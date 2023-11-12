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Раскрыта тайна картины XVI века немецкого художника Гольбейна

Специалисты Британской королевской коллекции произведений искусства выяснили, что знаменитый немецкий художник Ганс Гольбейн перерисовывал портреты своих заказчиков, чтобы сделать их более привлекательными. Это выяснилось в ходе изучения картины Гольбейна с изображением немецкого купца Дериха Борна, сообщает газета Daily Mail.

Раскрыта тайна картины XVI века немецкого художника Гольбейна
© Газета.Ru

Рентгеновское и инфракрасное сканирование показали, как мастер сначала запечатлел на холсте настоящее лицо заказчика — довольно полного молодого мужчины — а затем слой за слоем вносил изменения, чтобы изобразить клиента с волевыми скулами и твердым подбородком вместо пухлых щек.

«Мы ясно видим, что Гольбейн продолжал совершенствовать щеки и линию подбородка с помощью двух слоев лазуритово-синего фона, пока он – и, возможно, сам Дерих Борн – не был наконец удовлетворен сходством», — отметила руководитель отдела консервации картин Британской королевской коллекции Никола Кристи.

Портрет Дериха Борна входит в число более чем 50 работ Гольбейна, выставленных в Королевской галерее Букингемского дворца. Ганс Гольбейн впервые приехал в Англию в 1526 году и был назначен художником при дворе короля Генриха VIII.

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