Последняя песня The Beatles возглавила топ-чарт в Великобритании

Последняя песня легендарной группы The Beatles «Now and Then», написанная и исполненная Джоном Ленноном, заняла первое место в музыкальном топ-чарте Великобритании. Релиз композиции вышел 2 ноября.

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В день выпуска музыкальная работа за десять часов поднялась на 42-е место в чарте. Это не первое достижение группы. Первая композиция знаменитых ливерпульцев, которая возглавила рейтинг, была издана чуть больше 60 лет назад, а последняя – спустя шесть лет. Известная четверка может побороться с Элвисом Пресли, у которого 21 композиция, считая переиздания, возглавляла топ-чарты.

Демоверсию трека The Beatles записали в 1978 году. Почти через 15 лет после убийства вокалиста вдова Йоко Оно передала ее другим членам группы – Полу Маккартни, Джорджу Харрисону и Ринго Старру. Они начали работать над композицией. Для улучшения качества песни использовали новейшие технологии, в том числе и искусственный интеллект. После обработки голос Джона Леннона стал чище, также добавили партию ритм-гитары Харрисона, которую он записал в 1995 году. Черновые записи музыканта отреставрировали уже Маккартни и Старр.

«Это невообразимо. Это ошеломляюще. Это также очень эмоциональный момент для меня. Просто супер!» – поделился 81-летний сооснователь и бас-гитарист группы Пол Маккартни.

Работа над композицией завершилась спустя более 40 лет после написания и позволила The Beatles побить свой собственный рекорд, в 18-й раз возглавив британский хит-парад, сообщается на сайте компании Official Charts, составившей рейтинг.