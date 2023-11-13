Между Бирой и Биджаном. История первой в мире еврейской автономии

Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на этой неделе пригласил в регион беженцев с обеих сторон ближневосточного конфликта и обещал поддержать дальневосточной ипотекой и дальневосточным гектаром. Политический обозреватель «МИР 24» Анна Деркач знает, что такое переселение в истории еврейского народа уже было.

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Биробиджанский ансамбль «Мазлтов» – фраза, которой желают долгой и счастливой жизни. Вот и танцевальный коллектив почти полвека несет еврейскую культуру в массы. В лицее №23 с национальным компонентом – обучение на стыке двух культур. Обычную школьную программу подают через призму еврейских традиций.

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«В курсе Основы религиозной культуры и светской этики изучается иудаизм. Отдельного предмета идиш или иврит у нас нет», – сказала директор лицея №23 с этнокультурным еврейским компонентом Лилия Комиссаренко. Лилия Комиссаренко – коренная биробиджанка в третьем поколении. Ее дедушки и бабушки с обеих сторон – те, с кого начиналась еврейская автономия на Дальнем Востоке. В конце 20-х первые переселенцы прибыли на маленький полустанок между речками Бира и Биджан, чтобы бросить вызов тысячелетнему царству тайги и болот.

«Вековая мечта евреев была заполучить свою землю, где они были бы хозяева полностью. Но до Великой Октябрьской социалистической революции этого не могло быть. А после гражданской войны советская власть озаботилась проблемами миллионов евреев в России. Где им дать землю?» – рассказал хранитель музея иудаики Биробиджанской синагоги «Бейт-Менахем» Борис Голубь.

Решение еврейского вопроса большевики видели так: отменить черту оседлости и приобщить евреев к сельскому хозяйству. Созданный для этого Комитет по земельному устройству выделяет им 22 тысячи гектаров в Беларуси, 175 тысяч – на Украине, 342 тысячи – в Крыму, все на деньги «Джойнта» – американского фонда помощи евреям зарубежья. Он обещает Советскому Союзу финансовую помощь в обмен на создание еврейской автономии в Причерноморье: от Одессы и Херсона до Абхазии. Проекту дают красивое название «Крымская калифорния».

«Если учесть, что в 1920-е годы Советский Союз существовал в ситуации политической и экономической изоляции, то это был очень мощный способ прорвать эту экономическую блокаду, потому что, естественно, благотворительные еврейские организации в этот проект начали вкладываться в очень и очень большой степени», – отметил этнограф научного центра «Петербургская иудаика» Валерий Дымшиц.

За 10 лет «Джойнт» потратил на советские еврейские колхозы 15 миллионов долларов. На них открывали школы и больницы, закупали оборудование, сняли в соавторстве с Владимиром Маяковским и Лилей Брик пропагандистский фильм «Евреи на земле». Все, чтобы убедить власти объединить разрозненные колхозы в единую автономию. Но против этого тогда выступило местное крымское население.

«Они как-то очень сильно против этого заартачились, потому что одно дело отдельные колхозы, отдельные даже автономные районы сельские, а другое дело, когда отпадает какая-то большая территория, становится чем-то другим», –прокомментировал Валерий Дымшиц.Отказываться от Крыма евреи не хотели. Деньги на создание автономии собирали даже во время войны. В 43-м руководитель Еврейского антифашистского комитета, знаменитый актер и режиссер Соломон Михоэлс и поэт Ицик Фефер совершают пропагандистское турне по Великобритании, Мексике, Канаде и США. Рассказ о нелегкой жизни советских евреев слушают Чарли Чаплин и Альберт Эйнштейн. По возвращению Михоэлс пишет Сталину письмо. Предлагает создать в Крыму целую республику.

«Идею создать республику (не область, а уже республику) в Крыму в 1944 году товарищ Сталин отверг, а с 1948 года в разгар борьбы с космополитизмом все те, кто к идее создания Еврейской республики Крыма был причастен, были арестованы, некоторые из них были расстреляны. Потрясающая была идея в некоторых обвинительных документах, что они хотели присоединить Крым к Израилю, то есть фантазия следственных органов, самой партии правительства, которая эту идею инициировала, просто не знала границ», – отметил профессор РГГУ Илья Альтман.

Письмо Сталину, говорят историки, – лишь повод для расправы с антифашистским комитетом. Еще в 27-м советских евреев решили отправить на Дальний Восток. Земли там немерено, а рядом на границе – неспокойно.

«Япония, которая к этому времени захватывала Китай, Манчжурию, и северный Китай основали здесь государство Манчжоу Го. Поэтому необходимо было осваивать и заселять эту территорию. И вот были выделены земли», – рассказал руководитель научно-просветительского центра Института комплексного анализа региональных проблем Валерий Гуревич. Ехали евреи добровольно. После изгнания из Иудеи две тысячи лет назад у них никогда не было своей земли. Желание обрести дом и жить по своим законам пересиливали неудобства первых лет.

«Для этого надо было подготовиться: построить дома, построить дороги. Ничего этого сделано не было. Но выстояли, понимаете, несмотря на то, что здесь и гнус большой, и здесь были наводнения одно за другим», – отметил Валерий Гуревич.

Первая коммуна получила название ИКОР – от английского Jewish colonization in Russia, а первыми жителями стали 12 учащихся еврейской агрошколы из-под Минска. В начале 30-х – усиление антисемитизма в нацистской Германии. Коммуну пополняют полторы тысячи эмигрантов из 14 стран.

«Дед, Хаим его звали, приехал сюда, в Еврейскую автономную область, из Аргентины. Конечно, я была еще маленьким ребенком, но я не слышала никогда жалоб о том, насколько здесь было трудно жить. Все как-то, наверное, воспринималось нормально. Жили, работали, растили своих детей», – поделилась Лилия Комиссаренко.

В 1934-м район становится Еврейской национальной автономной областью. До создания Израиля это было единственное в мире официальное еврейское территориальное образование. Вместе с русским в статусе официального языка – идиш, язык, на котором столетиями говорили европейские евреи. Иврит – священный язык иудаизма тогда был только в стадии возрождения. На идише печатали газеты и журналы, ставили спектакли в Еврейском театре. Но что особенно выделяло область на фоне страны победившего атеизма – лояльное отношение властей к религии.

«Первые послевоенные годы в Биробиджане наблюдался некоторый подъем еврейской религиозной жизни. Была зарегистрирована еврейская религиозная община, а на следующий год горисполком для нее выделил здание и принял решение о разделе даже кладбища на русское и еврейское. Это имеет огромное значение. В сентябре 47 года состоялось торжественное открытие первой синагоги в Биробиджане», – сказал историк Иосиф Бренер.

В Еврейскую автономную область планировали заселить полмиллиона евреев. Но максимум их было 20 тысяч в конце 30-х. Дальше меньше. Среди причин – и трудный быт, и климат, и разыгравшийся в конце 40-х сталинский антисемитизм. Значительная часть уехала из автономии в перестройку. Про массовый исход даже ходила шутка: «Лучше иметь дальних родственников на Ближнем Востоке, чем близких на Дальнем».

«Хорошо, что пятую графу убрали в паспорте, но из головы ее не выкинешь. Поэтому, лишний раз чтобы не раздражать людей, – русский Чернов Иван Иванович. Вот наступили тяжелые 90-е годы, люди бросились за рубеж. Куда бросились евреи? В архив – «Дайте справку, что моя бабушка Сара Абрамовна». И из Чернова он превращается в Шварцмана», – рассказал Борис Голубь.

Сегодня Еврейская автономная область – один из самых необычных регионов. Об этом говорят и его символы. Еврейская менора – о титульной нации и культуре. Амурский тигр на гербе – о величии природы (область – одна из самых малонаселенных в стране). Радуга – разнообразие полезных ископаемых, которыми местные заводы снабжают всю страну.

Богатые недра Еврейской автономной области привезли на выставку «Россия». Тут и сердолик, и графит, и золото. Или брусит – камень будущего. Где его только не применяют: и в производстве корма для скота, и в пошиве огнеупорной одежды для пожарных, и даже в авиации. Полтонны этого чудо-минерала раздали посетителям выставки на сувениры.

Сегодня в регионе с населением 147 тысяч человек евреев не больше 1%. Вывески и газеты там до сих пор на идише. Хотя на нем почти никто не говорит. Все, что когда-то было сугубо национальным, сегодня становится мультикультурным.

«Мы воспитываем наших детей в мире, в дружбе и согласии. И с течением времени в школе появляются детки- мусульмане: и таджики, и кыргызы. Мы устраиваем фестивали национальных культур», – рассказала Лилия Комиссаренко.