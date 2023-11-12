Часы погибшего на «Титанике» российского иммигранта проданы за $119 тыс.

Как передаёт ТАСС, швейцарские часы принадлежали пассажиру 2-го класса, это иммигрант из Витебска Синай Кантор. 34-летний мужчина планировал начать новую жизнь в США. Сам он погиб на «Титанике», а его 24-летняя супруга выжила, попав на спасательную шлюпку. Позже женщина получила все вещи, найденные при её погибшем муже. Ей передали российский паспорт, кошелёк, телескоп, штопор и часы.