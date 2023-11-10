День в истории, 12 ноября: знаменательные события
Каждый день в разных уголках мира случается что-то важное. Иногда для одной семьи, в каких-то случаях — для страны и еще реже — для истории и мира.
10 ноября изменило много судеб. "Рамблер" расскажет о знаковых событиях, которые происходили в мире в разные годы в этот день.
Опубликован роман «На Западном фронте без перемен»
10 ноября 1928 года в немецком журнале Vossische Zeitung появляется первая часть знаменитого романа Эриха Марии Ремарка о Первой мировой войне «На Западном фронте без перемен» .
Ремарк поступил на службу в немецкую армию в возрасте 18 лет и отправился воевать на Западный фронт, где был пять раз ранен, последний раз серьезно. Вернувшись в Германию после войны, он изменил свое имя на французское написание и работал на разных должностях — учителем, резчиком по камню, автогонщиком, спортивным журналистом — одновременно работая над своим первым романом.
Главный герой романа «На Западном фронте без перемен» — Пауль Баумер, молодой немецкий солдат, сражающийся в окопах Первой мировой войны. История начинается в 1917 году, когда половина роты Баумера, многие из которых были одноклассниками из Германии, погибла в бою. На протяжении всей книги сам Пол ранен и попадает в больницу, уходит домой в отпуск и возвращается на фронт только для того, чтобы быть убитым примерно за неделю до перемирия в 1918 году.
С 10 ноября по 9 декабря 1928 года «На Западном фронте без перемен» публиковалась серийно в журнале «Vossische Zeitung» . В следующем году он был выпущен в виде книги и имел оглушительный успех: в том же году было продано полтора миллиона копий. Хотя издатели беспокоились, что интерес к Великой войне угас более чем через 10 лет после перемирия, реалистическое изображение Ремарком позиционной войны с точки зрения молодых солдат вызвало отклик у выживших в войне - как солдат, так и мирных жителей — и вызвало бурную реакцию. как положительные, так и отрицательные, по всему миру. В конечном итоге роман был переведен более чем на 20 языков, а в 1930 году по нему был снят известный американский фильм.
В книге «На Западном фронте без перемен» Ремарк стал красноречивым представителем поколения, которое, по его собственным словам, было «уничтожено войной, хотя оно могло бы и избежать ее снарядов».
Немцы идут на Францию и захватывают Виши
10 ноября 1942 года немецкие войска проводят операцию, оккупируя город Виши во Франции, которая ранее была свободна от военного присутствия Оси.
С июля 1940 года, после вторжения и поражения нацистских войск, автономное французское государство было разделено на два региона. Один был оккупирован немецкими войсками, а другой не был оккупирован, им управлял более или менее марионеточный режим с центром в Виши, курортном регионе к юго-востоку от Парижа, и возглавляемый генералом Филиппом Петеном, героем Первой мировой войны. Публично Петен заявил, что Германия и Франция имеют общую цель — «разгром Англии». Французский генерал надеялся, что, играя посредником между странами Оси и своими соотечественниками, он сможет не допустить немецких войск в Вишистскую Францию, одновременно тайно помогая антифашистскому движению Сопротивления.
Через два года компромиссы Петена потеряли свою актуальность. После того, как войска союзников прибыли в Северную Африку 8 ноября, чтобы помочь Силам Свободной Франции отбить оккупантов Оси, Гитлер двинул немецкие войска на юго-восток Виши, нарушив соглашение о перемирии 1940 года. Совершив драматический акт неповиновения, 28 ноября экипажи французских военно-морских сил потопили свой собственный флот (более 70 судов) у побережья Тулона на юго-востоке Франции, чтобы не дать немцам захватить его. С этого момента Петен стал практически бесполезен, а Франция стала лишь будущими воротами для контрнаступления союзников в Западной Европе.
Дебют «Улицы Сезам»
10 ноября 1969 года дебютирует в эфире новаторское телешоу «Улица Сезам», которое научит поколения маленьких детей алфавиту и счету. «Улица Сезам» с запоминающейся музыкальной темой стала самой просматриваемой детской программой в мире. Ее транслировали более чем в 120 странах.
Шоу было детищем Джоан Ганц Куни, бывшего продюсера документальных фильмов общественного телевидения. Целью Куни было создать программу для дошкольников, которая была бы одновременно развлекательной и образовательной. Она также хотела использовать телевидение как способ помочь малообеспеченным детям в возрасте от 3 до 5 лет подготовиться к детскому саду. Действие «Улицы Сезам» происходило в вымышленном районе Нью-Йорка и включало в себя этнически разнообразных персонажей и позитивные социальные послания.
Взяв за основу «Смех Роуэна и Мартина», популярное варьете 1960-х годов, «Улица Сезам» была построена на коротких, часто забавных отрывках с участием кукол, анимации и живых актеров. Этот формат имел огромный успех, хотя на протяжении многих лет некоторые критики обвиняли шоу и использование коротких фрагментов в сокращении концентрации внимания детей.
С самого начала шоу одним из его самых любимых аспектов была семья марионеток, известных как Маппеты. Джоан Ганц Куни наняла кукольника Джима Хенсона (1936–1990), чтобы создать набор персонажей «Улицы Сезам», включая Берта и Эрни, Куки-монстра, Оскара Ворчуна, Гровера и Большую Птицу.