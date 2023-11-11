Нельзя надевать вещи из овчины и ругать детей: приметы на 11 ноября
Православные христиане 11 ноября отмечают день памяти преподобномученицы Анастасии Римской и святого Авраамия Ростовского.
На Руси Анастасия считалась покровительницей овец, а Авраамий — овчаров, поэтому в этот день было принято ухаживать за домашним скотом, стричь, кормить, мыть и выгуливать овец. В церкви 11 ноября предки молились за здоровье овец, а пастухи праздновали последний день выпаса, танцевали и пели песни.
Видео дня
Что можно и нельзя делать сегодня, согласно поверьям, — в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 11 ноября
- Нельзя проводить день в одиночестве — это приведет к ссоре с близкими.
- Женщинам нельзя оголять шею — к неудаче в любви.
- Нельзя оставлять ребенка одного дома — в дом придут злые духи.
- Нельзя разговаривать с незнакомцами и пускать их к себе домой.
- Нельзя ругаться с родственниками.
- Нельзя ругать или обманывать детей.
- Нельзя заставлять ребенка доедать обед или ужин.
- Невестам нельзя самим накрывать на стол.
- Нельзя надевать вещи из овечьей шерсти — будут беды.
- Нельзя стирать — вода смоет счастье и радость.
- Нельзя обсуждать жизнь других людей — это может привести к неудаче.
Что можно делать 11 ноября
- Можно провести генеральную уборку дома, особенно хорошо прочистить полы и ковры.
- Можно собрать семейное застолье.
- Женщинам можно надеть коралловые бусы — это принесет удачу в семейной жизни и прогонит нечисть.
- Можно есть баранину.
- Те, кто держит животных, могут молиться за здоровье скота — это защитит их от зла и даст хороший урожай в следующем году.
- Можно с утра отведать кусочек козьего или овечьего сыра — считается, что так можно обеспечить заряд бодрости на весь день
- Можно жениться — брак будет долгим и счастливым.
Народные приметы 11 ноября
- Вороны раскаркались 11 ноября — к похолоданию.
- Разворковались голуби — к теплу.
- Если ночью на деревьях появился иней, на следующий день снега не ждать.
- На небе тучи и низкие облака — к морозу.
- Солнце на 11 ноября обещает череду теплых дней.
- Если 11 ноября пройдет дождь, то 21 ноября наступит оттепель.
- Западный ветер приведет к ухудшению погоды.
- Если питомец спит весь день — стоит ждать быстрого наступления холодной зимы.
- Если волчья стая вышла на поле, это сулит глобальные несчастья.
- Тот, кто родится 11 ноября, проживет долго и будет понимать язык животных.
Рамблер: главные новости