Почтовая марка с ошибкой продана за $2 млн на аукционе в США

Редкая почтовая марка, известная как «Перевернутая Дженни», продана на аукционе в Нью-Йорке за рекордные 2 млн долларов.
Марку 1918 года выпуска с курьезной типографской ошибкой приобрел 76-летний коллекционер Чарльз Хак, сообщает The Washington Post.
На марке изображен почтовый биплан в перевернутом виде. Всего было выпущено 100 таких марок, прежде чем ошибка была обнаружена, и с тех пор состоятельные филателисты выкупают за огромные деньги марки, которые в свое время продавались по 24 цента. Чарльз Хак стал рекордсменом среди таких охотников за филателистическими редкостями в США.