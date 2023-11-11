Последняя песня The Beatles возглавила топ-чарт в Великобритании
Последняя песня легендарной группы The Beatles «Now and Then», написанная и исполненная Джоном Ленноном, заняла первое место в музыкальном топ-чарте Великобритании. Релиз композиции вышел 2 ноября.
В день выпуска музыкальная работа за десять часов поднялась на 42-е место в чарте. Это не первое достижение группы. Первая композиция знаменитых ливерпульцев, которая возглавила рейтинг, была издана чуть больше 60 лет назад, а последняя – спустя шесть лет. Известная четверка может побороться с Элвисом Пресли, у которого 21 композиция, считая переиздания, возглавляла топ-чарты.
Демоверсию трека The Beatles записали в 1978 году. Почти через 15 лет после убийства вокалиста вдова Йоко Оно передала ее другим членам группы – Полу Маккартни, Джорджу Харрисону и Ринго Старру. Они начали работать над композицией. Для улучшения качества песни использовали новейшие технологии, в том числе и искусственный интеллект. После обработки голос Джона Леннона стал чище, также добавили партию ритм-гитары Харрисона, которую он записал в 1995 году. Черновые записи музыканта отреставрировали уже Маккартни и Старр.
«Это невообразимо. Это ошеломляюще. Это также очень эмоциональный момент для меня. Просто супер!» – поделился 81-летний сооснователь и бас-гитарист группы Пол Маккартни.
Работа над композицией завершилась спустя более 40 лет после написания и позволила The Beatles побить свой собственный рекорд, в 18-й раз возглавив британский хит-парад, сообщается на сайте компании Official Charts, составившей рейтинг.
Это не первая работа легендарного квартета, которая многие годы была скрыта от общества. Ранее журналисты BBC обнаружили уникальную запись живого выступления The Beatles, длившуюся час. Пленка 1963 года принадлежит жителю графства Бэкингемшир Джону Блумфилду. В юном возрасте он посетил концерт группы.