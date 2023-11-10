День в истории, 12 ноября: знаменательные события

Каждый день в разных уголках мира случается что-то важное. Иногда для одной семьи, в каких-то случаях — для страны и еще реже — для истории и мира.

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10 ноября изменило много судеб. "Рамблер" расскажет о знаковых событиях, которые происходили в мире в разные годы в этот день.

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Опубликован роман «На Западном фронте без перемен»

10 ноября 1928 года в немецком журнале Vossische Zeitung появляется первая часть знаменитого романа Эриха Марии Ремарка о Первой мировой войне «На Западном фронте без перемен» .

Ремарк поступил на службу в немецкую армию в возрасте 18 лет и отправился воевать на Западный фронт, где был пять раз ранен, последний раз серьезно. Вернувшись в Германию после войны, он изменил свое имя на французское написание и работал на разных должностях — учителем, резчиком по камню, автогонщиком, спортивным журналистом — одновременно работая над своим первым романом.

Главный герой романа «На Западном фронте без перемен» — Пауль Баумер, молодой немецкий солдат, сражающийся в окопах Первой мировой войны. История начинается в 1917 году, когда половина роты Баумера, многие из которых были одноклассниками из Германии, погибла в бою. На протяжении всей книги сам Пол ранен и попадает в больницу, уходит домой в отпуск и возвращается на фронт только для того, чтобы быть убитым примерно за неделю до перемирия в 1918 году.

С 10 ноября по 9 декабря 1928 года «На Западном фронте без перемен» публиковалась серийно в журнале «Vossische Zeitung» . В следующем году он был выпущен в виде книги и имел оглушительный успех: в том же году было продано полтора миллиона копий. Хотя издатели беспокоились, что интерес к Великой войне угас более чем через 10 лет после перемирия, реалистическое изображение Ремарком позиционной войны с точки зрения молодых солдат вызвало отклик у выживших в войне - как солдат, так и мирных жителей — и вызвало бурную реакцию. как положительные, так и отрицательные, по всему миру. В конечном итоге роман был переведен более чем на 20 языков, а в 1930 году по нему был снят известный американский фильм.

В книге «На Западном фронте без перемен» Ремарк стал красноречивым представителем поколения, которое, по его собственным словам, было «уничтожено войной, хотя оно могло бы и избежать ее снарядов».

Немцы идут на Францию и захватывают Виши

10 ноября 1942 года немецкие войска проводят операцию, оккупируя город Виши во Франции, которая ранее была свободна от военного присутствия Оси.

С июля 1940 года, после вторжения и поражения нацистских войск, автономное французское государство было разделено на два региона. Один был оккупирован немецкими войсками, а другой не был оккупирован, им управлял более или менее марионеточный режим с центром в Виши, курортном регионе к юго-востоку от Парижа, и возглавляемый генералом Филиппом Петеном, героем Первой мировой войны. Публично Петен заявил, что Германия и Франция имеют общую цель — «разгром Англии». Французский генерал надеялся, что, играя посредником между странами Оси и своими соотечественниками, он сможет не допустить немецких войск в Вишистскую Францию, одновременно тайно помогая антифашистскому движению Сопротивления.

Через два года компромиссы Петена потеряли свою актуальность. После того, как войска союзников прибыли в Северную Африку 8 ноября, чтобы помочь Силам Свободной Франции отбить оккупантов Оси, Гитлер двинул немецкие войска на юго-восток Виши, нарушив соглашение о перемирии 1940 года. Совершив драматический акт неповиновения, 28 ноября экипажи французских военно-морских сил потопили свой собственный флот (более 70 судов) у побережья Тулона на юго-востоке Франции, чтобы не дать немцам захватить его. С этого момента Петен стал практически бесполезен, а Франция стала лишь будущими воротами для контрнаступления союзников в Западной Европе.

Дебют «Улицы Сезам»

10 ноября 1969 года дебютирует в эфире новаторское телешоу «Улица Сезам», которое научит поколения маленьких детей алфавиту и счету. «Улица Сезам» с запоминающейся музыкальной темой стала самой просматриваемой детской программой в мире. Ее транслировали более чем в 120 странах.

Шоу было детищем Джоан Ганц Куни, бывшего продюсера документальных фильмов общественного телевидения. Целью Куни было создать программу для дошкольников, которая была бы одновременно развлекательной и образовательной. Она также хотела использовать телевидение как способ помочь малообеспеченным детям в возрасте от 3 до 5 лет подготовиться к детскому саду. Действие «Улицы Сезам» происходило в вымышленном районе Нью-Йорка и включало в себя этнически разнообразных персонажей и позитивные социальные послания.

Взяв за основу «Смех Роуэна и Мартина», популярное варьете 1960-х годов, «Улица Сезам» была построена на коротких, часто забавных отрывках с участием кукол, анимации и живых актеров. Этот формат имел огромный успех, хотя на протяжении многих лет некоторые критики обвиняли шоу и использование коротких фрагментов в сокращении концентрации внимания детей.