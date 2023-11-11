Пруд на Гавайях окрасился в ярко-розовый цвет
Пруд в Национальном заповеднике дикой природы «Кеалия» на гавайском острове Мауи окрасился в ярко-розовый цвет из-за увеличения содержания соли в воде после сильной засухи.
Ученые предполагают, что изменение цвета воды связано с размножением галобактерий – одноклеточных организмов, которые живут в экстремально соленых водоемах. Уровень соли в пруде в настоящий момент в два раза больше, чем в морской воде.
Ручей Вайкапу, несущий воду с гор Западного Мауи в пруд Келия, протекает через зону сильной засухи. В августе текущего года произошел смертельный лесной пожар. Он охватил 90% округа Мауи, что и стало причиной засухи, сообщает издание The Guardian.