100-летие Хатико отметили в Японии

Прославившемуся на весь мир псу Хатико исполнилось 100 лет. В Японии на станции Сибуя и в префектуре Акита в городе Одатэ жители празднуют юбилей легендарной собаки.

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В родном городе пса Одатэ в Аките в период с 10 по 11 ноября прошли торжественные мероприятия. Рядом со статуей Хатико в память о нем открылся павильон, посвященный собаке и району Сибуя.История Хатико известна на весь мир. Его хозяин, Хидэсабуро Уэно, однажды не вернулся с работы – он скоропостижно скончался. Пес об этом знать не мог и продолжал ждать хозяина на железнодорожной станции.

В 1932 году о нем вышла статья в газете. Спустя пару лет в его честь установили памятник «Верному псу Хатико». Животное присутствовало на церемонии открытия. В 1935 году Хатико умер близ станции Сибуя.