Пруд на Гавайях окрасился в ярко-розовый цвет

Пруд в Национальном заповеднике дикой природы «Кеалия» на гавайском острове Мауи окрасился в ярко-розовый цвет из-за увеличения содержания соли в воде после сильной засухи.

© Мир24

Ученые предполагают, что изменение цвета воды связано с размножением галобактерий – одноклеточных организмов, которые живут в экстремально соленых водоемах. Уровень соли в пруде в настоящий момент в два раза больше, чем в морской воде.