Почтовая марка с ошибкой продана за $2 млн на аукционе в США

На марке изображен почтовый биплан в перевернутом виде. Всего было выпущено 100 таких марок, прежде чем ошибка была обнаружена, и с тех пор состоятельные филателисты выкупают за огромные деньги марки, которые в свое время продавались по 24 цента. Чарльз Хак стал рекордсменом среди таких охотников за филателистическими редкостями в США.