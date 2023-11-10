Позорная смерть: какую кончину так называли русские

Недостойное поведение человека во время его жизни могло привести к тому, что его смерть считалась позорной. В древней Руси способ погребения зависел от того, как люди провели свою жизнь.

Заложные покойники

Видео дня

Людей, которых после смерти не хоронили в земле, а оставляли в оврагах и на болотах, русские называли заложными покойниками. Обычно трупы закладывали камнями, досками или ветками. Заложными становились те, кто при жизни был известен как трус, предатель, алкоголик, развратник, бродяга или преступник. Также "неправильными" покойниками считались самоубийцы, некрещеные дети, ведьмы и колдуны. Согласно нашим поверьям, таких покойников не принимает иной мир. Заложные покойники часто становились русалками, кикиморами, вурдалаками и другими существами нечисти.

Пьяницы

Алкоголики, погибшие в пьяной драке или замёрзшие от холода на улице из-за неспособности дойти до дома, на Руси входили в список людей, которых настигла позорная смерть. Злоупотребление спиртными напитками воспринималось народом как душевный порок, поэтому гибель человека, связанная с алкогольным опьянением, не вызывала в людях сочувствия.

Трусы и предатели

Воины, которые сбежали с поля боя и всё равно умерли, считались недостойными покойниками. Убить труса или предателя мог и свой, чтобы наказать. Ликвидация перебежчиков не считалось чем-то предосудительным. Также негативным было отношение к воинам, сдавшимся в плен.

Развратники

Человек, скончавшийся во время полового акта с чужой женой, к примеру, от сердечного приступа, лишался права называться достойным. Погибнуть в питейном заведении, умереть в драке с проституткой или сутенёром – всё это считалось позорной смертью.

Негативное отношение было к продажным девушкам, погибшим от рук клиента. Женщина, умершая в результате конфликта любовника и мужа, также причислялась к недостойным.

Преступники

Грабители и воры, скончавшиеся во время налёта, умирали позорной смертью. Также мятежников и бунтовщиков, которых казнили, нельзя было отнести к достойным покойникам. Их останки бросали на центральных площадях городов в назидание народу. Женщин, приговорённых к казни за прелюбодеяние, обычно зарывали в землю живыми.

Другие недостойные