Приметы на 11 ноября

На Руси Анастасия считалась покровительницей овец, а Авраамий — овчаров, поэтому в этот день было принято ухаживать за домашним скотом, стричь, кормить, мыть и выгуливать овец. В церкви 11 ноября предки молились за здоровье овец, а пастухи праздновали последний день выпаса, танцевали и пели песни.