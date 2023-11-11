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Нельзя надевать вещи из овчины и ругать детей: приметы на 11 ноября

Православные христиане 11 ноября отмечают день памяти преподобномученицы Анастасии Римской и святого Авраамия Ростовского.

Приметы на 11 ноября
© Freepik

На Руси Анастасия считалась покровительницей овец, а Авраамий — овчаров, поэтому в этот день было принято ухаживать за домашним скотом, стричь, кормить, мыть и выгуливать овец. В церкви 11 ноября предки молились за здоровье овец, а пастухи праздновали последний день выпаса, танцевали и пели песни.

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Что можно и нельзя делать сегодня, согласно поверьям, — в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 11 ноября

  • Нельзя проводить день в одиночестве — это приведет к ссоре с близкими.
  • Женщинам нельзя оголять шею — к неудаче в любви.
  • Нельзя оставлять ребенка одного дома — в дом придут злые духи.
  • Нельзя разговаривать с незнакомцами и пускать их к себе домой.
  • Нельзя ругаться с родственниками.
  • Нельзя ругать или обманывать детей.
  • Нельзя заставлять ребенка доедать обед или ужин.
  • Невестам нельзя самим накрывать на стол.
  • Нельзя надевать вещи из овечьей шерсти — будут беды.
  • Нельзя стирать — вода смоет счастье и радость.
  • Нельзя обсуждать жизнь других людей — это может привести к неудаче.

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Что можно делать 11 ноября

  • Можно провести генеральную уборку дома, особенно хорошо прочистить полы и ковры.
  • Можно собрать семейное застолье.
  • Женщинам можно надеть коралловые бусы — это принесет удачу в семейной жизни и прогонит нечисть.
  • Можно есть баранину.
  • Те, кто держит животных, могут молиться за здоровье скота — это защитит их от зла и даст хороший урожай в следующем году.
  • Можно с утра отведать кусочек козьего или овечьего сыра — считается, что так можно обеспечить заряд бодрости на весь день
  • Можно жениться — брак будет долгим и счастливым.

Народные приметы 11 ноября

  • Вороны раскаркались 11 ноября — к похолоданию.
  • Разворковались голуби — к теплу.
  • Если ночью на деревьях появился иней, на следующий день снега не ждать.
  • На небе тучи и низкие облака — к морозу.
  • Солнце на 11 ноября обещает череду теплых дней.
  • Если 11 ноября пройдет дождь, то 21 ноября наступит оттепель.
  • Западный ветер приведет к ухудшению погоды.
  • Если питомец спит весь день — стоит ждать быстрого наступления холодной зимы.
  • Если волчья стая вышла на поле, это сулит глобальные несчастья.
  • Тот, кто родится 11 ноября, проживет долго и будет понимать язык животных.