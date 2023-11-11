Перестаньте делать это с домашними животными: 5 запретов

Мы должны быть ответственными хозяевами и создавать безопасную и комфортную среду для наших питомцев. Чтобы стать образцовым хозяином, запомните эти пять запретов.

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НЕ БИТЬ

Использование физической силы против животного является жестоким и бесчеловечным поступком. Если у вас возникают проблемы с поведением или обучением домашнего животного, лучше обратиться к профессиональным тренерам или ветеринарам.

НЕ НАКАЗЫВАТЬ

Наказание и лишение питания являются жестокими и неприемлемыми методами обращения с домашними животными. Вместо этого, необходимо использовать методы положительного обучения и поощрения, чтобы научить питомца желаемому поведению, например, через похвалу, ласку, лакомства или игрушки для стимулирования правильного поведения.

НЕ БУДИТЬ

Бодрствующий питомец может быть раздражен и несчастлив из-за нарушения своего сна. Подобное поведение может приводить к изменениям в его настроении и здоровье. Домашние животные нуждаются в достаточном количестве сна, чтобы отдохнуть и восстановиться, как и люди. Поэтому важно уважать их отдых и не будить их без веской причины.

НЕ ВЫГУЛИВАТЬ БЕЗ НАМОРДНИКА ИЛИ ПОВОДКА

Многие люди выгуливают своих домашних питомцев на улице без специальной защиты. Если ваш питомец может представлять опасность для окружающих или других животных, то необходимо принять соответствующие меры безопасности, например, использовать намордник или поводок.

НЕ БРОСАТЬ