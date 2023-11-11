Что нужно было в Крыму немцам, англичанам и французам

105 лет назад, 11 ноября 1918 года, завершилась война, которую в разные времена называли по-разному: Великой, Второй Отечественной, империалистической, но в историю она вошла как Первая мировая.

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Черноморский плацдарм

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По политическим причинам эта заклейменная «империалистической» война слабо изучалась в Советской России, а между тем ее уроки актуальны до сих пор, в том числе в отношении Крыма, который и тогда был объектом геополитического интереса западных держав. Сначала, в 1918 году, его оккупировала Германия, а сразу после окончания войны свои войска на полуостров ввели страны-победительницы — Франция и Великобритания. Наконец, именно в период Первой мировой войны впервые возник конфликт между Крымом и Украиной.

«События Первой мировой затронули Крым самым непосредственным образом. После вступления в войну на стороне Тройственного союза Турции Таврическая губерния, выходившая к Черному морю, стала прифронтовой. В течение всей войны Черное море являлось важным театром боевых действий — ареной противоборства германо-турецких морских сил и российского Черноморского флота. В 1918 году, после подписания правительством Советской России Брестского мира, Крым был оккупирован германо-австрийскими войсками», — рассказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Немцы и «туземцы»

Октябрьская революция 1917 года стала прямым следствием Первой мировой войны и привела к распаду Российской империи, чем не замедлили воспользоваться страны Запада.

Среди государств, возникших на руинах империи, была и квазинезависимая Украинская народная республика, которую контролировала кайзеровская Германия. Она заключила договор с Центральной радой и приступила к оккупации Украины, стремительно продвигаясь на юг, к Крыму. 18 апреля немцы вторглись на полуостров и к 1 мая полностью завершили его оккупацию. В первую очередь Германию привлекало уникальное геополитическое положение полуострова. Еще одной задачей германского руководства, чья страна находилась в состоянии глубочайшего экономического кризиса, было максимально возможное изъятие имущества и продовольствия, рассказывают в своей монографии «Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму» Александр и Вячеслав Зарубины.

Прямо объявив население Крыма «туземцами», командующий оккупационными войсками на полуострове генерал Роберт фон Кош ввел в регионе военное положение. «Германское военное судопроизводство, — говорилось в его приказе от 30 мая 1918 года, — будет применяться к туземным жителям в следующих случаях: 1) когда туземные жители обвиняются на основании законов Германского государства в преступных деяниях против германского войска и лиц, входящих в состав его; 2) при нарушении и неисполнении туземными жителями распоряжений и приказов, изданных военными начальниками».

Украина против Крыма

Для управления полуостровом под контролем оккупантов было создано Крымское краевое правительство, которое возглавил генерал Матвей Сулькевич. В Киеве к этому времени, и тоже при поддержке немцев, пришел к власти другой генерал — Павел Скоропадский, провозгласивший себя «гетманом всея Украины».

Германии было выгодно существование двух марионеточных режимов — Скоропадского в Киеве и Сулькевича в Симферополе, утверждают историки. Немцы действовали по старому недоброму западному принципу: разделяй и властвуй.

В мае Скоропадский писал германскому «наместнику» — послу на Украине Альфонсу Мумму фон Шварценштейну: «Особое значение для возрождения Украины имеет установление ее границ, особенно южной, и, таким образом, овладение Крымом. Присоединение Крыма имело бы то значение для Украинской державы, что она была бы обеспечена продуктами первой необходимости, как соль, табак, вино и фрукты… Владение Крымом дало бы еще и возможность сберечь на Украине много средств, организуя новые и отстраивая старые курорты. Кроме того, владея Южным берегом Крыма, Украина получила бы такие природные порты, как Севастополь и Феодосия».

12 июня киевские власти вручили немецкому послу ноту о необходимости присоединения Крыма к Украине, однако на полуострове эта идея вызвала резкий протест. Дело дошло до пограничных конфликтов, таможенной войны и разрыва почтово-телеграфной связи между двумя оккупированными Германией квазигосударствами.

Украина захватила часть Арабатской Стрелки — на 40 верст к югу от Геническа с девятью деревнями, двумя хуторами и четырьмя соляными промыслами. В городке Перекопе на границе возникли две городские управы — украинская и крымская. Между пограничниками начались перестрелки из-за спорных территорий.

Соединение или порабощение?

Тогда же Украина применила против Крыма тактику блокад, использованную снова в 2014 году. Киев запретил ввоз на полуостров каких бы то ни было продуктов и товаров. Правительство Сулькевича в свою очередь заявило: «Ввиду настойчивых посягательств Украины поглотить Крым, ничем с ней органически и исторически не связанный, Крымское краевое правительство ставит своей первой задачей сохранение самостоятельности полуострова». 7 июля Сулькевич утвердил инструкцию председателю комиссии по проведению государственной границы между Крымом и Украиной, приказав «неукоснительно стремиться к полному удовлетворению исторических, экономических и военных интересов Крыма».

В сентябре 1918 года немцы попытались примирить «туземцев» из враждующих «племен», однако переговоры в Киеве завершились провалом. Скоропадский хотел, чтобы Крым вошел в состав Украины на правах автономного края под властью «его светлости пана гетмана», при этом Киев должен был контролировать международные отношения, армию и флот, законодательство и финансы. Однако крымская делегация расценила это предложение не как «проект соединения», а как «проект порабощения».

Переговоры были прерваны 10 октября, а в ноябре в Германии грянула революция. Император Вильгельм Второй отрекся от престола и 10 ноября бежал в Голландию, а на следующий день было подписано Компьенское перемирие, которым завершилась Первая мировая война.

Черный ход и парадная дверь

Немецкие войска, основательно разграбив полуостров, ушли из Крыма, уступив место… победителям — странам Антанты. По сути, на смену одним оккупантам пришли другие. 26 ноября 1918 года эскадра союзников — 22 английских, французских, греческих и итальянских корабля — бросила якоря на рейде Севастополя, который стал главной базой интервентов. Кроме того, отдельные корабли и отряды расположились в Евпатории, Ялте, Феодосии и Керчи. К концу марта 1919 года вооруженный контингент союзников в Крыму составил 22 тысячи человек.

Англичанами и французами Крым рассматривался так же, как и немцами, — в качестве удобного военного плацдарма. А прикрывалось это все до боли знакомой риторикой. «Мы, ваши союзники, желающие вновь увидеть вашу страну умиротворенной, процветающей и великой, решили, что наши войска высадятся в южной России, чтобы дать возможность благонамеренным жителям восстановить порядок… Все державы Согласия идут вам навстречу, чтобы снабдить вас всем, в чем вы нуждаетесь, и чтобы дать вам, наконец, возможность свободно, а не под угрозами злоумышленников решить, какую форму правления вы желаете иметь», — обращался к «туземцам» главнокомандующий союзными войсками на юге России французский генерал Анри Бертло.

Откровеннее была лондонская «Таймс»: «Пока Черное и Балтийское моря закрыты для нашего флота, наша морская мощь не может оказывать влияние на будущее России. Сибирь и Мурманский полуостров в лучшем случае неудобный черный ход, но когда британский флот находится в Черном море — открыта парадная дверь».

Она захлопнулась перед носом у интервентов в ноябре 1920 года, после поражения пользовавшегося их поддержкой барона Врангеля.

«Гарнир»: