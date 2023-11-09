История Израиля от древности до наших дней

История государства Израиль насчитывает несколько тысячелетий. О создании независимого еврейского государства и истории конфликта между евреями и арабами — в материале «Рамблер».

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Иерусалим, один из древнейших городов мира, считается священным для трех авраамических религий. Он занимает центральное место в еврейской Библии. В иудейской традиции он представляет собой город, на территории которого тысячи лет назад Авраам, первый праотец иудаизма, едва не принес в жертву Богу своего сына.

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История Израиля в древности

Царь Давид правил регионом около 1000 года до н.э. Его сыну, царю Соломону, приписывается строительство первого святого храма в древнем Иерусалиме. Примерно в 931 г. до н.э. территория была разделена на два царства: Израиль на севере и Иудею на юге. Примерно в 722 г. до н.э. ассирийцы разрушили северное Израильское царство. В 568 г. до н.э. вавилоняне захватили Иерусалим и снесли первый храм, который заменили вторым храмом около 516 г. до н.э.

За свою историю Израиль был завоеван и управлялся различными народами: персами, греками, римлянами, арабами, фатимидами, турками-сельджуками, крестоносцами, египтянами, мамлюками и другими.

Долгое время никакого государства на территории Палестины не было. В период с 1517 по 1917 год регион входил в состав Османской империи. Вначале при османах он процветал, но в период упадка империи превратился в малонаселенную и бедную территорию.

Зарождение сионизма и борьба за создание независимого еврейского государства

В конце XIX — начале XX века среди евреев возникло организованное религиозно-политическое движение, известное как сионизм. Сионисты стремились к созданию независимого еврейского государства, в то время как в Европе проводились массовые еврейские погромы. Огромное количество евреев иммигрировало на территорию Палестины и строило поселения. В период с 1882 по 1903 год в Палестину переселилось около 35 тыс. евреев. Еще 40 тыс. евреев поселились в этом районе в период с 1904 по 1914 год.

Когда Османская империя потерпела поражение в Первой мировой войне, ее земли были уступлены победившим союзникам, что привело к созданию новых государств — Сирии, Ливана и Ирака.

Британский мандат

В соответствии с Севрским договором от 1920 года Лига Наций официально передала контроль над Палестиной британскому правительству. Британия должна была выполнить подписанную пятью годами ранее Декларацию Бальфура, в которой говорилось о создании на территории Палестины независимого еврейского государства. Еще до принятия этой декларации евреи начали покупать землю и селиться в стране. Когда началось возвращение евреев в Израиль, там уже жили арабы. Таким образом, стремление арабов к независимости вступало в противоречие со стремлением евреев к возвращению.

Британский контроль над этой территорией продолжался с 1923 по 1948 год. Рост насилия между евреями и арабами и нападения на британский персонал со стороны некоторых экстремистов привели к тому, что Великобритания объявила о своем намерении прекратить мандат на эту территорию.

В этот период была также опубликована «Белая книга», в которой говорилось, что на территории Палестины не будет ни еврейского, ни арабского государства. Было объявлено о создании общего государства, которое должно быть создано в течение десяти лет. «Белая книга» также ограничивала еврейскую иммиграцию в Палестину до 75 тыс. человек в течение первых пяти лет, при условии, что страна будет способна принять их экономически, а в дальнейшем — в зависимости от согласия арабов. Жесткие ограничения были наложены и на количество земли, которую могли приобретать евреи. Несмотря на попытки отменить «Белую книгу» после окончания Второй мировой войны, она оставалась в силе вплоть до ухода британцев из Палестины в мае 1948 года.

После того как в феврале 1947 года Великобритания объявила о своем намерении прекратить мандатное правительство, Генеральная Ассамблея ООН назначила специальный комитет по Палестине для выработки рекомендаций относительно будущего правительства страны. Комитет рекомендовал создать два отдельных государства — еврейское и арабское, объединенных экономическим союзом, а район Иерусалима и Вифлеема сделать анклавом под международным управлением.

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН провела голосование по плану раздела. Еврейская сторона приняла план ООН по созданию двух государств (на фото). Арабские государства отвергли этот план и практически сразу же сформировали добровольческие армии, которые проникли в Палестину, обострился конфликт между евреями и арабами.

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Основание государства Израиль и война за независимость (1948 — 1949)

После того как 29 ноября 1947 года ООН проголосовала за раздел мандата, палестинские арабы при поддержке арабских государств начали нападения на Израиль с целью захвата всей территории мандата.

Создание независимого еврейского государства было официально провозглашено в Тель-Авиве 14 мая 1948 года в день официального прекращения британского мандата на Палестину в соответствии с резолюцией ООН 181. Первым премьер-министром государства Израиль стал сионистский лидер Давид Бен-Гурион. Так началась новая глава истории государства Израиль.

Провозглашение независимости Израиля 14 мая 1948 года было быстро признано США, Советским Союзом и многими другими государствами. Израиль сразу же подвергся вторжению армий пяти арабских государств: Египта, Иордании, Сирии, Ливана и Ирака.

Арабские захватчики значительно превосходили евреев по численности, но располагали лишь несколькими хорошо подготовленными частями. Находившаяся под советским контролем Чехословакия предложила Израилю оружие и аэродром — Сталин решил, что независимое еврейское государство может стать полезной занозой в боку Великобритании и США, его противников в холодной войне. После пятнадцати месяцев войны за независимость вновь созданная Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сумела одержать победу.

Последствия войны за независимость

Когда в июле 1949 года после мирных переговоров Израиль заключил окончательное перемирие, новое государство контролировало на одну пятую часть больше территории, чем было предусмотрено первоначальным планом раздела, и отказалось от возвращения к первоначальной линии раздела.

Более 600 тыс. арабских беженцев покинули свои дома в результате изгнания, которое началось еще до мая 1948 года. Некоторые из них были вытеснены израильскими войсками. Израильское правительство отказалось разрешить этим беженцам, собравшимся под опекой ООН в лагерях в Газе, на Западном берегу, в южном Ливане и Сирии, вернуться в свои дома на территории Израиля, и многие палестинцы должны были остаться в этих лагерях на неопределенный срок. В начале 1949 года арабские страны объявили Израилю состояние войны и организовали экономический и политический бойкот страны.

В конце 1953 г. Давид Бен-Гурион оставил пост премьера Моше Шаретту, который надеялся, что активная международная дипломатия сможет снять остроту проблемы Израиля. Этого не произошло. Давид Бен-Гурион придерживался иного подхода, и, вернувшись на пост премьер-министра в конце 1955 г. после заключения чешско-египетской сделки по продаже оружия, он вскоре начал планировать упреждающее нападение на Египет. Подготовка к израильскому нападению совпала с англо-французским решением вернуть Суэцкий канал, который Насер национализировал в июле 1956 г., несмотря на соглашения, поставившие его под международный контроль.

Французы заключили тайный союз с Израилем и Великобританией, и в октябре войска ЦАХАЛа под руководством Моше Даяна стремительно прорвали египетские рубежи на Синае. Англичане и французы вторглись в зону канала под предлогом его защиты. Это привело в ярость американского президента Дуайта Д. Эйзенхауэра, который вынудил британское и французское правительства вывести свои войска, фактически положив конец влиянию этих двух стран в регионе. Израиль также был вынужден вернуться к прежним линиям перемирия, но не раньше, чем США согласились на размещение миротворческих сил ООН на Синае.

Налеты израильских войск унизили правительство Египта во главе с Гамалем Абдель Насером. Насер стремился возглавить арабов и считал Израиль символом иностранной агрессии. После того как ему не удалось получить американское оружие для отражения израильских атак, Насер в октябре 1955 года подписал соглашение о безопасности с Советским Союзом и крупную сделку на поставку оружия с Чехословакией. Он также объявил о блокаде Тиранского пролива, через который выходит южный израильский город-порт Эйлат.

В июне 1963 года Давид Бен-Гурион (на фото) ушел с поста премьер-министра и организовал новую политическую партию «Рафи», однако в 1970 году, когда эта партия не нашла поддержки, он окончательно ушел из политики.

Шестидневная война и война Судного дня

Израиль был вынужден защищаться, когда Сирия, Египет, Иордания и Ирак усилили свои атаки, а Египет заблокировал доступ Израиля в международные воды и выдворил миротворческие силы ООН. Четыре арабские страны мобилизовали более 250 тыс. военнослужащих, готовясь к полномасштабному вторжению. Израиль упредил вторжение оборонительной войной и сумел захватить Западный берег реки Иордан, Газу и Синайский полуостров — у Египта, а Голанские высоты — у Сирии.

Надеясь застать израильскую армию врасплох, в 1973 г. Египет и Сирия нанесли авиаудары по Израилю в священный день Йом Кипур, эти события вошли в историю Израиля как война Судного дня. Боевые действия продолжались в течение двух недель, пока ООН не приняла резолюцию о прекращении войны. Сирия надеялась в ходе этих боев вернуть Голанские высоты, но ей это не удалось. В 1981 году Израиль аннексировал Голанские высоты, но Сирия продолжала претендовать на них как на территорию.

Палестинские интифады, современная история Израиля

Израильская оккупация сектора Газа и Западного берега реки Иордан привела к восстанию палестинцев в 1987 году, погибли 111 израильтян и более 2000 палестинцев. Процесс, известный как мирные соглашения в Осло, положил конец первой интифаде (арабское слово, означающее "восстание"). После этого образовалась Палестинская автономия, которая взяла под свой контроль некоторые территории Израиля. В 1997 году и

израильская армия покинула часть Западного берега реки Иордан.

В 2000 году палестинцы начали совершать нападения на территории Израиля с помощью террористов-смертников. В результате насилие продолжалось несколько лет, пока не было достигнуто соглашение о прекращении огня. Израиль объявил о плане вывода всех войск и еврейских поселений из сектора Газа к концу 2005 года.

Израиль неоднократно вступал в конфликт с ХАМАС — суннитской исламистской группировкой, пришедшей к власти в Палестине в 2006 году. Некоторые из наиболее значимых конфликтов произошли в 2008, 2012, 2014, 2021 и 2023 годах.

Обе стороны возлагают друг на друга ответственность за теракты, в результате которых гибнет мирное население. Хотя Израиль официально не признает Палестину как государство, более 135 стран-членов ООН признают ее.