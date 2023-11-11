Охота на маньяка, война с бандитами и схватка со львом: чем прославились самые знаменитые милиционеры СССР и России

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел России — главный праздник всех полицейских страны. Эта дата выбрана неслучайно: именно 10 ноября 1917 года в молодом советском государстве была создана рабоче-крестьянская милиция. Более чем за 100 лет своего существования служба милиционеров (а позже полицейских) претерпела немало изменений и может похвастаться богатой историей. Особое место в ней занимают легендарные сотрудники, которые своим талантом, умом и смелостью по-настоящему прославили службу в МВД. Самых знаменитых милиционеров Советского Союза и России вспомнила «Лента.ру».

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Владимир Арапов — Черный полковник

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На службу в 37-е отделение московской милиции 19-летний Владимир Арапов пришел после Великой Отечественной войны. Для раскрытия преступлений он пускал в ход разнообразные приемы: например, однажды переоделся женщиной, чтобы поймать воровку, которая промышляла в школьных раздевалках.

Таланты Арапова не остались незамеченными: в 1951 году он стал сотрудником Московского уголовного розыска (МУР). Оперативник занялся делом «банды высокого блондина», главарем которой был мастер оборонного завода Иван Митин. Разбойники грабили сберкассы, магазины и склады, при этом расправляясь со сторожами, милиционерами и свидетелями.

Однажды бандиты прокололись: пока они обчищали сберкассу, там зазвонил телефон — сработала сигнализация, и дежурный отделения милиции решил проверить, в чем дело. Один из налетчиков поднял трубку и на вопрос звонящего «Это сберкасса?» машинально ответил: «Нет, это стадион».

Узнав об этом, Арапов предположил, что разбойники, скорее всего, посещают стадион. Именно эта маленькая деталь и гипотеза Арапова помогли выйти на след участников «банды высокого блондина» и задержать их. Вычислил Арапов и бандитов, которые в конце 50-х годов совершили налет на квартиру народной артистки СССР Александры Яблочкиной.

Выслушав рассказ артистки, оперативник предположил, что действовали дилетанты, у которых вряд ли есть связи в преступном мире. Он стал проверять городские комиссионные магазины и в одном из них нашел похищенные вещи актрисы. По квитанциям удалось вычислить сдатчика, и вскоре все преступники были задержаны, а похищенное вернулось к хозяйке.

В 60-х годах Арапова, которого коллеги за крутой нрав прозвали Черным полковником, привлекли к охоте на маньяка Владимира Ионесяна (Мосгаз). Тот проникал в квартиры москвичей под видом монтера газовой службы, нападал на женщин и детей (на его счету — пять расправ и одно покушение), а затем похищал все ценное.

После очередной расправы добычей Ионесяна стал телевизор — в 1964 году вещь редкая

Преступника с похищенным телевизором, который остановил самосвал в качестве такси, заметил участковый и записал номер машины, чтобы позже привлечь шофера за нелегальную подработку. Когда стало известно о расправе, участковый сообщил об этом Арапову, и тот выяснил, что водитель высадил подозреваемого в Марьиной Роще.

Поквартирный обход, устроенный милиционерами, помог обнаружить любовницу Ионесяна, которая сообщила, что подозреваемый уехал в Казань и будет встречать ее там на вокзале. Арапов отправил вместо нее на встречу с маньяком загримированную оперативницу.

Ионесян, не заподозривший подвоха, пришел на встречу с любовницей и был задержан на перроне вокзала в Казани

Именно инспектор уголовного розыска Арапов, дослужившийся до генерал-майора, стал прототипом Глеба Жеглова и Владимира Шарапова в книге братьев Вайнеров «Эра милосердия», по которой сняли знаменитый фильм «Место встречи изменить нельзя». Легендарного милиционера не стало в 2014 году.

Федор Хихлушка — бесстрашный кинолог

Окончивший Могилевскую школу милиции Федор Хихлушка стал одним из лучших советских кинологов и в начале 60-х годов возглавил Центр служебного собаководства при УВД Белгородской области. При этом Хихлушка вместе со своим четвероногим напарником много работал «в поле» — раскрыл около десяти преступлений и задержал более 100 нарушителей закона.

7 ноября 1963 года в дежурную часть поступило сообщение о том, что из воинской части в Чернигове сбежал вооруженный дезертир. Он угнал бензовоз, расправившись с водителем, и по трассе Москва — Симферополь двигался в сторону Белгорода. По пути дезертир застрелил инспектора ГАИ Федора Калугина.

Задерживать особо опасного преступника Федор Хихлушка отправился вместе со своей собакой Лиркой. Милиционерам удалось загнать дезертира в овраг, откуда он стал остервенело отстреливаться. Улучив момент, когда преступник перезаряжал автомат, Хихлушка скомандовал Лирке напасть на него, а сам бросился следом.

Им не хватило пары мгновений — раздалась автоматная очередь, наповал сразившая кинолога и его собаку. Ответным огнем на поражение милиционеры уничтожили дезертира. Уже после ухода из жизни Хихлушка был награжден орденом Красной Звезды. В 2010 году возле белгородской гимназии №12 появился памятник отважному офицеру и его верной Лирке.

Александр Гуров — милиционер против льва

Карьеру Александра Гурова в МВД никак не назовешь заурядной: в 1973 году молодой милиционер, который работал в Гагаринском районном отделе внутренних дел (РОВД), вступил в схватку со львом. В то время в одном из московских дворов шли съемки фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», а лев по кличке Кинг должен был стать его звездой.

В перерывах между съемками зверя запирали на огороженном школьном дворе, но в какой-то момент там оказался посторонний студент — перелез через забор и стал дразнить хищника. Лев напал на молодого человека, а шокированные очевидцы стали звонить в милицию.

Лейтенант Гуров первым прибыл на место событий и понял, что дело плохо

К тому моменту лев успел нанести незваному гостю несколько ран, и участь его, казалось, была предрешена. Милиционер выхватил табельный пистолет Макарова и разрядил в хищника весь магазин. Льва Кинга не стало, раненый студент был спасен, а вот лейтенант Гуров оказался на грани увольнения.

Его руководство было совсем не в восторге от расстрела зверя, который был питомцем семьи известного архитектора Берберова и стоил огромных денег, но ограничилось строгим выговором Гурову. Позже, после окончания юрфака МГУ, Александр отслужил четыре года в Главном управлении уголовного розыска, откуда его забрали во ВНИИ МВД СССР.

Там он защитил кандидатскую, посвященную организованной преступности, возглавил отдел по борьбе с ней и начал писать докторскую работу, в которой убедительно доказывал существование мафии в Советском Союзе.

В 1985 и 1988 годах Гуров как ученый подготовил два совместных материала с журналистом «Литературной газеты» Юрием Щекочихиным. Из этих текстов, которые назывались «Лев насторожился...» и «Лев прыгнул!» жители СССР впервые узнали научные доказательства существования мафии в стране.

Правда, после этого Гуров вновь оказался на грани увольнения — за несанкционированные контакты с прессой

Его спас советский лидер Михаил Горбачев: ознакомившись со статьей, он распорядился создать в структуре МВД Шестое главное управление (по борьбе с оргпреступностью), во главе которого позже и встал Гуров, одновременно с этим избранный депутатом Верховного совета РФ. Однако затем он ушел в частный бизнес, оставив и правоохранительную деятельность, и политику.

Павел Гречихин — безупречный гаишник

Павел Гречихин из Белгорода прославился как самый принципиальный и самый строгий советский инспектор ГАИ. Нарушений он не прощал никому: например, однажды оштрафовал собственную жену, когда она на его глазах перебежала дорогу в неположенном месте.

Наказывал за неправильную парковку Гречихин и своего сына — водителя первого секретаря Белгородского обкома Михаила Трунова. Но самым знаменитым стал штраф, который инспектор выписал сам себе, однажды проехав на красный сигнал светофора. Пробитый Гречихиным штрафной талон хранится в музее управления внутренних дел Белгородской области.

Прославился милиционер и своим бесстрашием: однажды, пытаясь задержать пьяного водителя, он попал под колеса его машины и едва не лишился жизни. А в 1976 году Гречихин случайно остановил для проверки особо опасного преступника и попал под град его пуль. К счастью, инспектор уцелел, задержал стрелка и получил за это орден Красной Звезды.

Легендарный милиционер посвятил службе в ГАИ 35 лет своей жизни. В память о самом честном гаишнике в Белгороде даже поставили памятник — Гречихин запечатлен в бронзе вместе со своим любимым мотоциклом.

Дмитрий Огородников — легенда в погонах

Уроженец Куйбышева (ныне Самара) Дмитрий Огородников отличался высоким (под два метра) ростом и огромной физической силой. После службы в армии в 1984 году он переехал в Тольятти и на заре лихих 1990-х стал оперативником угрозыска Центрального районного управления внутренних дел (РУВД) города.

Огородников быстро снискал славу бесстрашного милиционера: весной 1993 года он оказался в эпицентре противостояния двух ОПГ, которое развернулось вокруг завода «Автоваз».

Рискуя жизнью и попадая под пули, оперативник задержал лидеров обеих группировок

Правда, один из них, криминальный авторитет Игорь Сиротенко (Сирота), вскоре оказался на свободе и в 1994 году провернул крупную аферу все с тем же заводом «Автоваз». С помощью своих людей он похитил около 400 автомобилей «Жигули» и продал их за 15 миллионов рублей.

Огородников с коллегой Сергеем Дичанкиным по прозвищу Дикий раскрыли эту схему, задержал ближайшего подручного Сироты и сумели вернуть в казну пять миллионов рублей. В 1996 году благодаря работе Огородникова была ликвидирована бригада киллеров из ОПГ «Напарниковские» во главе с криминальным авторитетом Владимиром Вдовиным (Напарник).

Участвовал Огородников и в борьбе с представителями ОПГ «Слоны» — одной из самых грозных группировок Рязанской области, которая в 90-е годы активно пыталась захватывать активы завода «Автоваз».

За все эти многочисленные успехи преступный мир вынес Огородникову приговор: в феврале 1997 года трое киллеров попытались избавиться от него и обставить расправу как инцидент при угоне машины.

Однако Огородников в одиночку умудрился остановить и задержать троих ликвидаторов

В следующий раз киллеры подкараулили оперативника возле его дома — он получил тяжелые ранения, но выжил. Последнее, фатальное покушение на Огородникова в мае 2000 года организовал его давний враг — бандит Евгений Совков (Совок).

Киллеры буквально изрешетили автомобиль оперативника, когда он ехал по проспекту Степана Разина в Тольятти. Как установили эксперты, жизнь легендарного милиционера оборвали около 30 пуль.

Алексей Чумаченко по прозвищу Чума

В юности Алексей Чумаченко увлекался дзюдо и мечтал стать моряком, но судьба сложилась иначе: после службы в армии в начале 1980-х годов он устроился в патрульно-постовую службу (ППС) Ленинского РОВД Ленинграда. Чумаченко несколько раз становился лучшим патрульным района и города.

Некоторое время спустя он стал оперативником убойного отдела Ленинградского уголовного розыска, который располагался в доме №4 по Литейному проспекту. Благодаря активному участию Чумаченко удалось вычислить и арестовать участников банды, которые расправлялись с хозяевами квартир и переписывали их жилье на себя.

В 1994 году Чумаченко, которого коллеги прозвали Чумой, раскрыл дело о расправе над девятью участниками этнической ОПГ, останки которых нашли в январе того года в сгоревшем микроавтобусе в пригороде Санкт-Петербурга. Алексей выяснил, что бандитов расстреляли члены другой ОПГ из-за конфликта на почве ДТП.

А в 1995 году оперативник, который имел больше 30 поощрений и несколько медалей, сам едва не получил срок: Алексея обвинили в расправе над его знакомым коммерсантом Игорем Тарабариным и отправили в СИЗО

Чумаченко спасли коллеги, которые выяснили, что бизнесмена ограбили и лишили жизни двое бандитов, а их наводчицей была знакомая Тарабарина. Оказавшись на свободе, оперативник занялся делом банды охотников на биржевых спекулянтов, на счету которой было 25 жизней.