза

За радиоактивностью в районе озера сегодня пристально следят. Но даже будучи полностью закатанным в бетон, водоем продолжает представлять серьезную опасность. Пятнадцатиминутного пребывания на его поверхности без защитного снаряжения хватит для того, чтобы получить облучение в 600 рентген, считающееся смертельно опасной дозой.