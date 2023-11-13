Как Меншиков взял Батурин – столицу Мазепы

315 лет назад войска Александра Меншикова взяли штурмом столицу малороссийского гетмана город Батурин. Таким образом были уничтожены все припасы, которые Мазепа приготовил для шведской армии. В современной Украине этот эпизод представляют как образец зверства русских, вырезавших всех жителей. Но никакой резни там не было хотя бы потому, что почти сразу после штурма все горожане вернулись.

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Батурин был основан в 1575 году польским королём и великим князем Литовским Стефаном Баторием. Отсюда и название. Но вскоре он запустел и долгое время был обычным захолустьем. Однако в 1635 году его заново отстроили, и он вошёл в Черниговское воеводство Речи Посполитой. С 1669 года становится резиденцией гетманов правобережной Украины.

29 октября 1708 года гетман Иван Мазепа открыто переходит на сторону шведского короля Карла XII. Причем его казаки об этом узнали лишь на подходе к шведскому лагерю. В результате большинство отказывается присоединяться к неприятелю и разбегается. Вместо обещанных 20 тысяч казаков Мазепа привел к Карлу лишь две тысячи.

Но для Карла главным были не экзотичные для него казаки, положиться на которых он толком бы и не мог. Его больше интересовали съестные припасы для собственной армии и артиллерия. Особенно после того, как русские разгромили корпус генерала Левенгаупта под Лесной и захватили весь громадный обоз. А припасы были в Батурине, туда король и направился.

Но о больших припасах в Батурине, естественно, знал и Петр. А потому отправляет туда Александра Меншикова с 15-тысячным корпусом из солдат и верных казаков. Если бы припасы достались Карлу, то неизвестно как бы складывались события дальше и каким был бы исход Северной войны. О предательстве Мазепы еще не знали.

Город оборонял сильный гарнизон, который состоял из казаков и сердюков – гетманской гвардии. Руководили обороной полковник Дмитрий Чечель и есаул Фридрих Кенигсек. Значительная часть казаков узнав о предательстве Мазепы покинула город, но сердюки остались. Всего Батурин готовы были защищать до трех тысяч бойцов.

Сама крепость состояла из земляного вала, на котором стояли деревянные стены. На них было расположено около 70 орудий. При грамотном руководстве можно было выдержать долгую осаду. Сердюки по приказу Чечеля согнали в крепость окрестных жителей, кого поймали, а все посады сожгли. Правда, большинство горожан Батурина и жителей окрестности разбежались – погибать за Мазепу у них не было никакого желания.

Меншиков начал переговоры с Чечелем, но тот отказался впускать его с войском в город под тем предлогом, что гетман в отлучке, «а мама никому дверь открывать не велела». В это время приходит известие о предательстве Мазепы и становится понятным такое поведение его сподвижников.

Целую неделю Меншиков уговаривал прекратить мятеж или хотя бы отдать царские припасы и пушки. В какой-то момент гарнизон даже начал колебаться – там видели, что большинство казаков их не поддержали. Но в ночь на 12 ноября в Батурин тайно прорывается гонец от Мазепы, который сообщает, что войско Карла уже на подходе. Это вдохновляет Чечеля и сердюков, они категорически отказываются от сдачи.

Но и Меншиков получает от Петра сообщение, что шведы уже в четырех верстах от Батурина. Значит больше медлить нельзя и надо начинать штурм.

Сам бой 13 ноября (2-го по старому стилю) длился всего два часа, там даже описывать нечего. Единственное, что можно сказать, так это о тактике Меншикова. Он вначале предпринял ложную атаку, а когда все сердюки сбежались на одну стену, то основную провел на незащищенной стороне. Город был взят.

Сердюки действительно были перебиты, поскольку оказывали сопротивление. Часть попавших в плен были казнены как мятежники и изменники присяге. Но мирное население никто не трогал. Тем более, что его там фактически и не было. К тому же оно очень лояльно относилось к родственной России, а вот к полякам и шведам действительно испытывало ненависть.

Зато были обнаружены убитые казаки. Предполагается, что их казнили сердюки за то, что отказались перейти на сторону изменника Мазепы. Казаки и местное население вполне устраивало русское правление. Прекратились притеснения по вере, имелись экономические преференции.

Даже незадолго до осады Батурина Петр, еще не зная о предательстве Мазепы, отменил все его поборы и дополнительные налоги. За обиды местному населению для солдат предусматривалось жесткое наказание, вплоть до смертной казни. Люди об этом прекрасно знали.

Как знали на что способны шведы и сердюки (ведь не зря они такое прозвание получили) и потому удрало из Батурина и не осталось в осаде. Там оказались только те, кого успели отловить и насильно затащить в крепость.

Слух о резне в Батурине распустил сам Мазепа. Его быстро подхватили шведы, а за ними стала повторять и остальная Европа. Но это обстоятельство сыграло злую шутку с самим Карлом. Он поверил в батуринскую резню и пришел к выводу, что это такой местный способ держать народ в повиновении. Шведы сами стали зверствовать в целях устрашения и получили дополнительную волну ненависти.

А вот город вскоре отстроился заново. Уже 22 декабря 1708 года новый гетман Иван Скоропадский выдал атаману Батурина Даниле Харевскому универсал, который разрешал жителям вновь поселиться и строиться.

По переписи, которая прошла через 18 лет, в 1726 году, в городе было 647 дворов в которых проживало около 4 тысяч человек. До разорения было 825 дворов, получается несколько меньше. Но практически все горожане указали, что жили в городе еще до его штурма Меншиковым.