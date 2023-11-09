5 самых дорогих картин в истории аукционов

Картина Пабло Пикассо «Женщина с часами» (1932), на которой изображена возлюбленная художника Мария-Тереза Вальтер, ушла с молотка за 139,4 млн долларов – это второе по стоимости произведение из когда-либо проданных картин испанского живописца.

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Более полувека полотно принадлежало американскому коллекционеру и меценату Эмили Фишер Ландау, а после ее смерти в 2023 году право на продажу части коллекции получил аукционный дом Sotheby’s.

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MIR24.TV рассказывает о пяти самых дорогих картинах, проданных на аукционах.

«Спаситель мира», Леонардо да Винчи

Мир24

Самым дорогим произведением искусства в истории считается картина «Спаситель мира», приписываемая Леонардо да Винчи и созданная предположительно в конце XIII – начале XIV века. На ней изображен Иисус Христос, совершающий крестное знамение правой рукой и держащий в левой прозрачную сферу, символизирующую мироздание. В 2017 году на аукционе Christie’s картину за 450 млн долларов приобрел принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, который вскоре разместил ее на яхте. Предыдущим владельцем был российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Стоит отметить, что авторство картины вызывает большие сомнения в научном сообществе.

«Алжирские женщины (Версия О)», Пабло Пикассо

Мир24

Если «Женщина с часами» – второе по стоимости произведение знаменитого испанца, проданное с аукциона, то первое – это картина «Алжирские женщины» (версия О) (1955), в 2015 году ушедшая с молотка аукциона Christie’s за 179,4 млн долларов. На создание целой серии работ Пикассо вдохновила картина французского живописца Эжена Делакруа «Алжирские женщины в своих покоях», версия О – последняя из них. Новым владельцем шедевра стал бывший премьер-министр Катара Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани.

«Лежащая обнаженная», Амедео Модильяни

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В том же году на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 170,4 млн долларов ушла с молотка картина Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная» (1917). Полотно, изображающее нагую темноволосую женщину на красном покрывале, однажды заказал Модильяни его друг, поэт Леопольд Зборовски, затем оно много раз меняло хозяев. На этот раз произведение, ранее принадлежавшее искусствоведу Лауре Маттеоли Росси, приобрел китайский бизнесмен Лю Ицянь.

«Три наброска к портрету Люсьена Фрейда», Фрэнсис Бэкон

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В 2013-м триптих Фрэнсиса Бэкона «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда» (1969) был продан на том же аукционе за 142,4 млн долларов. Все картины написаны маслом на холсте, имеют одинаковый размер и изображают сидящего на стуле друга Бэкона – художника Люсьена Фрейда в разных ракурсах. Предыдущей владелец не известен, новым обладателем стала американская миллиардерша, совладелица сети казино и коллекционер произведений искусства Элейн Винн.

«Крик» Эдварда Мунка

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